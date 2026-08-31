Украинские военные продвигаются севернее Купянска, поражение складов с боеприпасами в Киевской области. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На сумском направлении Минобороны РФ отчитывается о захвате нескольких населенных пунктов на подступах к Сумам
- На купянском направлении украинские военные продвигаются на правом берегу реки Оскол к северу от Купянска
- На лиманском направлении анонсируется объявление о переходе под украинский контроль до 200 кв. км в районе Лимана
- На запорожском направлении начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов лично опровергает успехи украинский войск
- В Киевской области поражены склады с боеприпасами — погибли 38 человек, еще свыше 50 человек получили ранения
- В Ростовской области ввели режим ЧС из-за нарушения работы портов и судоходства в связи с украинскими налетами
- Владимир Зеленский поставил задачу нарастить атаки дронами по территории России с 300 до 1 000 единиц в сутки
- Русская служба Би-би-си и издание «Медиазона»: в войне против Украины с российской стороны погибли 242 747 человек
Обстановка на фронте
На сумском направлении Минобороны РФ отчитывается о захвате нескольких населенных пунктов на подступах к Сумам.
Минобороны РФ заявило (1, 2) о захвате населенных пунктов Храповщина, Великий Прикол и Садки к северу и северо-востоку от Сум. Согласно карте DeepState (1, 2, 3), все они остаются под контролем СОУ.
На купянском направлении украинские военные продвигаются на правом берегу реки Оскол к северу от Купянска.
DeepState вновь сообщает о продвижении СОУ в районе Западного. Исследователь под ником Playfra приводит видео операции от 23-го штурмового полка в составе 2-го корпуса Нацгвардии Украины «Хартія» и отмечает, что эти успехи были достигнуты не позднее 24 июня. Он также предполагает, что в дальнейшем появятся новые сообщения о продвижении украинских сил на этом участке.
На лиманском направлении анонсируется объявление о переходе под украинский контроль до 200 кв. км в районе Лимана (до 2016 года — Красный Лиман).
OSINT-исследователь Клеман Молен приводит геопривязку фотографии украинского военнослужащего около Новосёловки к северо-западу от Лимана в 600 м от зоны российского контроля по версии DeepState. Он предсказывает, что в скором времени будет объявлено о результатах операции, в ходе которой ВС РФ потеряли до 200 кв. км территории, и отмечает, что благодаря успешному обеспечению мер по скрытности боевых действий, российское командование не перебросило подкрепление в критический момент, наступивший еще два месяца назад.
На константиновском направлении сообщается о «зачистке» от российских штурмовиков Осыкова и Алексеево-Дружковки.
Playfra сообщает со ссылкой на видео бойца 93-й ОМБр и видеоблогера Андрея Бабичева, что украинским военным удалось отбросить противника на отдельных направлениях, полностью «зачистить» Осыково и Алексеево-Дружковку. По сведениям Бабичева, количество российских «просачиваний» в Константиновку уменьшилось, однако возросла интенсивность пусков КАБ по Константиновке и Дружковке. Вместе с тем украинским военным удалось снизить плотность российского артиллерийского огня благодаря контрбатарейной борьбе с помощью «миддлстрайк»-дронов, рассказывает он. Также Playfra приводит геопривязки российских ударов по украинским позициям, которые сохраняются в Константиновке и окрестностях.
Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщает (1, 2, 3), что ВС РФ удалось продвинуться на флангах Константиновки в районе Часова Яра, на подступах к Краматорску и в сторону Райского, однако они пока не смогли выйти на широком фронте к Дружковке и начать ее штурм. В частности, по его сведениям, не удается войти в Малиновку и Тихоновку, выйти на восточную окраину Васютинского и приблизиться к Краматорскому аэродрому на расстояние менее 7 км. Также российские силы атакуют Веролюбовку и Стенки, чтобы окружить бойцов СОУ западнее Часова Яра, рассказывает обозреватель. Кроме того, по информации Машовца, ВС РФ продвинулись на 3 км севернее и северо-восточнее Софиевки, стремясь выйти к Дружковке с юго-запада.
