Иран пригрозил ударить по союзникам США на Ближнем Востоке в ответ на угрозы Трампа. «Соседние страны не смогут ответить» — востоковед

Иран заминирует все морские пути в Персидском заливе в случае, если США решат проводить наземную операцию, пригрозили в Совете при обороне республики. Несколькими часами ранее в Корпусе стражей исламской революции заявили, что если угрозы США уничтожить иранские электростанции будут реализованы, то Тегеран ударит по израильским и американским объектам на Ближнем Востоке. В КСИР также назвали законной целью электростанции стран региона, на территории которых размещены базы США.

Востоковед и эксперт NEST Centre Руслан Сулейманов в разговоре с The Insider усомнился в способности ближневосточных государств ответить Ирану военным путем.

«Соседние страны не имеют возможности всерьез отвечать на иранские атаки. Они полагаются на систему обороны, на архитектуру безопасности, выстроенную американцами. Поэтому соседние с Ираном страны, арабские монархии залива, будут нести потери, будут нести убытки и по возможности оказывать давление на Дональда Трампа. Собственно, на это и делают расчет власти Исламской Республики. Идти в военную конфронтацию, идти войной на Иран они точно не собираются», — полагает эксперт.

Территория ближневосточных стран неоднократно подвергалась иранским ударам после начала американо-израильской военной операции против исламской республики. Атакам подверглись Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар, Иордания и Оман.

Тем временем президент США Дональд Трамп объявил, что поручил Пентагону отложить на 5 дней удары по иранским электростанциям после «очень хороших и продуктивных переговоров». В свою очередь, источники иранского агентства Tasnim отрицают дипломатические контакты с Вашингтоном.