Подбитые танкеры, «нефтяной дождь» над Тегераном и новый верховный лидер Ирана. Итоги двух недель войны на Ближнем Востоке

Кроме того, Израиль на прошедшей неделе заявил об ударе по ядерному комплексу «Талеган» под Тегераном. В сообщении ЦАХАЛ утверждается, что иранский режим работал здесь над «важнейшими возможностями в разработке ядерного оружия».

В минувшие выходные СМИ сообщали также, что к атаке на Иран присоединились ОАЭ, нанеся удар по опреснительному заводу. Неназванный высокопоставленный чиновник из Абу-Даби эту информацию в разговоре с Jerusalem Post опроверг, а МИД страны позднее выпустил заявление, в котором не опроверг и не подтвердил свое участие в ударе, но сообщил, что имеет «полное право принимать все необходимые меры для защиты своего суверенитета».

Новый верховный лидер Ирана

Важным политическим событием в войне на Ближнем Востоке стало избрание нового верховного лидера страны (рахбара) вместо убитого при ударе 28 февраля Али Хаменеи. Его сменил 56-летний Моджтаба Хаменеи — о его назначении Совет экспертов Ирана сообщил 9 марта.

Моджтаба Хаменеи — третий по счету верховный лидер Ирана. Его и ранее считали одним из самых вероятных преемников Али Хаменеи. СМИ еще на прошлой неделе сообщали, что Хаменеи-младший был ранен при обстреле 28 февраля, чем также объяснялось его долгое отсутствие на публике. В четверг, 12 марта, ранение нового лидера подтвердили и в иранском МИД, заверив, что он «чувствует себя хорошо».

К вечеру 12 марта Моджтаба Хаменеи выпустил первое обращение к нации: его зачитали в эфире национального телевидения, однако, сам Хаменеи в кадре не появился. В обращении он поблагодарил военных за «сокрушительные удары» по противнику и пообещал отомстить за каждого погибшего иранца.