По мнению обозревателя, бои за Константиновку отвлекают значительные силы на этом направлении, поэтому российское командование стремится выйти в обход к Дружковке и Краматорску. Тем не менее Машовец прогнозирует, что ВС РФ удастся выйти к Славянску и Краматорску уже этой осенью, а вот захватить оба города к концу года вряд ли получится, так как перспективы охвата агломерации с флангов выглядят «весьма туманно».
На покровском направлении продолжаются атаки ВС РФ на рубежах около Доброполья.
Минобороны РФ заявило о захвате Рубежного и Новоандреевки на Добропольском выступе. DeepState не подтверждает эту информацию, но в то же время аналитики сообщают, что российские войска продвинулись южнее, к северо-западу от оккупированного Родинского.
Playfra составил карту «просачиваний» российских ДРГ под Добропольем за последние недели. По его сведениям, все инфильтрировавшиеся бойцы были уничтожены, однако успели нанести потери украинским военным, воспользовавшись эффектом неожиданности, таким образом, эти участки не относятся ни к «серой зоне», ни тем более к зоне контроля ВС РФ. По сведениям Playfra, такие «просачивания» удаются благодаря наличию «зелёнки», отсутствию сплошного фронта ввиду нехватки личного состава в СОУ, а также временным проблемам с беспилотной разведкой.
На южно-донецком направлении развивается украинская наступательная операция на стыке Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областей.
Украинский военный обозреватель Богдан Мирошников сообщает, что СОУ достигли еще больших успехов на стыке Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областей, однако речь идет не о стремительном продвижении, а о методичном выбивании российских военных с позиций. Он считает, что в дальнейшем будут обнародованы сообщения и об этих успехах.
На запорожском направлении начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов лично опровергает успехи украинский войск.
«Военкор» Владимир Романов отреагировал на заявление начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, что сообщения об успешном украинском контрнаступлении на запорожском направлении якобы не соответствуют действительности. Он опубликовал свою версию карты ЛБС, согласно которой СОУ контролируют Приморское, большую часть Степногорска и северную часть Плавней.
Тем временем DeepState сообщает, что ВС РФ продвинулись около Зализничного к западу от Гуляйполя. Сам поселок оказался практически полностью оккупирован, за исключением «серой зоны» на северной окраине.
Playfra нанес на карту маршруты «просачиваний» российских бойцов в Орехов через Новоданиловку и Малую Токмачку. По его сведениям, их удается «зачищать» в Орехове, а Новоданиловка и Малая Токмачка также не контролируются ВС РФ.
Украинский проект WarArchive поделился российским видео, на котором FPV-дрон с управлением по оптоволоконному кабелю едва не сбивает украинский вертолет Ми-17, промахиваясь мимо рулевого винта на считанные сантиметры.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались об отражении следующих воздушных атак:
- В ночь на 29 августа были запущены 267 беспилотников типа «Шахед» (в том числе реактивных), других типов, в их числе S8000 «Бандероль», и БПЛА-имитаторов (233 БПЛА — 87% — были сбиты или подавлены), а также ракета «Оникс» и баллистическая ракета «Искандер-М». Зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 15 локациях, а также падение обломков в четырех локациях
- В ночь на 30 августа были запущены 130 беспилотников типа «Шахед» (большинство из них — реактивные), других типов, в том числе S8000 «Бандероль», и БПЛА-имитаторов (125 БПЛА — 96% — были сбиты или подавлены), а также две баллистические ракеты «Искандер-М». Зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 13 локациях, а также падение обломков в четырех локациях
- В ночь на 31 августа были запущены 121 беспилотник типа «Шахед» (большинство из них — реактивные), других типов и БПЛА-имитаторов (96 БПЛА — 79% — были сбиты или подавлены), а также управляемая авиационная ракета Х-59, которая не достигла цели. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 11 локациях, а также падение обломков в восьми локациях
В селе Милая Бучанского района Киевской области после атаки БПЛА вечером 28 августа возник масштабный пожар со вторичной детонацией на предприятии, где хранились взрывоопасные предметы и материалы, сообщили в Офисе генпрокурора Украины. По информации властей, 38 человек погибли, еще 52 человека, в том числе пятеро детей, пострадали, 381 человек был эвакуирован. Глава ОВА Тимур Ткаченко также сообщил о гибели главы Дмитровской общины Тараса Дидыча. Он, по словам чиновника, «одним из первых отправился на место происшествия». Огонь распространился на жилые дома — повреждения получили около 300 зданий. Власти временно перекрывали участок трассы Киев — Чоп. Генпрокуратура начала расследование по статьям о ведении агрессивной войны и возможной служебной халатности: следствие проверит законность хранения опасных материалов и действия должностных лиц. Премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что трагедия напоминает пожар с детонацией после удара по предприятию «Укроборонпрома» в Вишнёвом 6 июля, и назвал повторение подобных ошибок «преступной халатностью». Владимир Зеленский также раскритиковал размещение оружия рядом с гражданскими объектами и сообщил о непрерывных атаках реактивными беспилотниками на Киев.
