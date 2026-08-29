В России продлили запрет на экспорт дизтоплива производителями до 30 сентября

Российские нефтеперерабатывающие заводы не смогут возобновить экспорт дизельного топлива с 1 сентября. Правительство продлило запрет для производителей еще на месяц, до 30 сентября, на фоне сохраняющихся проблем на топливном рынке и серии украинских ударов по НПЗ.

Ограничения также распространяются на судовое топливо и газойли. В правительстве объяснили решение необходимостью «поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке». Для остальных участников рынка запрет на экспорт топлива действует до 31 января 2027 года.

Полный запрет на экспорт дизеля Россия ввела еще 8 июля на фоне дефицита топлива. Власти планировали с сентября вновь разрешить поставки дизеля, судового топлива и газойлей непосредственно производителям, однако от этих планов теперь отказались. Еще 25 августа Reuters сообщал со ссылкой на участников отрасли, что дефицит сохраняется, а несколько российских НПЗ остаются остановленными после атак украинских беспилотников. По данным агентства, власти обсуждали и продление запрета до конца года.

В августе Украина нанесла по российским НПЗ не менее 21 удара — рекордное количество за один месяц с начала войны, писал The Insider со ссылкой на подсчеты Bloomberg. Под атаки попали четыре из десяти крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны. Объем переработки нефти снизился примерно до 3,8 млн баррелей в сутки — почти минимального уровня более чем за 20 лет.

К концу августа производство бензина в России сократилось примерно до 70% от внутреннего спроса. По данным Reuters, удары привели к аварийным остановкам крупных НПЗ, в том числе в Перми, Нижнем Новгороде и Ярославле. Дефицит топлива вновь усилился после некоторого улучшения ситуации в июле, в ряде регионов вернули ограничения на продажу бензина.

Украинские атаки уже резко сократили и российский экспорт нефтепродуктов. По данным S&P Global Commodities at Sea, в июле морские поставки упали с 1,51 млн до 1,18 млн баррелей в сутки — почти на 22% за месяц и до минимального значения с начала ведения статистики в 2016 году. Экспорт дизеля и газойля сократился примерно на треть — с 471 до 314 тысяч баррелей в сутки.

На фоне дефицита Россия, традиционно являющаяся одним из крупнейших экспортеров нефтепродуктов, сама резко увеличила их закупки за рубежом. В июле поставки дизеля из Беларуси выросли почти вдвое по сравнению с июнем — до рекордных 162 тысяч тонн. Россия также закупила топливо в Казахстане и начала ввозить бензин из Индии. За первые семь месяцев года поставки белорусского дизеля в Россию выросли почти в семь раз.

Ограничения уже повлияли и на зарубежных покупателей. Россия еще в 2025 году обеспечивала около 85% импорта дизеля в Турцию, однако в августе ее доля сократилась примерно до 20%. Турция начала рекордными объемами закупать дизель в США и Индии.