Индийская Reliance закупила 6 млн баррелей российской нефти на фоне перебоев поставок с Ближнего Востока

Индийская компания Reliance Industries Ltd закупила как минимум 6 млн баррелей российской нефти с поставкой в марте. Об этом пишет Reuters. Масштабная закупка связана с тем, что поставки с Ближнего Востока были нарушены из-за войны с Ираном.

Поставка стала возможной после того, как администрация США на прошлой неделе предоставила Нью-Дели 30-дневное освобождение от санкций для грузов, загруженных на суда по состоянию на 5 марта. По словам одного из источников Reuters, Reliance купила партии российской нефти марки Urals по цене от скидки $1 до премии $1 к котировке Brent.

Индия, третий по величине импортер нефти в мире, получает около 40% нефти с Ближнего Востока, которая поставляется через Ормузский пролив.

После вторжения России в Украину в 2022 году Индия стала крупнейшим покупателем российской морской нефти. Однако в январе индийские нефтеперерабатывающие компании начали сокращать закупки под давлением со стороны США.