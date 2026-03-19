«Волгатранснефть» проиграла суд и должна выплатить 34 млрд рублей за разлив мазута в Керченском проливе

Краснодарский краевой суд отклонил административный иск «Волгатранснефти» к министерству природных ресурсов региона. Компания пыталась признать недействующей методику исчисления размера вреда, причиненного объектам животного мира при крушении двух танкеров в Чёрном море в прошлом году. Аварию, о которой идет речь, в Российской академии наук ранее назвали «самой серьезной экологической катастрофой в России с начала XXI века».
Поводом для обращения в суд стал иск министерства природных ресурсов региона к «Волгатранснефти» о взыскании 34,1 млрд рублей. Эта сумма представляет собой оценку ущерба животным, занесенным в Красную книгу Краснодарского края, и иной флоре и фауне. Представители «Волгатранснефти» настаивали, что региональные власти не обладают правом устанавливать собственные правила расчета экологического ущерба, поскольку этот вопрос находится в ведении федерального Минприроды России.
Однако суд отклонил иск и признал методику расчета действующей:
«Выслушав объяснения лиц, участвующих в деле, изучив доводы административного иска и отзывы на него, суд в удовлетворении административного искового заявления отказал».
Ущерб экологии
Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут, потерпели крушение 15 декабря прошлого года во время шторма и затонули в Керченском проливе. Авария привела к загрязнению воды и береговой линии нефтепродуктами, к гибели дельфинов и птиц. Мазут попал на побережья Анапы и Темрюкского района Краснодарского края, а также пляжи Севастополя, Феодосии и Керчи в аннексированном Крыму. В общей сложности было собрано 150 тысяч тонн загрязненного мазутом песка.
Группа Ukraine War Environmental Consequences Work Group (UWEC), в которую входят украинские, российские и белорусские экологи, сообщала, что «Волгонефть-212» вез мазут для перегрузки на морской танкер FIRN, входящий в «теневой флот» России.
Другие ответчики
Арбитражный суд Краснодарского края ранее принял к производству иск Министерства природных ресурсов Краснодарского края к компаниям «Волгатранснефть», «Каматрансойл» и «Кама шиппинг».
Таким образом, ответчиками по иску выступает не только «Волгатранснефть» (владелец танкера «Волгонефть-239»), но и «Каматрансойл» (владелец танкера «Волгонефть-212») и «Кама шиппинг» (фрахтователь «Волгонефть-212»). Ранее суд постановил взыскать с владельца и фрахтователя танкера «Волгонефть-212» 49,5 млрд рублей. После этого стало известно, что Арбитражный суд Пермского края ввел совладельцу компаний, владеющих и управляющих танкером «Волгонефть-212» процедуру банкротства.
Состояние пострадавших пляжей на сегодняшний день
Восемь галечных пляжей Анапы исключены из «опасной зоны» после ЧС с танкерами у Керченского пролива, их могут открыть к началу туристического сезона, если пробы воды и грунта продолжат соответствовать санитарным нормам, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев:
«В рамках исполнения поручений правительственной комиссии по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Чёрном море было принято решение об исключении восьми галечных пляжей Анапы от села Большой Утриш до “Высокого берега” из опасной зоны. При условии, что контрольные пробы воды и грунта и дальше будут соответствовать санитарным нормам, мы сможем открыть данные территории к курортному сезону».