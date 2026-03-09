Горнолыжница Варвара Ворончихина принесла сборной России первое золото на Паралимпиаде

Российская парагорнолыжница Варвара Ворончихина заняла первое место в супергигантском слаломе на Паралимпийских играх в Италии. Для российской сборной это первое золото на Играх. Под своим флагом российские спортсмены выступают впервые за более чем 10 лет.

Ворончихина выступает в категории LW6/8-2. В этой категории спортсмены, как правило, имеют проблемы с одной рукой и используют две лыжи и одну палку. Она показала результат в 1 минуту 15,6 секунды.

Второе место заняла французская лыжница Орели Ришар, третье — Эбба Орше из Швеции.

Для российских паралимпийцев это первая золотая медаль на соревнованиях. На прошлой неделе Ворончихина уже принесла сборной бронзовую медаль в скоростном спуске. На эту Паралимпиаду российские и белорусские спортсмены допущены выступать под своими флагами впервые за последние 12 лет.