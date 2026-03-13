Подбитые танкеры, «нефтяной дождь» над Тегераном и новый верховный лидер Ирана. Итоги двух недель войны на Ближнем Востоке

Фото: пожар на нефтехранилище в окрестностях Тегерана, 7 марта 2026 / Middle East Images / AFP
С субботы, 28 февраля, США и Израиль на Ближнем Востоке ведут совместную операцию против Ирана. The Insider подводит итоги двух недель войны.
Главное
- Иранский Совет экспертов выбрал нового верховного лидера: им стал Моджтаба Хаменеи, сын убитого 28 февраля Али Хаменеи
- Президент Ирана пообещал, что Тегеран не будет атаковать соседние страны, если не будет ударов с их территории. Удары всё равно продолжились
- По меньшей мере четыре нефтяных объекта в окрестностях столицы Ирана попали под удар с начала войны. В Тегеране выпал «нефтяной дождь»
- Порядка 22 танкеров и грузовых судов были атакованы в Ормузском проливе с начала войны. По сообщениям США, КСИР начал минировать пролив
- Группировка «Хезболла» нанесла самый массированный с начала войны удар по Израилю
- Цена нефти марки Brent дошла до $120 за баррель, страны Ближнего Востока начали сокращать добычу нефти
- На фоне перебоев с поставками энергоносителей Минфин США временно снял ограничения на сделки с российской нефтью, загруженной на танкеры до 12 марта
Взаимные удары: масштабные обстрелы севера Израиля, «нефтяной дождь» после ударов по нефтехранилищам в Иране
Вторая неделя войны на Ближнем Востоке началась с извинений президента Ирана Масуда Пезешкиана перед соседями и его обещания больше не наносить удары по ним при условии, что с их территории не будет обстреливаться Иран. К тому моменту обстрелы и удары беспилотников затронули не только территорию Ирана и Израиля, но также соседние ОАЭ, Саудовскую Аравию, Сирию, Ирак, Кувейт, Бахрейн, Катар, Азербайджан, Кипр и Ливан.
Несмотря на это заявление иранские удары по соседним государствам в регионе продолжились. В тот же день — 7 марта утром — под удар попал международный аэропорт Дубая. В понедельник, 9 марта, под удар иранских беспилотников попал НПЗ компании Bapco — крупнейшее подобное предприятие в Бахрейне. Компания в итоге объявила форс-мажор по поставкам. Ранее к такой же мере прибегла госкомпания QatarEnergy.
Днем 11 марта беспилотники атаковали один из крупнейших оманских морских портов Салала, пострадали топливные резервуары. Порт расположен в Аравийском море — то есть за пределами Персидского залива и Ормузского пролива, судоходство в которых осложнено из-за постоянных обстрелов со стороны Ирана.
Иран, а также поддерживающая Тегеран ливанская группировка «Хезболла» продолжили наносить удары и по Израилю. Поздно вечером 11 марта «Хезболла» нанесла самый массированный удар по северу Израиля с момента обострения ситуации на Ближнем Востоке. Иранская баллистическая ракета в ночь на пятницу, 13 марта, ударила по городу Зарзир на севере страны — известно о почти 60 пострадавших.
В середине недели Объединенный штаб боевого командования ВС Ирана заявил, что отказывается от политики зеркальных ответных ударов на обстрелы США и Израиля. В Тегеране сообщили, что будут действовать по принципу «удар за ударом» — то есть наносить их по своему усмотрению.
Дым над нефтеперерабатывающим заводом Bapco после атаки беспилотника, 9 марта 2026 года
Израиль и США также продолжили обстрелы территории Ирана. Вечером 7 марта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по нескольким топливным складам в Тегеране, объяснив это тем, что иранские военные используют их для «обеспечения работы военной инфраструктуры».
Проект BBC Verify подтвердил по меньшей мере 4 удара по нефтяным объектам в окрестностях столицы Ирана с начала войны. В результате небо над Тегераном затянули густые черные тучи и выпал «нефтяной дождь». По меньшей мере один из ударов пришелся по району Шахр-э-Рей, где располагается главный нефтеперерабатывающий завод Тегерана.
Кроме того, Израиль на прошедшей неделе заявил об ударе по ядерному комплексу «Талеган» под Тегераном. В сообщении ЦАХАЛ утверждается, что иранский режим работал здесь над «важнейшими возможностями в разработке ядерного оружия».
В минувшие выходные СМИ сообщали также, что к атаке на Иран присоединились ОАЭ, нанеся удар по опреснительному заводу. Неназванный высокопоставленный чиновник из Абу-Даби эту информацию в разговоре с Jerusalem Post опроверг, а МИД страны позднее выпустил заявление, в котором не опроверг и не подтвердил свое участие в ударе, но сообщил, что имеет «полное право принимать все необходимые меры для защиты своего суверенитета».
Новый верховный лидер Ирана
Важным политическим событием в войне на Ближнем Востоке стало избрание нового верховного лидера страны (рахбара) вместо убитого при ударе 28 февраля Али Хаменеи. Его сменил 56-летний Моджтаба Хаменеи — о его назначении Совет экспертов Ирана сообщил 9 марта.
Моджтаба Хаменеи — третий по счету верховный лидер Ирана. Его и ранее считали одним из самых вероятных преемников Али Хаменеи. СМИ еще на прошлой неделе сообщали, что Хаменеи-младший был ранен при обстреле 28 февраля, чем также объяснялось его долгое отсутствие на публике. В четверг, 12 марта, ранение нового лидера подтвердили и в иранском МИД, заверив, что он «чувствует себя хорошо».
