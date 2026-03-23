Число иностранцев, получивших гражданство РФ, за год сократилось почти на 30%

Российское гражданство в прошлом году получили 152,4 тысячи иностранцев — это на 27,1% меньше, чем в 2024-м, следует из отчетности МВД. С чем именно это связано, в ведомстве не уточнили. Показатель уменьшается уже несколько лет подряд: в 2022-м паспорт получили 691 тысяча иностранцев, что в 4,5 раза больше, чем за последний год.

Падает также количество выданных видов на жительство: 156,2 тысячи в 2025-м и 214,9 тысячи — в предыдущем. Число регистраций несовершеннолетних иностранцев снизилось на 24,5%, до 591,3 тысячи.

Всего в России зарегистрированы 5,7 млн легально находящихся граждан других стран. Эта цифра за год сократилась на 8,6%. При этом на такой же процент выросло количество правонарушений в сфере миграции. По административным делам взыскали почти 6 млрд рублей — на 66% больше, чем в 2024-м. В МВД рост связывают с ужесточением миграционного законодательства.

За последние четыре года российские власти последовательно ужесточили миграционную политику: помимо прочего, изменились требования к трудовым патентам, а в регионах приезжим запретили работать в ряде сфер. Силовики между тем неоднократно устраивали облавы на мигрантов, в том числе в религиозных учреждениях.

