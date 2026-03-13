«Они дали мне около 20 названий, а я такой: мол, засыпаю!» Трамп рассказал, как выбрал имя «Эпическая ярость» для операции против Ирана

Трамп рассказал на митинге в Кентукки, как выбрал название для военной операции против Ирана — «Эпическая ярость» (Operation Epic Fury). По его словам, на одном из совещаний ему передали список из примерно 20 вариантов — и президент признался, что от их чтения начал засыпать, пока не наткнулся на нужное:

«Они дали мне около 20 названий, а я такой: мол, засыпаю! Мне ни одно не нравилось. Потом вижу: „Эпическая ярость“. Я говорю: мне нравится это название! Мне нравится это название!»

Трамп также утверждал, что конфликт был фактически завершен в первый же час после начала атаки 28 февраля. Однако боевые действия продолжаются до сих пор.

Новым верховным лидером страны, после того как из-за удара США и Израиля погиб предыдущий, Али Хаменеи, стал его сын Моджтаба Хаменеи. В четверг он заявил (письменно, не появляясь перед камерами), что Иран намерен продолжать блокаду Ормузского пролива — ключевого нефтяного маршрута на южном побережье страны, — и предупредил, что любые суда, проходящие через него, будут атакованы.

Помимо этого, новый аятолла пообещал отомстить за гибель 175 мирных жителей в самом начале войны — большинство из них составляли школьницы, погибшие при авиаударе по начальной школе в Минабе, который предположительно нанесли американские силы.

Пентагон сообщал, что в результате иранских ударов погибли семь американских военнослужащих, еще восемь получили тяжелые ранения, 140 — легкие. Конгрессу ведомство доложило, что только за первую неделю конфликт обошелся США в $11,3 млрд.