К вечеру 12 марта Моджтаба Хаменеи выпустил первое обращение к нации: его зачитали в эфире национального телевидения, однако, сам Хаменеи в кадре не появился. В обращении он поблагодарил военных за «сокрушительные удары» по противнику и пообещал отомстить за каждого погибшего иранца. Подробнее о том, что известно о новом лидере Ирана, читайте в материале The Insider по ссылке.
Портреты Али (слева) и Моджтабы Хаменеи на митинге в Иране
Судоходство в Ормузском проливе и морская война
Тегеран продолжает блокировать Ормузский пролив — важнейший путь для экспорта нефти из Персидского залива. На пятницу, 13 марта, в регионе иранскими атаками были повреждены по меньшей мере 22 грузовых судна и танкера. Данные приводит агентство Reuters, ссылаясь на подсчеты Института изучения войны и проекта AEI Critical Threats.
Карта ударов Ирана по гражданским судам с начала войны
Только за сутки 11–12 марта OSINT-аналитики насчитали по меньшей мере шесть успешных атак Ирана на гражданские суда в Персидском заливе. Как минимум две из них пришлись на удары в водах Ирака на севере залива. После этого иракские нефтяные порты приостановили свою работу.
Самим же Ормузским проливом продолжает пользоваться иранский «теневой флот»: как писало агентство Reuters, объемы дневного экспорта иранской нефти через него практически не изменились с началом войны.
Корпус стражей исламской революции (КСИР) с самого начала войны заявлял о полном контроле над судоходством в проливе. В начале недели телеканал CNN со ссылкой на источники в американской разведке сообщил, что КСИР начал минировать этот морской проход — источники издания утверждают, что Тегеран располагает возможностью выстроить целый «маршрут смерти» — рассредоточенные минные заградители, начиненные взрывчаткой катера и береговые ракетные батареи.
Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) на следующий же день сообщило, что американские военные уничтожили ряд иранских военных кораблей, в том числе 16 минных заградителей у Ормузского пролива.
Судоходные компании тем временем ищут другие пути поставок энергоносителей — в обход этого маршрута. Так, агентство Bloomberg сообщало, что флотилия из по меньшей мере 25 супертанкеров направилась к порту Янбу на западном побережье Саудовской Аравии. Из-за угрозы судоходству в регионе Эр-Рияд был вынужден форсированно наращивать прокачку нефти по трубопроводу «Восток — Запад», связывающему восточные нефтяные поля с портами Красного моря и полностью минующему Ормузский пролив.
При этом, по словам источников телеканала CNN, Пентагон и Совет национальной безопасности США недооценили готовность Ирана пойти на перекрытие пролива: такой сценарий и сопутствующие риски не рассматривали подробно при планировании операции.
В пятницу, 13 марта, военный министр США Пит Хегсет выступил с обращением, в котором объявил, что уже весь военно-морской флот Ирана «лежит на дне Персидского залива», а иранские вооруженные силы стали «небоеспособными».
По словам Хегсета, ракетный потенциал Тегерана сократился на 90%, запасы ударных беспилотников — на 95%.
Стоит отметить при этом, что, по данным источников газеты Financial Times, за первые две недели войны США уже израсходовали запасы критически важных боеприпасов, которые накапливались годами. По оценкам Центра международных и стратегических исследований (CSIS), США только за первые 100 часов войны выпустили 168 ракет «Томагавк». Это количество один из американских чиновников в разговоре с FT оценил как «очень много».
Ожидается, что в ближайшее время Пентагон направит в Белый дом и Конгресс официальный запрос на выделение дополнительных средств на военные нужды в размере до $50 млрд. Общую же стоимость американской операции лишь за первые шесть дней войны агентство Reuters оценивало в более чем $11 млрд.
Президент США Дональд Трамп при этом на неделе заявил, что война с Ираном «практически завершена», однако Хегсет уже на следующий день пообещал вести ее до поражения противника. Позднее и сам американский лидер анонсировал новый «очень сильный» удар по Ирану.
Поставки нефти
Еще в конце первой недели войны на Ближнем Востоке американский Минфин на 30 дней разрешил индийским НПЗ закупать российскую нефть, допустив дальнейшие санкционные послабления. В пятницу, 13 марта, Министерство финансов США сняло санкции с продажи нефти и нефтепродуктов из России, загруженных на суда до 12 марта. Эти операции будут разрешены до 11 апреля.
Издание The Financial Times выяснило, что Россия получает по $150 млн дополнительного дохода в день из-за резко возросших цен на нефть. В настоящее время российская нефть торгуется примерно на $20–30 выше среднего показателя за последние три месяца. Директор Европейского центра анализа и стратегий Дмитрий Некрасов в разговоре с The Insider назвал дополнительные доходы России от ситуации на рынке незначительными.
«Максимальная оценка выигрыша — три триллиона рублей для бюджета. Это максимально, больше сложно насчитать. Если бюджет собирался быть сведенным с дефицитом в 7, может даже 8 трлн, то теоретически это можно было бы предположить. Но в масштабах такого дефицита, в масштабах доходов и расходов существенно за 40 трлн, два или три триллиона — цифра незначительная».
Из-за иранских атак крупные энергообъекты были вынуждены на время приостанавливать работу, а компании — объявлять форс-мажорные ситуации (1, 2, 3). Добыча нефти странами региона начала сокращаться: крупнейшие ее производители на Ближнем Востоке — Кувейт, Ирак, ОАЭ и Саудовская Аравия — сократили ее почти на треть.
На этом фоне цена на нефть марки Brent в ходе торгов достигла $119,5 за баррель, что стало самым высоким показателем с лета 2022 года.
Международное энергетическое агентство (МЭА) потребовало от стран-членов в совокупности выдать на рынок 400 млн баррелей сырья для сдерживания ценового скачка, спровоцированного войной. О частичном высвобождении стратегических нефтяных резервов после этого сообщили Япония, Германия и Австрия.