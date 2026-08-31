Украинские военные продвигаются севернее Купянска, поражение складов с боеприпасами в Киевской области. Что происходит на фронте

Генштаб ВСУ отчитался о поражении РЛС и командно-штабной машины из состава ЗРК С-400 в Брянской области в ночь на 31 августа.

Представители «Росатома» просят МАГАТЭ сопроводить колонну с топливом на Запорожскую АЭС, поскольку опасаются обстрелов с украинской стороны. По версии российской администрации станции, в условиях нарушенного внешнего электроснабжения необходимо срочно обеспечить поставки для устойчивой работы дизель-генераторов.

По информации ГУР, в России вынуждены импортировать авиационное горючее Jet A-1 из-за значительного сокращения собственного производства авиационного керосина в результате системных ударов по нефтеперерабатывающим заводам. Кроме того, по той же причине правительство РФ продлило запрет на экспорт дизельного топлива для производителей еще на месяц — до 30 сентября.

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди отчитался, что в период с 26 по 28 августа украинские дроноводы поразили 21 энергоузел на оккупированных территориях Украины, включая Крым. 30 августа он сообщил, что СБС поразили 5 элементов ПВО на аэродромах Ейск в Краснодарском крае и Миллерово в Ростовской области, в том чиле четыре РЛС и ЗРПК «Панцирь-С1».

По подсчетам Клемана Молена, в этом году СОУ поразили 220 электроподстанций и ТЭЦ на оккупированных территориях. Также он подсчитал, что в августе украинским военным удалось поразить 568 российских грузовиков против 656 в июле и 586 в июне.

Владимир Зеленский сообщил, что поставил задачу увеличить ежедневное число пусков дронов по территории России до 1000 в сутки, тогда как сейчас запускается в среднем более 300 единиц. В украинском OSINT-проекте «КіберБорошно» между тем считают, что сначала нужно решить проблемы, которые имеются при нынешнем масштабе ударов, а именно с координацией целей, определением целесообразности тех или иных ударов, безопасностью, рассредоточением складов и т.п.

На территории особой экономической зоны «Алабуга» в Татарстане с середины мая 2026 года строится масштабный комплекс противодроновой защиты. Процесс зафиксировали спутниковые снимки, пишет аналитический центр Institute for Science and International Security.

По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 27 августа по 20:00 28 августа стало известно как минимум о 16 погибших и 149 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. В минувшие выходные 27 мирных жителей погибли, еще 207 получили ранения. Также CIT публикует (1, 2) сводки ударов по энергетической инфраструктуре за тот же период.

Потери

Русская служба Би-би-си и «Медиазона» при участии команды волонтеров установили имена 242 747 погибших с российской стороны в ходе полномасштабной войны с Украиной.

Потери ВС РФ убитыми и ранеными примерно на шесть тысяч человек в месяц превышают число новобранцев, сообщает The Guardian со ссылкой на западных чиновников. По их оценкам, в ВС РФ набирают около тысячи человек в день, но в течение последних двух месяцев этого было недостаточно, чтобы компенсировать потери.

24 августа командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди сообщил о поражении пункта дислокации СОБР в Херсонской области. Позже стало известно о гибели в результате этой атаке бывшей чиновницы из администрации Опаринского муниципального округа Кировской области Любови Пономарёвой. В Херсонской области она служила в Росгвардии в звании подполковника.

29 августа, в День памяти погибших защитников Украины, Мадяр сообщил о потерях своего подразделения «Птахи Мадяра». За 4,5 года бригада потеряла 79 военнослужащих.

По информации канала «Досье Шпиона», 27 августа в поселке Клетня в Брянской области с помощью беспилотника был уничтожен ЗРПК «Панцирь-С1» на вооружении 210-го зенитно-ракетного полка, в/ч 51890. Комплекс прикрывал ОТРК «Искандер». В результате удара погиб лейтенант Аркадий Арсененко, ранения получил сержант Руслан Курмашетов. В Генштабе ВСУ подтвердили информацию о поражении комплекса «Панцирь-С1» в Клетне.

В Донецке в ночь на 29 августа подорвали автомобиль замначальника Еленовской колонии Дмитрия Неелова, утверждают источники издания «Українська правда». О состоянии Неелова ничего неизвестно. Его бывший начальник Сергей Евсюков погиб при похожем взрыве в декабре 2024 года.

В российском мониторинговом канале Lpr 1 рассказали, как российское командование приказало задействовать вертолет для поиска «дронов-ждунов» на тыловом объекте. Что именно произошло с вертолетом, в канале не сообщают, однако пишут, что «итог очень печален».

Вооружения и военная техника

Министр обороны Украины Евгений Хмара сообщил, что уже четыре дрона-перехватчика, способных сбивать реактивные «Шахеды» успешно прошли испытания, и обозначил задачу масштабировать их производство до тысяч единиц. Также в Минобороны Украины сообщили о принятии на вооружение реактивного дрона-перехватчика Alexa Spatium.

Украинский инсайдерский канал «Полковник ГШ» обратил внимание на решение Киевского апелляционного суда от 24 июня 2025 года, где указано, что досудебное расследование установило неэффективность широко разрекламированных комплексов РЭБ «Ліма», поставленных СОУ. Автор канала соглашается с данными украинского следствия и обращает внимание на то, что наличные системы не оказывают эффективного противодействия российским реактивным дронам и ракетам.

Украинский аналитик Дмитрий Путята сообщил, что в России планируют в 2027 году произвести 10 тысяч крылатых ракет «Дань-Т», не считая других дальнобойных боеприпасов. Кроме того, согласно сообщению ТАСС, в России развернуто серийное производство комплексов РЭБ «Волна Купол Гарант», предназначенных для подавления сигнала Starlink.

В ГУР опубликовали список из 70 предприятий, задействованных в производстве баллистических ракет «Циркон». В украинской военной разведке отметили, что эта ракета имеет чрезвычайно небольшую боевую часть для такого дорогого изделия — масса БЧ «Циркона» составляет всего 120 кг, тогда как упомянутой выше ракеты «Бандероль» — 150 кг, сообщили в ГУР.

Исследователь спутниковых снимков Jompy сообщает, что последние 73 танка Т-80УД, остававшиеся на 61-м бронетанковом ремонтном заводе, вероятно, недавно были перевезены на завод «Омсктрансмаш», который занимается модернизацией различных модификаций Т-80 до Т-80БВМ. Он считает, что в России «выскребают» последние оставшиеся танки Т-80, однако российское командование наверняка вполне удовлетворено темпами поставок и качеством модернизированных Т-80 и Т-72, и вновь произведенных Т-90.

О главных событиях войны 28 августа 2026 года — в предыдущей сводке: «Тревожная обстановка» для ВС РФ в районе Лимана, уничтожен ликеро-водочный завод «Хортиця» в Запорожье. Что происходит на фронте

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