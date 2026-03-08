После сообщений израильских СМИ об атаке ОАЭ на Иран МИД эмиратов выпустил сообщение о праве на оборону и нежелании эскалации

После того как несколько израильских СМИ 8 марта сообщили, что Объединенные Арабские Эмираты впервые атаковали Иран, Министерство иностранных дел ОАЭ выпустило заявление, в котором нет ни подтверждения, ни прямого опровержения этой информации. В заявлении, опубликованном на сайте и в Twitter министерства, говорится следующее:

«Объединенные Арабские Эмираты заявляют, что находятся в состоянии обороны в ответ на жестокую и ничем не спровоцированную иранскую агрессию, включая запуск более 1400 баллистических ракет и беспилотников по объектам инфраструктуры и гражданскому населению, что привело к гибели и ранениям мирных жителей. Эти атаки представляют собой вопиющее нарушение международного права и Устава ООН, посягательство на суверенитет и территориальную целостность ОАЭ, а также прямую угрозу их безопасности и стабильности.

ОАЭ подчеркивают, что не стремятся к втягиванию в конфликты или эскалации. Однако ОАЭ подтверждают свое полное право принимать все необходимые меры для защиты своего суверенитета, национальной безопасности и территориальной целостности, а также для обеспечения безопасности своих граждан и жителей в соответствии с международным правом и Уставом ООН».

Ранее председатель комитета по вопросам обороны, внутренних дел и внешней политики Федерального национального совета ОАЭ Али аль-Нуайми назвал сообщения израильских СМИ «фейком». «Когда мы что-то делаем, у нас хватает смелости об этом объявить», — также написал аль-Нуайми.

О том, что ОАЭ атаковал в Иране завод по опреснению воды, сообщали со ссылкой на источники Ynet, корреспондент израильского телеканала Kan 11 Итай Блюменталь и газета Jerusalem Post. Последняя позднее опубликовала опровержение от неназванного высокопоставленного чиновника из ОАЭ.