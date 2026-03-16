Google отключила функцию поиска с использованием ИИ, которая предлагала пользователям советы по здоровью

Компания Google без предварительного уведомления отключила новую функцию поиска с использованием искусственного интеллекта, которая предлагала пользователям советы по здоровью от непрофессионалов. В компании утверждают, что это не связано с качеством или безопасностью сервиса и сделано ради упрощения страницы поиска.

При этом в начале года британская газета The Guardian писала, что люди подвергаются риску причинения вреда из-за ложной и вводящей в заблуждение информации о здоровье, которую выдавал Google. Как правило, сгенерированные ответы ИИ-модели отображаются над традиционной поисковой выдачей и показываются примерно двух миллиардам пользователей в месяц.

В самой американской компании отмечали, что в ИИ-обзор содержались ссылки на авторитетные источники и рекомендации обратиться за консультацией к специалистам.

«Используя искусственный интеллект, мы можем структурировать различные точки зрения из онлайн-обсуждений в понятные тематические блоки, помогая быстро понять, что говорят люди. Например, человек с артритом может захотеть узнать, как занимаются физическими упражнениями другие люди с этим заболеванием. Благодаря этой функции пользователи могут быстро находить реальные мнения людей, которые также живут с этим заболеванием, а также переходить по ссылкам, чтобы узнать больше», — объясняла Карен ДеСальво, занимавшая должность директора Google по вопросам здравоохранения.

Однако вскоре функция вовсе перестала отображаться для части поисковых запросов на тему медицины.