Пророссийский Telegram-канал «Военный Осведомитель» пишет, что склад боеприпасов был расположен прямо через дорогу от жилых домов и в нескольких сотнях метров от гостиничного комплекса и дома престарелых, где погибли 34 человека. Позже стало известно, что Служба безопасности Украины также открыла уголовное производство по факту удара по Бучанскому району Киевской области. Следователи будут вести досудебное расследование по уголовной статье о небрежном отношении к военной службе из-за близкого расположения склада с боеприпасами к жилым домам.
Минобороны РФ утверждает, что в селе Милая был нанесен удар по складу боеприпасов, где хранились комплектующие и стартовые ускорители для украинских беспилотников большой дальности FP-1 / FP-2. Пророссийские каналы уверены (1, 2), что, судя по следам на небе и найденным фрагментам боеприпасов, на складе действительно могли храниться ускорители для запуска дронов компании Fire Point, боевые части БПЛА «Лютий» или FP-2, 40-мм гранаты для гранатометов и патроны калибра 12,7 мм. Также утверждается, что в окрестностях села был найден фрагмент корпуса крылатой ракеты «Фламінго».
Изучив спутниковые снимки, авторы канала «Военный Осведомитель» пришли к выводу, что в Милой были уничтожены четыре складских помещения, два цеха и хозпомещения, еще два склада получили серьезные повреждения.
Кроме того, по информации Z-каналов, в селе Милая под удар попали завод компании «Чистая вода» и фабрика замороженных десертов LA GELATERIA. В ГСЧС сообщили, что после ночной атаки был нанесен повторный удар, в результате которого возникли пожары на логистических объектах.
В Святошинском районе Киева при ударе утром 29 августа пострадали два человека, сообщили в ГСЧС. Днем из-за атак погибла двухлетняя девочка, еще восемь человек пострадали, написал мэр Виталий Кличко. Вечером в Оболонском районе Киева из-за падения БПЛА между многоквартирными домами загорелся 12-этажный жилой дом, пострадали три человека.
В результате дневного налета БПЛА на Бориспольский район Киевской области погибла 14-летняя девочка, сообщил глава ОВА. Украинские каналы пишут, что в Борисполе был разрушен склад сети гипермаркетов Auchan и, вероятно, склад магазинов «Аврора». 29 августа также повреждения получил склад компании «Агромат» по продаже керамической плитки, сантехники и товаров для ремонта, а 27 августа в Чубинском в Киевской области при атаке был уничтожен склад UNICEF с гуманитарной помощью.
Один человек погиб, еще 11 пострадали за сутки с 28 по 29 августа в результате ударов по Харькову и еще 13 населенным пунктам Харьковской области, сообщил глава местной ОВА Олег Синегубов. Украинская полиция и прокуратура рассказали об ударе баллистической ракетой по месту проведения забега памяти погибших военных утром 29 августа в Харьковской области. Погибли три человека, в том числе один полицейский.
По информации главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, в регионе за те же сутки один человек погиб, еще 26 получили ранения, среди них один ребенок. Еще один человек погиб в Корабельном районе Херсона в результате попадания дрона, другой человек пострадал утром 29 августа.
В Одесской области в результате ночной атаки была повреждена транспортная инфраструктура, есть пострадавшие и погибшие, сообщили в госадминистрации Измаильского района. Глава ОВА Олег Кипер уточнил, что при атаке были полностью уничтожены пять грузовых автомобилей с зерном, еще три грузовика были повреждены. Погиб один человек, еще трое пострадали.
