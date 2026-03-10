Крупнейшие производители нефти на Ближнем Востоке — Кувейт, Ирак, ОАЭ и Саудовская Аравия — почти на треть сократили добычу нефти на фоне конфликта в регионе. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным собеседников агентства, совокупная добыча нефти этими странами сократилась на 6,7 млн баррелей в сутки. Это треть от общего уровня добычи всеми четырьмя странами.

Саудовская Аравия сократила добычу примерно на 2–2,5 млн баррелей в день, ОАЭ — на 500–800 тысяч, Кувейт — примерно на полмиллиона баррелей, а Ирак — примерно на 2,9 млн. В пропорциональном соотношении на самые большие сокращения вынужден был пойти Ирак — почти на 60%. Для остальных стран эта цифра варьируется от 20% до 25% от уровня производства в феврале.

Bloomberg называет эти сокращения одним из самых ощутимых последствий эскалации на Ближнем Востоке. Гендиректор Saudi Aramco Амин Нассер назвал текущий кризис «самым масштабным» в истории нефтегазовой отрасли региона:

«Это будет иметь катастрофические последствия для мировых нефтяных рынков, и чем дольше продлится этот сбой, <...> тем более серьезными будут последствия для мировой экономики», — цитирует его заявление для журналистов агентство Reuters.

Несмотря на то, что, например, Саудовская Аравия и ОАЭ наращивают добычу по альтернативным маршрутам, минуя заблокированный для судоходства Ормузский пролив, их хранилища нефти постепенно заполняются. Чтобы избежать этого, производители превентивно сокращают производство. Ормузский пролив — единственный морской путь из Персидского залива в океан, через который проходит около 20% мировых поставок нефти.

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в первые дни войны объявил о полном контроле над Ормузским проливом. На этой неделе в КСИР, впрочем, заявили, что Иран откроет проход для судов любой арабской или европейской страны, которая вышлет послов США и Израиля.

Страны Ближнего Востока вынуждены сокращать добычу нефти не только из-за блокады Ормузского пролива, но и из-за ударов Ирана по энергетическим объектам в регионе. Так, накануне крупнейшая в Бахрейне энергетическая компания Bapco объявила форс-мажорную ситуацию, которая позволит ей приостановить поставки после удара по ее НПЗ.

На этом фоне цена на нефть марки Brent в ходе торгов накануне достигла $119,5 за баррель, что стало самым высоким показателем с лета 2022 года. Поздно вечером 9 марта президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS News заявил, что «война практически завершена». После этого стоимость Brent откатилась до $90 за баррель.