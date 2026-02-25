Иран утроил отгрузку нефти с ключевого терминала на острове Харк на фоне угрозы удара США — Bloomberg

Иран резко нарастил отгрузку нефти на танкеры на фоне концентрации американских сил на Ближнем Востоке, пишет Bloomberg со ссылкой на данные спутникового мониторинга и аналитических сервисов. По оценке агентства, Тегеран может готовиться к возможному удару США и пытается вывести как можно больше сырья до потенциальных перебоев.

С 15 по 20 февраля экспорт с острова Харк — ключевого нефтяного терминала Ирана в Персидском заливе — составил почти 20,1 млн баррелей, следует из данных аналитической компании Kpler. Это почти втрое больше, чем за те же даты января, и эквивалентно более чем 3 млн баррелей в сутки — существенно выше обычных темпов экспорта.

Рост отгрузок совпал с тем, что США сосредотачивают в регионе крупнейшую с 2003 года военную группировку. По данным Bloomberg, схожая динамика наблюдалась и ранее: в прошлом году, незадолго до американских авиаударов, Иран тоже ускоренно вывозил нефть из портов, а в 2024 году подобный всплеск фиксировался на фоне обострения напряженности.

Нефтяные доходы остаются ключевой опорой иранской экономики, и ускоренная загрузка танкеров позволяет Тегерану реализовать максимальный объем добычи до возможных ограничений. Основная часть нефти отправляется с Харка через Ормузский пролив — стратегический маршрут, по которому проходит значительная доля мировой морской торговли нефтью. Перевозки часто осуществляются судами, стремящимися минимизировать отслеживание.

По словам сооснователя сервиса TankerTrackers.com Самира Мадани, в последние дни Иран загружает «как можно больше нефти». В случае новой волны авиаударов танкеры, вероятно, рассредоточатся вдали от острова. Мадани оценивает средний объем иранского экспорта в феврале в 1,5–1,6 млн баррелей в сутки, отмечая, что показатели выросли именно после 15 февраля.

Подсчеты Kpler и TankerTrackers различаются по методике: первая компания учитывает экспорт в момент выхода судов из иранских портов, вторая — только после окончательного выхода танкеров из территориальных вод и подтверждения их курса на мировой рынок.

Спутниковые снимки, проанализированные Bloomberg, также фиксируют рост активности у Харка. Если 15 февраля в акватории к юго-востоку от острова находились восемь танкеров, то к 20 февраля их число увеличилось до 18. На частичном снимке от 22 февраля в районе оставались девять судов.

Одновременно, по оценке агентства, снизились запасы нефти в резервуарах острова: если 15 февраля полностью заполненными выглядели как минимум семь хранилищ, то к 20 февраля в шести из них стало заметно больше пустого места. По словам Мадани, на выходных заполняемость хранилищ составляла около 67%, что оставляет Ирану пространство для дальнейшего накопления нефти в случае, если танкеры не смогут оперативно загрузиться. Для сравнения, 26 января резервуары были заполнены примерно на 88% и содержали около 30 млн баррелей нефти.