Ночью и утром 29 августа атаке подверглась Николаевская область — под ударом оказалась гражданская и энергетическая инфраструктура, сообщили в ГСЧС. В Николаеве, по информации Z-каналов, в ходе атаки поражено производственное предприятие около аэропорта. В поселке Гороховка в Николаевской области вечером был нанесен удар по производственному комплексу № 2 предприятия «Сандора» — производителя соков и газированных напитков. Обошлось без пострадавших.
30 августа Минобороны РФ объявило о подготовке массированных ударов по энергетике Украины «в соответствии с полученными указаниями». Ведомство назвало это ответом на украинские удары по российской инфраструктуре.
В ГСЧС сообщили о дроновых ударах в ночь на 30 августа по складу в Одесской области — там ранены три человека, по складу производящего продукты питания предприятия в Николаевской области, по складу в Голосеевском районе Киева, по строительному гипермаркету в Павлограде (пострадали четыре человека) и по предприятию в Никополе в Днепропетровской области. «Военный Осведомитель» утверждает, что в Киеве также был атакован объект энергетики. Кроме того, появилось видео разрушенного под Киевом при ударе 27 августа логистического центра компании Roshen — его опубликовал владелец компании, бывший президент Украины Пётр Порошенко.
73-летняя женщина погибла, еще пять человек были ранены в результате налета БПЛА на Запорожскую область утром 30 августа, сообщили в Национальной полиции Украины.
Вечером 30 августа FPV-дрон ударил по квартире в многоэтажном доме в Центральном районе Херсона: 67-летнюю женщину госпитализировали с контузией и закрытой черепно-мозговой травмой, сообщил глава Херсонской ОВА. На следующее утро власти сообщили о гибели мужчины и женщины в результате атаки беспилотников на Херсон.
Как минимум четыре человека пострадали в результате атаки на Киевскую область утром 31 августа, заявил глава местной ОВА. В Броварском районе повреждены складские помещения и торговое учреждение, в Бориспольском районе под удар попали три складских помещения и многоквартирный жилой дом. Пророссийские каналы сообщают, что в Броварском районе горят складские помещения сети супермаркетов АТБ. Также в регионе был уничтожен склад сети супермаркетов VARUS. В компании предупредили, что возможны задержки с поставками.
Шесть человек пострадали при атаке на Киев утром 31 августа, сообщил мэр. Большинство пострадавших — в селе Погребы. Пророссийские каналы публикуют (1, 2) видео пожара, предположительно, на логистическом комплексе.
Пророссийский Telegram-канал «Осведомитель» выложил видео с ударами реактивных дронов-камикадзе типа «Герань» по логистическим объектам в Киеве и Киевской области.
В ночь на 31 августа в Одессе в результате атаки был полностью уничтожен терминал почтового оператора «Нова Пошта», сообщили в ГСЧС. Генеральный директор компании Евгений Тафийчук рассказал, что «Нова Пошта» переходит к децентрализованной модели: грузовые и почтовые отделения по всей Украине будут использоваться как локальные склады.
В результате атак в Украине уничтожены около 90% складов торговых сетей, предназначенных для хранения и распределения продуктов, написали украинские СМИ со ссылкой на министра аграрной политики Тараса Высоцкого. Системного дефицита продуктов в то же время не ожидается: сети перестраивают логистику и переходят на прямые поставки от производителей в магазины — торговлю «с колес». Однако такая схема сложнее, дольше и дороже, а ассортимент в супермаркетах может сократиться, предупредил Высоцкий. Позже в украинском информагентстве УНIАН сообщили, что на самом деле Высоцкого неверно процитировали: он предложил рассказывать о «90% уничтоженных складов», чтобы ввести противника в заблуждение.
Украинский OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» условно делит российские атаки БПЛА на Украину за последние два года на три этапа: с октября 2024-го по май 2025-го — ежедневные пуски по принципу «произвели — запустили»; с июня 2025-го по июнь 2026-го — накопление беспилотников для нескольких массированных атак в неделю при небольших ежедневных пусках; с июня 2026-го — вновь ежедневные налеты при переходе части БПЛА с винтовых на реактивные двигатели. По оценке проекта, после появления средств противодействия реактивным БПЛА российское командование может вернуться к тактике накопления.
The Telegraph сообщает, что ВС РФ фактически заблокировали украинские порты, нанося удары по судам легкими крылатыми ракетами С8000 «Бандероль», применение которых ВС РФ нарастили в июле этого года.
