Флаг и гимн России возвращаются, форму с картой Украины запретили, 11 стран объявили бойкот. Как начинается Паралимпиада-2026

В итальянских Милане и Кортине-д’Ампеццо завтра стартуют XIV зимние Паралимпийские игры. Организаторы называют их самыми масштабными в истории по числу участников: ожидается около 600 спортсменов из более чем 50 стран. В программу соревнований впервые включён смешанный парный турнир по кёрлингу на колясках. Всего разыграют 79 комплектов медалей в шести видах спорта, среди которых биатлон, лыжные гонки, горнолыжный спорт и следж-хоккей. Соревнования будут продолжаться в течение девяти дней и завершатся 15 марта.
Церемония открытия пройдёт на легендарной «Арене ди Верона» — античном амфитеатре, построенном более двух тысяч лет назад. Однако из-за участия российских и белорусских спортсменов традиционное мероприятие бойкотируют как минимум 11 стран, утверждают в украинском МИД.
Арена-ди-Верона — античный римский амфитеатр, где пройдет церемония открытия Игр
Российский флаг вернется на Паралимпиаду впервые за 12 лет
Последний раз гимн РФ звучал на зимних Играх в Сочи в 2014 году. После крупного допингового скандала и начала полномасштабной войны в Украине спортсмены либо не выступали на Играх вовсе, либо участвовали в нейтральном статусе и в индивидуальных дисциплинах. Всё изменилось осенью прошлого года, когда генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета восстановила членство РФ и проголосовала за отмену решения об отстранении спортсменов из воюющей страны.
Вердикт МПК не снял все ограничения на участие атлетов: окончательное решение оставалось за спортивными федерациями. Однако, как сообщили в начале этого года в Паралимпийском комитете России, Спортивный арбитражный суд встал на сторону Москвы в ее споре с Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда, потребовав допустить шестерых спортсменов к Играм в Италии. РФ на Паралимпиаде представят:
- Иван Голубков (лыжные гонки) — многократный чемпион мира;
- Анастасия Багиян (лыжные гонки) — призерка чемпионата мира;
- Варвара Ворончихина (горнолыжный спорт) — двукратная чемпионка мира;
- Алексей Бугаев (горнолыжный спорт) — трехкратный чемпион Паралимпийских игр;
- Дмитрий Фадеев (парасноуборд) — золотой призер Паралимпийских игр;
- Филипп Шеббо Монзер (парасноуборд) — серебряный призер Паралимпийских игр.
Атлетам позволили участвовать в церемониях открытия и закрытия игр и выступать в форме с национальными атрибутами. Вручать награды им будут под российский гимн. Несмотря на допуск спортсменов, российские телеканалы и стриминговые сервисы не будут официально транслировать зимние игры.
Более 10 стран бойкотируют церемонию открытия Паралимпиады-2026 из-за допуска россиян
Решение МПК раскритиковали в Украине. По мнению министра молодежи и спорта Матвея Бидного, Россия и Беларусь не могут присутствовать на международных соревнованиях, которые «отстаивают принципы справедливости, честности и уважения».
«Это флаги режимов, превративших спорт в инструмент войны, лжи и пренебрежения. В России паралимпийский спорт сделали опорой для тех, кого Путин отправил в Украину убивать, а они вернулись оттуда с увечьями», — заявил в феврале глава ведомства.
Киев объявил бойкот: официальные представители страны не будут присутствовать ни на одном мероприятии, однако спортсмены примут участие в борьбе за медали. К протесту постепенно присоединились Канада, Нидерланды, Финляндия, Польша, Латвия, Литва, Эстония, Чехия, Хорватия и Германия. В Немецком спортивном союзе для людей с ограниченными возможностями объяснили решение желанием продемонстрировать солидарность с украинской делегацией. При этом на прошлой неделе президент организации публично не поддержал бойкот.
«Лично я не поддерживаю бойкот. Прошлый опыт показал, что в конечном итоге это ничего не дает спорту. Мы осуждаем агрессивную войну, четко выступали против участия спортсменов из России и Беларуси и выражаем солидарность с Украиной», — заявил тогда Ханс-Йорг Михельс.
Церемонию открытия решил бойкотировать и европейский комиссар по спорту Гленн Микаллеф. Министр культуры Британии Лиза Нэнди назвала допуск россиян «совершенно неправильным», а глава МИД Италии Антонио Таяни призвал Паралимпийский комитет пересмотреть решение.
Международный паралимпийский комитет выступил против политизации спорта
Президент МПК на протяжении последних дней пытался убедить сообщество отказаться от бойкота, перспективой которого, по его словам, он «глубоко разочарован».
«Наше послание — это послание инклюзивности и разнообразия. Мы призываем их <украинцев — The Insider> принять участие, но если они не хотят, мы уважаем их выбор. Меня беспокоит лишь то, что такие ситуации иногда могут становиться объектом политизации», — сказал Эндрю Парсонс.
Украинских спортсменов ограничили в выборе формы
Конфликт вокруг допуска россиян с флагом и гимном усугубился из-за запрета украинским паралимпийцам выступать в форме с картой Украины. По словам президента национального комитета Валерия Сушкевича, МПК счел такой дизайн политическим.
«Эта форма была очень красивая, очень символичная и очень акцентировано “кричала“ о том, что есть Украина в мире, в Европе, со всеми своими территориями без оккупации Россией», — рассказал он.
Национальный паралимпийский комитет Украины показал форму, которую Международный паралимпийский комитет запретил использовать из-за «политического акцента»
Паралимпийский комитет России набирает в сборные участников войны против Украины
Пока шестеро россиян готовятся представить страну в Италии, спортивные чиновники посещают госпитали и реабилитационные центры, в которых лечатся раненые военные, выяснило издание «Вот Так».
Мастер-класс по адаптивным видам спорта для пациентов военного госпиталя
По его данным, одним из ключевых инструментов привлечения спортсменов стал проект «Мы вместе. Спорт». Он был запущен в 2023 году и финансируется в том числе из федерального бюджета и за счет президентских грантов. За первые полтора года работы — с июля 2023-го до конца 2024-го — в организованных мастер-классах по паралимпийским дисциплинам приняли участие около 880 раненых военнослужащих.