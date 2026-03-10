Крупнейший НПЗ в ОАЭ приостановил работу из-за атак иранских беспилотников

Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) приостановила работу крупнейшего в ОАЭ нефтеперерабатывающего завода в Рувайсе после пожара, вызванного ударом иранского БПЛА. Об этом сообщают Reuters и Bloomberg.

Пресс-служба администрации Абу-Даби, не называя конкретного промышленного объекта, заявила, что экстренные службы уже борются с возгоранием, возникшим на территории промышленного комплекса Рувайс, и что пострадавших нет. Источники, знакомые с ситуацией, рассказали Bloomberg, что работа завода была приостановлена в качестве меры предосторожности, и сейчас компания оценивает нанесенный ущерб. Завод способен перерабатывать 922 тысячи баррелей нефти в сутки, большая часть производимого им бензина, дизеля и авиатоплива экспортируется.

Аналитическая компания IIR Energy сообщила Reuters, что компания еще 6 марта сократила работу нескольких установок на НПЗ Ruwais Refinery 1 примерно на 10–20% из-за конфликта в регионе, а после попадания беспилотника — остановила единственную установку по переработке сырой нефти на заводе Ruwais Refinery 2.

Ранее Bloomberg сообщал, что крупнейшие производители нефти на Ближнем Востоке — Кувейт, Ирак, ОАЭ и Саудовская Аравия — почти на треть сократили добычу нефти на фоне конфликта в регионе. Совокупная добыча нефти этими странами сократилась на 6,7 млн баррелей в сутки. Это треть от общего уровня добычи всеми четырьмя странами.