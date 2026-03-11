Nvidia инвестирует $2 млрд в Nebius — бывшую Yandex N.V. Аркадия Воложа

Американская компания Nvidia объявила о стратегическом партнерстве с Nebius Group N.V. — бывшей Yandex N.V. Аркадия Воложа, работающей в сфере искусственного интеллекта и занимающейся созданием инфраструктуры для разработчиков ИИ. Об этом говорится в пресс-релизах (1, 2) корпораций.

Nvidia намерена инвестировать в Nebius порядка $2 млрд. Эти инвестиции предполагают поддержку разработки и строительства центров обработки данных для ИИ.

Нидерландская Nebius заявляет, что эта сделка позволит ей до конца 2030 года развернуть системы Nvidia общей мощностью более 5 гигаватт. С помощью инвестиций компания также продолжит разрабатывать облачную платформу, где другие разработчики смогут создавать ИИ-агентов.

«Nebius с самого начала создавался для ИИ — это не адаптированная версия универсального облака, а разработка, сделанная с учетом реальных потребностей разработчиков. Теперь, сотрудничая с Nvidia, мы расширяем это на весь стек — от гигаваттных фабрик ИИ до вывода результатов и программного обеспечения, — создавая одно из первых и крупнейших облаков для всех разработчиков ИИ по всему миру», — говорится в заявлении гендиректора Nebius Аркадия Воложа.

После этого объявления акции Nebius подскочили в цене более чем на 14%. На 6 вечера по Москве они торгуются по цене более чем в $110.

Ранее, в сентябре прошлого года, Nebius подписала пятилетний контракт с Microsoft. Акции компании Воложа после этого взлетели в цене на 70%.