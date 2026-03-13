Весь иранский военно-морской флот потоплен, ВВС и ПВО уничтожены, «война — это хаос» — глава Пентагона

Весь военно-морской флот Ирана «лежит на дне Персидского залива», заявил военный министр США Пит Хегсет на брифинге в Пентагоне. По его словам, Иран также лишился боеспособных военно-воздушных сил и противовоздушной обороны. Ракетный потенциал страны сократился на 90%, запасы ударных беспилотников — на 95%. США «уничтожают иранскую военную машину так, как мир еще не видел», добавил Хегсет, назвав иранские вооруженные силы «небоеспособными».

Главным достижением операции Хегсет назвал не только уничтожение имеющегося оружия, но и лишение Ирана возможности производить новое: в ближайшее время будут уничтожены все оборонные предприятия страны. Прекращение ядерной программы Тегерана он охарактеризовал как «ключевую миссию». США рассматривают «весь спектр вариантов», в том числе не исключают привлечения наземных сил для контроля над ядерными объектами. За время войны, начавшейся 28 февраля, американские и израильские удары, по данным Пентагона, поразили более 15 тысяч целей — свыше 1000 в сутки.

Хегсет прокомментировал состояние нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, назвав его «изуродованным». С начала войны Хаменеи-младший практически не появлялся публично, однако в четверг впервые выступил с письменным заявлением — пообещал продолжать борьбу и открыть «новые фронты».

Расследование удара по начальной школе в Иране, в результате которого в первые часы войны погибли более 165 человек, в основном школьницы, возглавит офицер вне структуры Центрального командования США. Хегсет отказался отвечать на вопросы о причинах удара, подчеркнув, что США не наносят ударов по мирному населению.

Отдельно Хегсет прокомментировал крушение самолета-заправщика KC-135 над западным Ираком, в котором погибли четыре военнослужащих. Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн уточнил, что инцидент не был результатом вражеского или дружественного огня. Хегсет отметил, что «война — это хаос, а их жертва лишь укрепит нашу решимость».

Ранее стало известно, что Дональд Трамп рассказал на митинге в Кентукки, как выбрал название для военной операции против Ирана — «Эпическая ярость» (Operation Epic Fury). По его словам, на одном из совещаний ему передали список из примерно 20 вариантов — и президент признался, что от их чтения начал засыпать, пока не наткнулся на нужное.