Сергей «Флеш» Бескрестнов опубликовал маршрут российских реактивных БПЛА на Киев вдоль границы с Беларусью. Он предположил, что их LTE-модемы работают через белорусские базовые станции мобильной связи. По его подсчетам, в июле Украину атаковало около 1 500 реактивных «Шахедов», а в августе — уже более 2 500. Также Бескрестнов опубликовал маркировку на одной из деталей российского беспилотника, где указана дата изготовления «15.08.2026», что означает запуски по Украине «практически прямо с завода».
Минобороны РФ отчиталось об отражении следующих воздушных налетов:
- в течение дня 28 августа были перехвачены 112 беспилотников над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской, Ярославской областями, Московским регионом, Крымским полуостровом и акваторией Чёрного моря
- в ночь на 29 августа были уничтожены 313 БПЛА над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Татарстаном, Крымским полуостровом и акваториями Азовского и Чёрного морей
- в течение дня 29 августа были перехвачены 85 беспилотников над Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Орловской, Калужской областями, Крымским полуостровом и акваторией Чёрного моря
- в ночь на 30 августа были уничтожены 494 БПЛА над Ленинградской, Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Тверской, Смоленской, Орловской, Псковской, Тульской, Новгородской, Ростовской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымским полуостровом и акваториями Азовского и Чёрного морей
- в течение дня 30 августа были перехвачены 54 беспилотника над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской областями, Краснодарским краем, Крымским полуостровом и акваторией Чёрного моря
- в ночь на 31 августа были уничтожены 239 БПЛА над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымским полуостровом и акваторией Чёрного моря
OSINT-проект Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ опубликовал спутниковый снимок Новошахтинского НПЗ в Ростовской области после атаки 25 августа. На нем заметны повреждения двух установок АВТ, полученные в результате предыдущих атак, а также ремонтные краны. На спутниковых снимках последствий атаки на Ярославский НПЗ 28 августа зафиксировано не менее двух попаданий в районе технологических эстакад.
МИД Турции вызвал посла Украины из-за атак на суда Lider Bordo Mavi и Lider Kocatepe у берегов Туапсе в Чёрном море 26 и 27 августа, сообщило агентство Anadolu.
Появилось видео с последствиями атаки беспилотников на контейнеровоз RMS TEAM 21 августа в Чёрном море.
Два человека погибли, еще шесть получили ранения в селе Грузское в Белгородской области в результате атаки дрона на микроавтобус одного из предприятий 28 августа, сообщили в региональном оперштабе. На следующий день утром оперштаб заявил о трех погибших и девяти раненых при атаках на Шебекино и поселок Пятницкое. Днем 29 августа сообщалось о семи пострадавших, среди которых двое подростков, из-за атак в селе Долгое и поселке Разумное, а также о пяти пострадавших при ударах по двум муниципалитетам Белгородской области. Пять человек, среди которых сотрудники скорой помощи, пострадали в ходе вечерних атак на ряд населенных пунктов региона. В поселке Новая Нелидовка повреждения получил приют для животных «Добрый дом». Как сообщили владельцы заведения, от обстрела артиллерией пострадали 10 собак, три пса погибли.
Несколько крупных объектов получили повреждения при атаке беспилотников на Ростовскую область в ночь на 29 августа. В Аксае удар пришелся по району, где расположены логистические центры Ozon и DNS. Ozon подтвердил атаку на один из своих логистических центров. Как утверждается, сотрудников заранее эвакуировали, пострадавших среди них нет. На территории вспыхнул пожар, который был быстро потушен. Работу объекта остановили, поступающие поставки компания перенаправляет на другие склады. Сотрудников второго логистического центра Ozon в этом районе также эвакуировали, сам объект не поврежден. Еще один удар, вероятно, пришелся по складу сети DNS. Издание Astra геолоцировало пожар в районе объекта компании на Новочеркасском шоссе. Рядом расположен атакованный логистический центр Ozon.
Украинский канал Exilenova+ пишет, что в районе хутора Ленина к юго-востоку от областного центра после налета дронов загорелся распределительный центр сети магазинов-дискаунтеров «Чижик». Канал Supernova+ утверждает, что еще одной целью атаки в Аксае стал судостроительно-судоремонтный завод «Мидель», загорелось судно. Всего в результате атаки на Ростовскую область пострадали 11 человек, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. В Ростове повреждены два многоквартирных дома, в Багаевском районе выбиты окна в частных домах, в Аксайском районе повреждены частные дома, загорелась лесополоса.
