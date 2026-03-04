Паралимпийский комитет России набирает в сборные участников войны против Украины — расследование «Вот Так»

Паралимпийский комитет России активно набирает в сборные участников войны против Украины, получивших инвалидность, выяснило издание «Вот Так». В госпиталях и реабилитационных центрах представители ПКР привлекают в спорт раненых.

По данным президента ПКР Павла Рожкова, в национальные сборные по разным видам параспорта уже входят как минимум 70 участников вторжения, а в региональные — не менее 700.

В расследовании говорится, что с 2022 года работа с «ветеранами СВО» стала для ПКР приоритетом: Рожков публично называл вовлечение участников войны «одной из наиболее важных задач» комитета и заявлял, что лучшие из них будут выступать на российских и международных соревнованиях.

По информации «Вот Так», один из ключевых инструментов набора — проект «Мы вместе. Спорт», запущенный в 2023 году и финансируемый в том числе из федерального бюджета и через президентские гранты. За полтора года его работы (с июля 2023-го по конец 2024-го) в мастер-классах по паралимпийским дисциплинам приняли участие 880 раненых военных.

«Вот Так» описывает, как отбор начинается прямо в медучреждениях: ПКР проводит «мотивационные встречи», мастер-классы и соревнования в госпиталях. Первая такая встреча, по данным расследования, прошла уже в мае 2022 года — в госпитале им. Вишневского в Подмосковье, куда лично приезжал Павел Рожков. Победителям «больничных» турниров обещают возможность тренироваться вместе с паралимпийцами и через региональные соревнования попасть в сборные.

В расследовании приводятся истории нескольких спортсменов, прошедших этот путь. Один из них — бывший десантник Руслан Устюжин, потерявший ногу и ставший игроком сборной Москвы по волейболу сидя; другой — Цыден Генинов, начавший тренироваться после ампутации и выступивший на соревнованиях Международного совета военного спорта (CISM). По данным «Вот Так», в паралимпийские сборные попадают не только кадровые военные, но и участники вооруженных формирований на оккупированных территориях и наемники — ключевым критерием становится сам факт участия во вторжении.

Финансирование вовлечения ветеранов в параспорт, как утверждает издание, измеряется миллиардами рублей и идет из разных источников: через государственный фонд «Защитники Отечества», региональные бюджеты, президентские гранты и отчисления букмекерского рынка. При этом в материале подчеркивается, что Международный паралимпийский комитет ранее ограничивал допуск российских спортсменов и требовал нейтрального статуса, но теперь восстановил членство России и разрешил выступление под государственным флагом на предстоящих Играх. «Вот Так» отмечает, что ранее участие военных в Паралимпиаде было практически невозможно из-за проверки биографий и ограничений на связи с силовыми структурами и публичную поддержку войны.



3 марта МИД Украины сообщил, что 10 стран вслед за Украиной объявили о бойкоте церемонии открытия XIV Паралимпийских зимних игр. Бойкот поддержали Канада, Эстония, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Финляндия, Хорватия, Чехия и Германия.

Открытие XIV Паралимпийских зимних игр в Италии состоится 6 марта. В середине февраля стало известно, что на XIV зимней Паралимпиаде в Италии российские спортсмены впервые с 2014 года выступят под флагом и с гимном. В ответ в Министерстве молодежи и спорта Украины заявили, что украинские чиновники будут бойкотировать церемонию открытия. К бойкоту присоединилась и сборная Украины.

