Беспилотники атаковали оманский порт Салала, который можно использовать для поставки нефти в обход Ормузского пролива

Британская компания Ambrey также подтверждает, что повреждения в порту получили нефтехранилища: по ее данным, сотрудники порта рекомендовали всем судам, пришвартованным в Салале, приготовиться к отправке. Крупная датская судоходная компания Maersk в свою очередь сообщила, что приостанавливает все операции в порту.

Профильное изданиеLloyd’s List также пишет, что уже есть признаки того, что этот удар повлиял на судоходство в районе порта: контейнеровоз Hui Fa прибыл в Салалу незадолго до атаки и вскоре покинул порт.

О повреждениях каких-либо судов неизвестно. О пострадавших также не сообщается.

Порт Салала — один из крупнейших в Омане портов, наравне с портом Дукм. Они расположены в Аравийском море — то есть за пределами Персидского залива и самого Ормузского пролива. С начала войны США и Израиля против Ирана судоходство через него практически остановилось: ежедневные удары по целям в регионе делают проход через этот узкий морской проход слишком опасным. Расположение порта Салала за пределами Ормузского пролива дает ему преимущество на фоне геополитической напряженности в регионе. Нидерландская APM Terminals называет его одним из самых удобных в регионе с точки зрения доступа на Ближний Восток, в Индию и Восточную Африку.

Такую же роль играет порт Янбу, расположенный на западном побережье Саудовской Аравии. Как сообщало агентство Bloomberg, к последнему направилась флотилия из 25 супертанкеров — королевство стремится вывезти нефть на мировые рынки в обход заблокированного Ормузского пролива.