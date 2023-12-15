Лика Платченко

С Навальным не могут связаться 10-й день. По информации УФСИН, он «убыл за пределы Владимирской области»

17-летний подросток взломал учетную запись первой леди Бразилии в X и разместил там порнографические изображения

В Воронеже сняли вывеску «‎Украина»‎ с отеля «Украина»

В России впервые лишили гражданства двух иностранцев за уклонение от воинского учета

Активы производителя водки «Хортиця» готовятся передать в управление Росимущества, владельца обвиняют в финансировании ВСУ — «Ведомости»

«Запрет Японии на импорт алмазов из России бесполезен в отношении алмазного сырья, появится параллельный экспорт» — эксперты

Две компании из расследования The Insider о снабжении российской армии попали в 12-й санкционный список ЕС

В Китае произошло землетрясение магнитудой 6,2, погибли более 100 человек

В Сербии прошли протесты после победы партии Вучича, лидеры оппозиции объявили голодовку

«Викимедиа» объявила о закрытии. Деканат МГУ предложил уволиться ее директору, так как Минюст признает его «иноагентом»

На полуострове Рейкьянес в Исландии началось извержение вулкана. Видео

В московских аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский ввели план «Ковер» — Baza

ЛДПР выдвинула кандидатом в президенты Леонида Слуцкого. Его фонд передает в ГРУ данные иностранцев для вербовки

На Алтае разрешили усыплять бездомных животных, если за 10 дней им не нашли хозяев

Трампу запретили баллотироваться в президенты в Колорадо

Virtus.pro дисквалифицировали с турнира по Rainbow Six Siege из-за россиян в составе

Активы японского завода шин Bridgestone, ушедшего из РФ, купил российский холдинг S8. Это третья покупка S8 шинного производителя — «Ъ»

Российский суд оштрафовал Google на 4,6 млрд рублей за повторное неудаление информации об «СВО» и ЛГБТ

Политолог-пропагандист Караганов, призывавший нанести ядерный удар по Европе, владеет квартирой в Венеции — «Проект»

Путин утверждает, что аборты в РФ не запрещены. В частных клиниках заявили The Insider, что не делают аборты из-за нового законопроекта

Налоговая начала запрашивать у россиян данные о ВНЖ и иностранном гражданстве — «Ведомости»

«Происхождение бриллианта не определит даже оценщик, а огранка в Индии скроет следы. Российские алмазы уже проходят через Дубай», — эксперт

Путин передал активы одного из крупнейших российских автодилеров «Рольф» в управление Росимуществу

Навального опять не вывели на судебные заседания, с ним не могут связаться уже 17-й день

Деньги к деньгам. Почему мировое неравенство и рост сверхбогатства достигли рекордных значений

The Insider нашел более 6000 экспортеров, торгующих с подсанкционными российскими фирмами и поставщиками ВПК, 4000 из них — из Китая

«Как могли эти ублюдки построить школу на территории базы КСИР?!» Что жители иранского Минаба говорят об ударе по школе

«Самое масштабное сокрытие правды за всю мою взрослую жизнь». Как ЦРУ пыталось замолчать гаванский синдром

Центр 795: The Insider разоблачил новое сверхсекретное подразделение спецслужб, связанное с политическими убийствами за рубежом

«Уральские авиалинии» и S7 выкупили из лизинга часть самолетов, которым угрожал арест за границей

В России прекратят выпуск антибиотика «Вильпрафен» японского производителя. Остатков хватит на полгода — Минздрав

ЦИК перенес заседание по регистрации инициативной группы Дунцовой. В случае отказа времени на повторное собрание не будет

«Передача активов российской компании “Рольф” в управление Росимуществу незаконна, но суд не отменит указ Путина» — юрист

В Киеве нашли тела еще двух погибших из-за российского удара 29 декабря. Общее число жертв выросло до 32

В России возобновят производство «Волги» в 2024 году — глава Минпромторга

Латвия предупредила о депортации 1167 россиян, которые не выполнили требований поправок к закону об иммиграции

Российские хакеры проникли в системы «Киевстар» в мае 2023 года, это предупреждение для Запада — глава департамента кибербезопасности СБУ

Россияне и белорусы не будут принимать участие в юношеской Олимпиаде в Южной Корее 2024 года — МОК

Американские банки предупреждают о прекращении финансирования корпорации из ЮАР из-за сделки с Газпромбанком — Africa Intelligence

