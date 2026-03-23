Россиянам старше 60 лет отключат звонки из-за рубежа — поправки к законопроекту

Россиянам старше 60 лет отключат звонки из-за рубежа на стационарные телефоны, говорится в новой версии законопроекта, подготовленной ко второму чтению. С текстом ознакомился журнал Forbes.

Более ранние версии вовсе предполагали полное автоматическое отключение звонков из-за границы для всех абонентов. Вернуть функцию можно было бы только по заявлению пользователя. Новая редакция позволяет установить самозапрет на международные звонки, в том числе на мобильные телефоны. Для пользователей стационарной связи услуга станет доступна в ближайшее время, отчитались в «Ростелекоме».

Антимошеннический законопроект также запретит операторам мобильной связи отправлять смс-сообщения с кодами подтверждения аутентификации на номера, которыми пользуются дети. Предыдущая версия проекта обязывала родителей сообщать о передаче сим-карты ребенку, однако в новой редакции говорится лишь, что он вправе это сделать.

