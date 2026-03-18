Политзаключенный Владимир Осипов умер в СИЗО — СМИ. Ранее его приговорили к шести с половиной годам по делу о «военных фейках»

В следственном изоляторе скончался политзаключенный Владимир Осипов, сообщили Telegram-канал «Тюремный адвокат» и RusNews. По данным издания, сообщение о смерти поступило из СИЗО Ухты, куда 56-летнего осужденного недавно этапировали из Подмосковья.

В ноябре прошлого года Осипова приговорили к 6,5 года колонии по делу о «военных фейках». Поводом для преследования стали его публикации в соцсети «Одноклассники». По версии следствия, он обвинил Владимира Путина в организации взрыва на Крымском мосту и утверждал, что российские военные «убивали детей на Донбассе».

На одном из заседаний Осипов попросил перенести его выступление с последним словом из-за самочувствия: он пожаловался на высокое давление. Однако судья Юлия Терехова отказала в просьбе. Ранее, во время рассмотрения дела по существу, ему неоднократно вызывали скорую помощь.

Жителя Подмосковья задержали в ноябре 2024 года. Родственники утверждали, что силовики избили его при обыске, а следователь вынудила близких дать показания.