Оппозиционер Илья Яшин объявил о создании политической партии, которая «бросает вызов Путину». Об этом Яшин сообщил в своих соцсетях.
«Путин у власти уже четверть века. Он втянул Россию в большую войну, угробил нашу экономику и запрещает людям буквально всё. Мы не должны просто наблюдать и комментировать то, что происходит. Мы должны бороться за власть в своей стране. Поэтому сегодня я объявляю о создании политической партии, которая бросит ему вызов.
Мы организуем группы активистов в полноценную партийную структуру. Мы предложим обществу политическую программу перемен. Мы обеспечим россиянам системное представительство в европейских институтах власти.
В конце концов, мы дадим ответ на вопрос: „если не Путин, то кто?“
Оргкомитет партии начал свою работу, а съезд запланирован на лето», — говорится в сообщении Яшина.
В октябре 2025 года российский суд заочно арестовал Илью Яшина, а также оппозиционера Владимира Кара-Мурзу и Юлию Навальную, вдову погибшего в российской колонии Алексея Навального, по делу о «создании экстремистской организации». Поводом для его возбуждения стал организованный ими антивоенный митинг в Берлине. Кроме того, на Яшина завели дело за «уклонение от исполнения обязанностей иноагента».
В 2022 году Яшин осудил российское вторжение в Украину, но принципиально отказался покидать страну. В итоге он был задержан полицией в Москве под предлогом «неповиновения», после чего уже в спецприемнике был арестован по «закону о фейках». Поводом для обвинений стал его ролик о резне в Буче. Во время нахождения в СИЗО он был внесен в список «иностранных агентов». В декабре 2022 года его приговорили к 8,5 года лишения свободы.
Яшин вышел на свободу в августе 2024 года в рамках большого обмена российских политических заключенных на российских шпионов и исполнителей политических убийств, отбывавших наказание в европейских тюрьмах.
Переговоры об обмене между Россией и Западом шли по разным каналам несколько лет и в разных конфигурациях.