Иран перестает давать симметричный ответ на действия США и Израиля и будет наносить удары по своему усмотрению

Иранское командование объявило об отказе от политики зеркальных ответных ударов на обстрелы США и Израиля. Отныне Тегеран будет действовать по принципу «удар за ударом» (то есть наносить их по своему усмотрению), заявил официальный представитель Объединенного штаба боевого командования вооруженных сил страны («Хатам аль-Анбия»), как передает агентство Fars.

Наряду с этим военные пообещали не допускать транзита нефти в интересах США, Израиля и их союзников через Ормузский пролив. По словам представителя командования, любое судно, принадлежащее этим странам или перевозящее их нефтяной груз, считается законной целью для иранских вооруженных сил.

Ормузский пролив — единственный морской выход из Персидского залива, через который проходит около 20% мировых нефтяных поставок. С началом боевых действий судоходство там фактически замерло.

9 марта Brent в моменте поднимался выше $119 за баррель — впервые с российского вторжения в Украину нефть пробивала отметку в $100. Однако пик сменился столь же резкой коррекцией: после заявлений Трампа о возможном скором завершении конфликта котировки упали ниже $100, а потом откатились на уровень $86–88.

Как отметил в своем комментарии The Insider израильский военный эксперт Давид Шарп, Израиль и США наносят удары широким спектром средств — у Израиля их десятки тысяч, у американцев несравненно больше:

«Ежедневно они применяют в совокупности от полутора до двух тысяч высокоточных боеприпасов, иногда примерно поровну, хотя в последние дни американцы, похоже, запускают бо́льшую часть. Мерить израильские и американские возможности по тем же параметрам, что иранские, ни в коем случае нельзя.

Сколько чего осталось у Ирана, не вполне понятно. Многое уничтожено, многое не дают применить. По израильским данным, на начало войны у Ирана было от 1800 до 2500 баллистических ракет средней дальности, способных достигать Израиля, и от 420 до 460 пусковых установок. При этом около 150 пусковых заперты в подземных ракетных городах: входы завалены, и они не могут выехать и открыть огонь. Еще около 150–200 установок уничтожено. Таким образом, де-факто сегодня Иран не способен бить по Израилю больше чем несколькими десятками ракет, а реально запускает от силы пару десятков.

Обнуления потенциала, однако, не будет: пока есть хотя бы несколько пусковых установок — а их у Ирана не несколько, а около сотни и больше, — и пока где-то остаются запасы ракет, обстрелы будут продолжаться до последнего дня войны, пусть и понемногу. Схожая картина с менее дальнобойными ракетами радиусом до 900 километров: конкретных оценок остатков я не слышал, но их явно израсходовали и уничтожили немало — сейчас, скорее всего, их запас составляет буквально 10–20 процентов от первоначального арсенала. Тем не менее они есть, и, пока не будет наземной операции с захватом мест дислокации, Иран сможет продолжать обстрелы».

США и Израиль нанесли удары по объектам на территории Ирана 28 февраля, после чего КСИР объявил о блокаде пролива и начал атаковать суда, пытавшиеся его пересечь. По данным Международной морской организации, с начала войны были атакованы 12 судов. До начала конфликта через Ормузский пролив ежедневно проходило в среднем более 153 судов, однако уже ко 2 марта трафик упал до 13 — около 8% от обычного объема.

