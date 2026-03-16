В Италии завершились Паралимпийские игры. Первое место у Китая, второе у США, Россия — на третьем

XIV Паралимпиада, проходившая в Италии, завершилась. Церемония закрытия прошла на стадионе в Кортина-д’Ампеццо. Первое место в общем медальном зачете занял Китай с 44 наградами, из которых 15 — золотые. Второе досталось США: 13 золотых из 24 медалей. На третьем месте — Россия (12 медалей), представители которой выступали на Играх под национальным флагом впервые с 2014 года.

В заключительный день соревнований атлеты из РФ взяли три золота в лыжных гонках. Алексей Багуев показал лучший результат в слаломе, Анастасия Багиян стала трехкратной паралимпийской чемпионкой после победы в гонке с раздельным стартом на 10 км, Иван Голубков победил в такой же гонке на 20 км и получил вторую золотую медаль на Играх. Всего российские спортсмены получили 8 золотых, 1 серебряную и 3 бронзовые медали.

Россия традиционно входила в топ-3 по общему медальному зачету на зимних Паралимпийских играх на протяжении более двадцати лет. Однако из-за допингового скандала после Игр в Сочи, а затем — из-за российского вторжения в Украину представителям страны запрещали выступать под национальным флагом либо вовсе отстраняли их от соревнований.

Вероятность того, что РФ пропустит нынешнюю Паралимпиаду в Италии, была также высока. Однако незадолго до начала Спортивный арбитражный суд встал на сторону российских атлетов в споре с Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда, потребовав допустить шестерых спортсменов:

Ивана Голубкова (лыжные гонки) — многократного чемпиона мира;

Анастасию Багиян (лыжные гонки) — призерку чемпионата мира;

Варвару Ворончихину (горнолыжный спорт) — двукратную чемпионку мира;

Алексея Бугаева (горнолыжный спорт) — трехкратного чемпиона Паралимпийских игр;

Дмитрия Фадеева (парасноуборд) — золотого призера Паралимпийских игр;

Филиппа Шеббо Монзера (парасноуборд) — серебряного призера Паралимпийских игр.

Из-за этого решения более десяти стран решили бойкотировать церемонию открытия Игр. Украина и ряд других европейских стран также отказались участвовать в закрытии Паралимпиады.