Позже канал Exile+ на основе спутниковых снимков сделал вывод, что в Ростовской области под удар попали склад компании «Яндекс Маркет» и склад, арендованный компанией «Ситилинк». Помещения «Чижик» и Ozon в этом логистическом комплексе не пострадали. В Аксайском районе зафиксировано попадание по складу компании «Офисмаг», в то время как склады DNS и Ozon, расположенные в этом же логистическом комплексе, не получили повреждений.
Руководство маркетплейса Ozon объявило, что начнет размещать товары продавцов более чем в 80 тысячах пунктов выдачи заказов по всей России, фактически превратив их в небольшие логистические центры. А в сети появились фото, как утверждается, защитных каркасов на складах промзоны в Москве.
Руководитель «Центра изучения оккупации» Пётр Андрющенко привел хронологию ударов по торговым центрам и складам России и Украины. Украинские военные впервые нанесли удар по складу Wildberries 18 июля 2026 года — примерно через четыре с половиной года после первого зафиксированного российского удара по объекту гражданской логистики в Украине — ТЦ «Епіцентр» в Чернигове 28 февраля 2022 года. За это время российские войска неоднократно атаковали торговые сети, терминалы «Новой Пошты», распределительные центры и склады, в том числе не менее восьми объектов за семь недель перед ударом по Wildberries.
28 августа власти Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня из-за прекращения работы портов и нарушения судоходства в Азово-Черноморском бассейне после украинских атак. Из-за проблем с вывозом у производителей скопились «значительные объемы» сельхозпродукции, следует из распоряжения губернатора. В документе говорится, что ситуация грозит «значительными материальными потерями» и нарушением условий жизнедеятельности людей.
По информации Генштаба ВСУ, в районе Знаменки в аннексированном Крыму поражен комплекс РЭБ, а в районе поселка Гвардейское и в оккупированном Донецке поражены места хранения, подготовки и пуска ударных дронов. Telegram-канал «Крымский ветер» сообщал, что в 23:56 28 августа около аэродрома Гвардейское были зафиксированы взрыв и пожар.
В ночь на 30 августа беспилотники атаковали Ленинградскую область. В Киришах загорелась промзона, где расположен НПЗ «Киришинефтеоргсинтез» — один из крупнейших в России. Украинские каналы сообщали (1, 2) о попаданиях по заводу. Авторы канала Supernova+ предположили, что зона поражения находится в районе технологических установок Л-35-11/1000, ЛЧ-35-11/600, АТ-1 и установки гидроочистки ЛЧ-24-9/2000. Во время атаки повреждения также получила многоэтажка. Информации о пострадавших не поступало. Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что к утру силы ПВО сбили 62 беспилотника. Ранее НПЗ «Киришинефтеоргсинтез» был неоднократно атакован и после ударов 5 мая 2026 года останавливал отгрузку нефтепродуктов.
В Ейске в Краснодарском крае во время атаки той же ночью, по информации украинских Telegram-каналов, был атакован военный аэродром. Канал Exilenova+ опубликовал кадры взрывов и сообщил о пожаре и вторичной детонации на территории объекта. Данные спутникового сервиса мониторинга пожаров NASA FIRMS, которые проанализировал The Insider, также указывают на возгорание в районе аэродрома.
Позже Генштаб ВСУ подтвердил удары по аэродрому в Ейске и НПЗ «Киришинефтеоргсинтез». Также военные заявили о поражении места хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА в Миллерово в Ростовской области. В компании Fire Point утверждают, что на аэродроме в Ейске беспилотники FP-1 уничтожили ЗРПК «Панцирь-С1», РЛС «Сопка-2» и склад авиационного вооружения, а в Миллерово — РЛС «РСП-27», «Небо-СВ», склады боеприпасов и технико-эксплуатационную часть. Инсайдерский канал «Досье Шпиона» подтверждает поражение ЗРПК «Панцирь-С1» в Ейске. Кроме того, канал сообщает об уничтожении такого же комплекса в районе Керчи 29 августа.
