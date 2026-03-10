Глава Пентагона Хегсет пообещал вести войну с Ираном до поражения противника, хотя Трамп до этого обещал, что она закончится «очень скоро»

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что американские военные не прекратят удары по Ирану, пока враг «не будет полностью и окончательно разгромлен», передает Reuters. Накануне Дональд Трамп назвал войну «практически завершенной», однако 10 марта Пентагон анонсировал день самых масштабных бомбардировок с начала конфликта. Хегсет заявил:

«Сегодня вновь станет днем самых интенсивных ударов по территории Ирана: больше всего истребителей, бомбардировщиков и самих ударов, разведывательные данные [у нас] точнее и качественнее, чем когда-либо».

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн, в свою очередь, сообщил, что армия США приступила к проработке возможных вариантов сопровождения нефтяных танкеров через Ормузский пролив, если получит такой приказ. Кейн также оценил стойкость противника: по его словам, Иран сражается упорно, но оказался не более грозным соперником, чем предполагалось в ходе планирования операции. По данным Пентагона, за 10 дней войны США нанесли удары более чем по пяти тысячам целей и уничтожили или повредили свыше 50 иранских военных кораблей. В то же время интенсивность ответных иранских ударов, по заявлению американских военных, резко снизилась.

На фоне угроз Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заблокировать Ормузский пролив, через который проходит около пятой части мировых поставок нефти и сжиженного газа, Хегсет пообещал ответить «смертью, огнем и яростью», если Иран перекроет эту артерию. Фактически поставки через пролив уже остановились, а нефтедобывающие страны региона исчерпали резервы хранилищ и прекратили прокачку.

Накануне, выступая перед республиканскими законодателями во Флориде, Трамп заявил, что в целом доволен ходом операции и считает, что она завершится «очень скоро», хотя не на этой неделе. Он остался недоволен назначением Моджтабы Хаменеи — сына убитого в первый день войны аятоллы — новым верховным лидером Ирана, предупредив, что это приведет к продолжению конфликта. В то же время секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани пригрозил Дональду Трампу убийством в ответ на его угрозу уничтожить Иран, если тот перекроет нефтяной трафик через Ормузский пролив.