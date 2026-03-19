«Волгатранснефть» проиграла суд и должна выплатить 34 млрд рублей за разлив мазута в Керченском проливе

Краснодарский краевой суд отклонил административный иск «Волгатранснефти» к министерству природных ресурсов региона. Компания пыталась признать недействующей методику исчисления размера вреда, причиненного объектам животного мира при крушении двух танкеров в Чёрном море в прошлом году. Аварию, о которой идет речь, в Российской академии наук ранее назвали «самой серьезной экологической катастрофой в России с начала XXI века».

Поводом для обращения в суд стал иск министерства природных ресурсов региона к «Волгатранснефти» о взыскании 34,1 млрд рублей. Эта сумма представляет собой оценку ущерба животным, занесенным в Красную книгу Краснодарского края, и иной флоре и фауне. Представители «Волгатранснефти» настаивали, что региональные власти не обладают правом устанавливать собственные правила расчета экологического ущерба, поскольку этот вопрос находится в ведении федерального Минприроды России.

Однако суд отклонил иск и признал методику расчета действующей:

«Выслушав объяснения лиц, участвующих в деле, изучив доводы административного иска и отзывы на него, суд в удовлетворении административного искового заявления отказал».

Ущерб экологии

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут, потерпели крушение 15 декабря прошлого года во время шторма и затонули в Керченском проливе. Авария привела к загрязнению воды и береговой линии нефтепродуктами, к гибели дельфинов и птиц. Мазут попал на побережья Анапы и Темрюкского района Краснодарского края, а также пляжи Севастополя, Феодосии и Керчи в аннексированном Крыму. В общей сложности было собрано 150 тысяч тонн загрязненного мазутом песка.