«Хезболла» нанесла массированный ракетный удар по Израилю

Ливанская группировка «Хезболла» вечером 11 марта выпустила более сотни ракет по северу Израиля. Об этом пишет The Times of Israel со ссылкой на оценки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Израильская армия тем временем сообщила, что нанесла удары по инфраструктуре группировки.

На фоне ракетного удара сирены были слышны в Хайфе, а также в Галилее и на Голанских высотах. The Times of Israel уточняет, что с момента обострения ситуации на Ближнем Востоке это самый масштабный удар «Хезболлы» по Израилю.