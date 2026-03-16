Meta инвестирует до $27 млрд в Nebius, бывшую компанию Yandex N.V. Аркадия Воложа — Bloomberg

Американская Meta Platforms Inc., владеющая соцсетями Instagram и Facebook, заплатит до $27 млрд в течение следующих пяти лет за пользование инфраструктурой искусственного интеллекта облачного провайдера Nebius Group NV. Об этом пишет Bloomberg. В начале следующего года зарегистрированная в Нидерландах компания сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа предоставит мощности на $12 млрд. Оставшуюся сумму Meta также обязалась уплатить в будущем.

Агентство называет сделку одной из крупнейших подобного рода, заключенных Meta. Это не первое ее сотрудничество с Nebius: в прошлом году американская корпорация подписала контракт с нидерландской компанией на $3 млрд. По словам генерального директора Марка Цукерберга, к 2028 году Meta планирует потратить в общей сложности $600 млрд на инфраструктурные проекты в США. Корпорация намерена заключить сделки с разными компаниями.

Ранее в марте стало известно о намерении американского производителя процессоров Nvidia вложить $2 млрд в Nebius в рамках сотрудничества в области ИИ. Осенью компания Воложа заключила многомиллиардный пятилетний контракт с Microsoft. В результате крупных сделок Nebius обогнала по капитализации российский «Яндекс».

