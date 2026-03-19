Илья Яшин объявил о создании политической партии

В октябре 2025 года российский суд заочно арестовал Илью Яшина, а также оппозиционера Владимира Кара-Мурзу и Юлию Навальную, вдову погибшего в российской колонии Алексея Навального, по делу о «создании экстремистской организации». Поводом для его возбуждения стал организованный ими антивоенный митинг в Берлине. Кроме того, на Яшина завели дело за «уклонение от исполнения обязанностей иноагента».

В 2022 году Яшин осудил российское вторжение в Украину, но принципиально отказался покидать страну. В итоге он был задержан полицией в Москве под предлогом «неповиновения», после чего уже в спецприемнике был арестован по «закону о фейках». Поводом для обвинений стал его ролик о резне в Буче. Во время нахождения в СИЗО он был внесен в список «иностранных агентов». В декабре 2022 года его приговорили к 8,5 года лишения свободы.

Яшин вышел на свободу в августе 2024 года в рамках большого обмена российских политических заключенных на российских шпионов и исполнителей политических убийств, отбывавших наказание в европейских тюрьмах.