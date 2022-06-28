Лев Левченко

Johnnie Walker, Smirnoff, Black Label, Baileys, Guiness и другие алкогольные бренды уходят из России

США ввели санкции против Тины Канделаки, ее мужа и семьи Сердюковых

Из Болгарии по обвинению в шпионаже отозваны 70 российских дипломатов

В порту оккупированного Бердянска прозвучало два громких взрыва. «Власти» города утверждают, что они произошли «в процессе разминирования»

Турция поддержит членство Финляндии и Швеции в НАТО — президент Финляндии

Россия будет воевать с Украиной, пока не прекратятся обстрелы Донбасса — постпред России в Совбезе ООН

При обстреле жилого дома в Николаеве погибли три человека

Столтенберг: «Путин получит больше НАТО у российских границ»

Из 60 кандидатов в губернаторы российских регионов только треть открыто поддержала войну в Украине, двое против — «Ведомости»

Президент Индонезии приехал в Киев. После этого он посетит Москву

Британия ввела санкции против Потанина, Гуцериева и племянницы Путина

«В России нет места суду по правам человека» — сенатор Клишас

Финляндию и Швецию пригласили в НАТО

Сирия признала независимость «ЛДНР». Это второе после России государство-член ООН, которое объявило об этом

В Литве лишили сана четырех священников, которые критиковали войну и патриарха Кирилла

В Москве откроется посольство «ДНР». Это первое иностранное представительство самопровозглашенной республики

Минобороны «разоблачило фейк» о сдаче Змеиного данными о победе ВСУ на острове

Путин: «Если лидеры G7 разденутся по пояс — это будет отвратительное зрелище»

Новосибирского ученого обвинили в «госизмене» в пользу Китая. Его забрали из больницы в московский изолятор

В Петербурге за уклонение от армии задержали вратаря хоккейной сборной России и ЦСКА Ивана Федотова. Он собирался уйти в НХЛ — Baza

Деньги к деньгам. Почему мировое неравенство и рост сверхбогатства достигли рекордных значений

The Insider нашел более 6000 экспортеров, торгующих с подсанкционными российскими фирмами и поставщиками ВПК, 4000 из них — из Китая

«Как могли эти ублюдки построить школу на территории базы КСИР?!» Что жители иранского Минаба говорят об ударе по школе

«Самое масштабное сокрытие правды за всю мою взрослую жизнь». Как ЦРУ пыталось замолчать гаванский синдром

Центр 795: The Insider разоблачил новое сверхсекретное подразделение спецслужб, связанное с политическими убийствами за рубежом

Ядерный срыв: как конец договора СНВ-3 повлияет на гонку вооружений между Россией и США

Мода на бомбу. Как Путин втянул Европу в новую гонку ядерных вооружений

Агония гидры. Как иранская система выживает без иерархического руководства и почему пока хаос в Иране вероятнее демократии

В «ДНР» предъявили обвинения в наемничестве еще двум британцам, воевавшим за ВСУ

«Тинькофф-банк» взял у своего клиента двойную комиссию — за несостоявшийся SWIFT-перевод и за его возврат

В Каракалпакстане начались протесты против поправок к конституции Узбекистана, из-за которых республика может лишиться суверенного статуса

​Музыкантам петербургского губернаторского оркестра, сорвавшим плакат с буквой «Z» на рабочем месте, предложили уволиться

США выделят Украине еще один пакет военной помощи на $820 млн: стране поставят боеприпасы для HIMARS и две системы NASAMS

Умер мультипликатор Леонид Шварцман — художник-постановщик «Крокодила Гены», «Чебурашки» и «Котенка по имени Гав»

PostEurop приостановила членство «Почты России» и «Белпочты». В «Почте России» говорят, что это не скажется на клиентах

Пушилин назначил министрами «ДНР» четырех чиновников из России для «скорейшего перехода в российское правовое поле»

Кадыров и власти «ЛНР» объявили об окружении Лисичанска. Глава Нацгвардии Украины говорит, что город под контролем ВСУ

Президент Узбекистана на фоне протестов отказался вносить поправки в конституцию, лишающие крупнейшую провинцию страны суверенитета

Задержанного за «уклонение от армии» вратаря сборной России по хоккею переместили в больницу: «ему делали какие-то уколы» — адвокат

Лукашенко обвинил власти Украины в попытке нанести ракетный удар по Беларуси