Владимир Зеленский также сообщал об ударах по местам хранения и запуска беспилотников в Орловской и Ростовской областях. По информации украинских каналов (1, 2), в Орловской области была атакована площадка для запуска дронов «Цимбулова», повреждения получили одна из пусковых установок и место хранения ударных БПЛА.
По подсчетам проекта «Око Гора ✙ Новости и аналитика», за последние 15 дней СОУ шесть раз атаковали российские аэродромы.
Днем 30 августа Белгород подвергся ракетному удару. По сообщениям местных Telegram-каналов, под удар попали Белгородская ТЭЦ, электроподстанции и терминал «Эстейт Логистик», в котором располагается склад маркетплейса Ozon. И на складе, и на ТЭЦ после ударов ракет возникли пожары, сообщает канал «Пепел ➜ Белгород». По информации врио губернатора Белгородской области Александра Шуваева, два человека погибли, еще 16 пострадали. В компании Ozon рассказали, что атаке подверглись сортировочный центр и хаб, передает издание «Осторожно, новости». Сотрудники были эвакуированы. Оzon приостановил прием и доставку заказов в Белгороде и области, «пока не будут перестроены логистические цепочки». Один из ударов пришелся по белгородской телевышке. Также при атаке на Белгород был поврежден оптовый склад алкогольной продукции компании «Лариса».
31 августа беспилотники попали по жилым домам и логистическому центру в Екатеринбурге, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер. Повреждения получили три многоквартирных дома, пострадали четыре человека. Издание E1 со ссылкой на очевидцев писало о дыме в Чкаловской районе Екатеринбурга. Местные жители сообщали о падении обломков дрона на парковке у склада Wildberries в этом же районе города. Очевидцы пишут, что при атаке БПЛА активно маневрировал, уходя от огня мобильных огневых групп.
Генштаб ВСУ отчитался о поражении РЛС и командно-штабной машины из состава ЗРК С-400 в Брянской области в ночь на 31 августа.
Представители «Росатома» просят МАГАТЭ сопроводить колонну с топливом на Запорожскую АЭС, поскольку опасаются обстрелов с украинской стороны. По версии российской администрации станции, в условиях нарушенного внешнего электроснабжения необходимо срочно обеспечить поставки для устойчивой работы дизель-генераторов.
По информации ГУР, в России вынуждены импортировать авиационное горючее Jet A-1 из-за значительного сокращения собственного производства авиационного керосина в результате системных ударов по нефтеперерабатывающим заводам. Кроме того, по той же причине правительство РФ продлило запрет на экспорт дизельного топлива для производителей еще на месяц — до 30 сентября.
Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди отчитался, что в период с 26 по 28 августа украинские дроноводы поразили 21 энергоузел на оккупированных территориях Украины, включая Крым. 30 августа он сообщил, что СБС поразили 5 элементов ПВО на аэродромах Ейск в Краснодарском крае и Миллерово в Ростовской области, в том чиле четыре РЛС и ЗРПК «Панцирь-С1».
По подсчетам Клемана Молена, в этом году СОУ поразили 220 электроподстанций и ТЭЦ на оккупированных территориях. Также он подсчитал, что в августе украинским военным удалось поразить 568 российских грузовиков против 656 в июле и 586 в июне.
Владимир Зеленский сообщил, что поставил задачу увеличить ежедневное число пусков дронов по территории России до 1000 в сутки, тогда как сейчас запускается в среднем более 300 единиц. В украинском OSINT-проекте «КіберБорошно» между тем считают, что сначала нужно решить проблемы, которые имеются при нынешнем масштабе ударов, а именно с координацией целей, определением целесообразности тех или иных ударов, безопасностью, рассредоточением складов и т.п.
На территории особой экономической зоны «Алабуга» в Татарстане с середины мая 2026 года строится масштабный комплекс противодроновой защиты. Процесс зафиксировали спутниковые снимки, пишет аналитический центр Institute for Science and International Security.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 27 августа по 20:00 28 августа стало известно как минимум о 16 погибших и 149 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. В минувшие выходные 27 мирных жителей погибли, еще 207 получили ранения. Также CIT публикует (1, 2) сводки ударов по энергетической инфраструктуре за тот же период.
Потери
Русская служба Би-би-си и «Медиазона» при участии команды волонтеров установили имена 242 747 погибших с российской стороны в ходе полномасштабной войны с Украиной.
