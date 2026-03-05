Флаг и гимн России возвращаются, форму с картой Украины запретили, 11 стран объявили бойкот. Как начинается Паралимпиада-2026

Атлетам позволили участвовать в церемониях открытия и закрытия игр и выступать в форме с национальными атрибутами. Вручать награды им будут под российский гимн. Несмотря на допуск спортсменов, российские телеканалы и стриминговые сервисы не будут официально транслировать зимние игры.

Более 10 стран бойкотируют церемонию открытия Паралимпиады-2026 из-за допуска россиян

Решение МПК раскритиковали в Украине. По мнению министра молодежи и спорта Матвея Бидного, Россия и Беларусь не могут присутствовать на международных соревнованиях, которые «отстаивают принципы справедливости, честности и уважения».

«Это флаги режимов, превративших спорт в инструмент войны, лжи и пренебрежения. В России паралимпийский спорт сделали опорой для тех, кого Путин отправил в Украину убивать, а они вернулись оттуда с увечьями», — заявил в феврале глава ведомства.

Киев объявил бойкот: официальные представители страны не будут присутствовать ни на одном мероприятии, однако спортсмены примут участие в борьбе за медали. К протесту постепенно присоединились Канада, Нидерланды, Финляндия, Польша, Латвия, Литва, Эстония, Чехия, Хорватия и Германия. В Немецком спортивном союзе для людей с ограниченными возможностями объяснили решение желанием продемонстрировать солидарность с украинской делегацией. При этом на прошлой неделе президент организации публично не поддержал бойкот.

«Лично я не поддерживаю бойкот. Прошлый опыт показал, что в конечном итоге это ничего не дает спорту. Мы осуждаем агрессивную войну, четко выступали против участия спортсменов из России и Беларуси и выражаем солидарность с Украиной», — заявил тогда Ханс-Йорг Михельс.

Церемонию открытия решил бойкотировать и европейский комиссар по спорту Гленн Микаллеф. Министр культуры Британии Лиза Нэнди назвала допуск россиян «совершенно неправильным», а глава МИД Италии Антонио Таяни призвал Паралимпийский комитет пересмотреть решение.

Международный паралимпийский комитет выступил против политизации спорта

Президент МПК на протяжении последних дней пытался убедить сообщество отказаться от бойкота, перспективой которого, по его словам, он «глубоко разочарован».

«Наше послание — это послание инклюзивности и разнообразия. Мы призываем их <украинцев — The Insider> принять участие, но если они не хотят, мы уважаем их выбор. Меня беспокоит лишь то, что такие ситуации иногда могут становиться объектом политизации», — сказал Эндрю Парсонс.

Украинских спортсменов ограничили в выборе формы

Конфликт вокруг допуска россиян с флагом и гимном усугубился из-за запрета украинским паралимпийцам выступать в форме с картой Украины. По словам президента национального комитета Валерия Сушкевича, МПК счел такой дизайн политическим.

«Эта форма была очень красивая, очень символичная и очень акцентировано “кричала“ о том, что есть Украина в мире, в Европе, со всеми своими территориями без оккупации Россией», — рассказал он.