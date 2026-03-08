ОАЭ впервые атаковали территорию Ирана — израильские СМИ

Объединенные Арабские Эмираты впервые атаковали территорию Ирана, утверждает израильское издание Ynet. По его данным, целью был завод по опреснению воды. В Израиле считают, что пока речь идет о сигнале иранскому режиму, однако, если атаки Ирана по странам региона усилятся, ОАЭ могут присоединиться к военной кампании против Тегерана, отмечает Ynet.

Об атаке ОАЭ на опреснительный завод в Иране сообщил в Twitter корреспондент израильского телеканала Kan 11 Итай Блюменталь. Об этой атаке писал также Jerusalem Post, ссылаясь на собственные источники. Позднее неназванный высокопоставленный чиновник из ОАЭ в комментарии JP назвал недостоверной информацию о причастности страны к удару по иранскому опреснительному заводу, отметив, что если бы страна решила вступить в войну, то выбрала бы в качестве цели военный, а не гражданский объект. ЦАХАЛ также отрицает причастность к удару по опреснительному заводу.

Согласно сообщению Минобороны ОАЭ, системы ПВО страны только за 8 марта перехватили 16 баллистических ракет и 113 БПЛА. Еще одна ракета упала в море, четыре беспилотника упали на территории страны. Всего с начала войны армия ОАЭ обнаружила 238 баллистических и 8 крылатых ракет. Из них удалось перехватить 221 и 8 соответственно.

В начале недели в результате падения сбитого средствами ПВО иранского беспилотника произошел пожар в нефтепромышленной зоне эмирата Фуджейра. 7 марта иранский беспилотник упал на территории международного аэропорта Дубая.

После того как Израиль и США 28 февраля начали совместную военную операцию против Ирана, тот атаковал беспилотниками американские базы и другие объекты в странах региона. Атаки сторон конфликта затронули, помимо Ирана и Израиля, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Сирию, Ирак, Кувейт, Бахрейн, Катар, Азербайджан, Кипр и Ливан.