Потери ВС РФ убитыми и ранеными примерно на шесть тысяч человек в месяц превышают число новобранцев, сообщает The Guardian со ссылкой на западных чиновников. По их оценкам, в ВС РФ набирают около тысячи человек в день, но в течение последних двух месяцев этого было недостаточно, чтобы компенсировать потери.
24 августа командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди сообщил о поражении пункта дислокации СОБР в Херсонской области. Позже стало известно о гибели в результате этой атаке бывшей чиновницы из администрации Опаринского муниципального округа Кировской области Любови Пономарёвой. В Херсонской области она служила в Росгвардии в звании подполковника.
29 августа, в День памяти погибших защитников Украины, Мадяр сообщил о потерях своего подразделения «Птахи Мадяра». За 4,5 года бригада потеряла 79 военнослужащих.
По информации канала «Досье Шпиона», 27 августа в поселке Клетня в Брянской области с помощью беспилотника был уничтожен ЗРПК «Панцирь-С1» на вооружении 210-го зенитно-ракетного полка, в/ч 51890. Комплекс прикрывал ОТРК «Искандер». В результате удара погиб лейтенант Аркадий Арсененко, ранения получил сержант Руслан Курмашетов. В Генштабе ВСУ подтвердили информацию о поражении комплекса «Панцирь-С1» в Клетне.
В Донецке в ночь на 29 августа подорвали автомобиль замначальника Еленовской колонии Дмитрия Неелова, утверждают источники издания «Українська правда». О состоянии Неелова ничего неизвестно. Его бывший начальник Сергей Евсюков погиб при похожем взрыве в декабре 2024 года.
В российском мониторинговом канале Lpr 1 рассказали, как российское командование приказало задействовать вертолет для поиска «дронов-ждунов» на тыловом объекте. Что именно произошло с вертолетом, в канале не сообщают, однако пишут, что «итог очень печален».
Вооружения и военная техника
Министр обороны Украины Евгений Хмара сообщил, что уже четыре дрона-перехватчика, способных сбивать реактивные «Шахеды» успешно прошли испытания, и обозначил задачу масштабировать их производство до тысяч единиц. Также в Минобороны Украины сообщили о принятии на вооружение реактивного дрона-перехватчика Alexa Spatium.
Украинский инсайдерский канал «Полковник ГШ» обратил внимание на решение Киевского апелляционного суда от 24 июня 2025 года, где указано, что досудебное расследование установило неэффективность широко разрекламированных комплексов РЭБ «Ліма», поставленных СОУ. Автор канала соглашается с данными украинского следствия и обращает внимание на то, что наличные системы не оказывают эффективного противодействия российским реактивным дронам и ракетам.
Украинский аналитик Дмитрий Путята сообщил, что в России планируют в 2027 году произвести 10 тысяч крылатых ракет «Дань-Т», не считая других дальнобойных боеприпасов. Кроме того, согласно сообщению ТАСС, в России развернуто серийное производство комплексов РЭБ «Волна Купол Гарант», предназначенных для подавления сигнала Starlink.
В ГУР опубликовали список из 70 предприятий, задействованных в производстве баллистических ракет «Циркон». В украинской военной разведке отметили, что эта ракета имеет чрезвычайно небольшую боевую часть для такого дорогого изделия — масса БЧ «Циркона» составляет всего 120 кг, тогда как упомянутой выше ракеты «Бандероль» — 150 кг, сообщили в ГУР.
Исследователь спутниковых снимков Jompy сообщает, что последние 73 танка Т-80УД, остававшиеся на 61-м бронетанковом ремонтном заводе, вероятно, недавно были перевезены на завод «Омсктрансмаш», который занимается модернизацией различных модификаций Т-80 до Т-80БВМ. Он считает, что в России «выскребают» последние оставшиеся танки Т-80, однако российское командование наверняка вполне удовлетворено темпами поставок и качеством модернизированных Т-80 и Т-72, и вновь произведенных Т-90.
О главных событиях войны 28 августа 2026 года — в предыдущей сводке: «Тревожная обстановка» для ВС РФ в районе Лимана, уничтожен ликеро-водочный завод «Хортиця» в Запорожье. Что происходит на фронте
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