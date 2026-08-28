После рекордных ударов по НПЗ переработка нефти в России упала до минимума за 20 лет — Bloomberg

Украина в августе нанесла по российским НПЗ не менее 21 удара — это максимальное число за один месяц с начала войны, подсчитал Bloomberg. Переработка нефти в России упала примерно до 3,8 млн баррелей в сутки, почти до минимального уровня более чем за два десятилетия. Дефицит бензина теперь заметен даже в Москве и Подмосковье.

По данным агентства, в августе Украина атаковала четыре из десяти крупнейших российских НПЗ. Обычно летом российские заводы перерабатывали 5,3–5,5 млн баррелей нефти в сутки, теперь показатель составляет немногим более 3,8 млн. Таким образом, объем переработки оказался примерно на 28–31% ниже обычного летнего уровня.

Производство и поставки бензина на внутренний рынок за первые три недели августа сократились почти на 20% по сравнению с прошлым годом, утверждает источник Bloomberg, знакомый с закрытой статистикой. Выпуск дизельного топлива упал более чем на 23%, однако его поставки внутри России снизились только на 3% благодаря ограничениям на экспорт. Российское правительство еще 30 июля запретило экспорт бензина до конца января 2027 года, а для производителей дизеля запрет пока действует до конца августа.

Проблемы с бензином добрались и до наиболее обеспеченного топливом региона страны. Жители Москвы и Подмосковья ежедневно обмениваются в домовых и районных чатах информацией о наличии топлива и длине очередей, пишет Bloomberg. Очереди из 30–50 автомобилей, по словам собеседников агентства, уже не считаются необычными, а на независимых АЗС бензин при наличии может стоить около 100 рублей за литр и больше против менее 80 рублей на заправках крупных нефтяных компаний.

Ограничения на продажу топлива к середине августа вернулись сразу в несколько регионов. Как писал The Insider, только за неделю с 10 по 15 августа как минимум шесть регионов вновь ввели или ужесточили лимиты после того, как еще в конце июля власти сообщали о стабилизации рынка. В Калужской и Липецкой областях бензин начали отпускать по системе «чет — нечет», в Оренбургской области ограничения ввели после остановки Орского НПЗ, а в Севастополе вновь появились QR-коды для заправки.

Масштаб повреждений при этом продолжает расти. К 20 июля The Insider насчитал 16 российских НПЗ, которые после атак в 2026 году полностью или частично прекращали переработку. Заводы общей мощностью свыше 45 млн тонн нефти в год на тот момент еще не вернулись к продаже топлива на Петербургской бирже.

В последние недели изменилась и тактика украинских ударов. Военные теперь стараются поражать установки первичной переработки, катализаторные блоки и компрессорное оборудование, которые сложно и дорого заменить. В результате скорость ремонта начала отставать от темпа новых атак, а восстановление отдельных заводов осложняется зависимостью от импортных комплектующих и оборудования, поставки которых ограничены санкциями.

По оценке Energy Aspects, которую приводит Bloomberg, в сентябре переработка может восстановиться примерно до 4,2 млн баррелей в сутки. Однако и этот показатель останется значительно ниже обычных 5,3–5,5 млн баррелей. Аналитики предупреждают, что прогноз может ухудшиться, если нынешняя интенсивность украинских атак сохранится.

Россия уже пытается компенсировать дефицит импортом. Беларусь в июне увеличила поставки бензина в Россию до исторического максимума в 141 тысячу тонн, а в августе начались поставки из Индии и Турции.

Удары затрагивают не только внутренние поставки топлива. С 1 по 21 августа экспорт нефти из Новороссийска в Индию рухнул в 4,4 раза — до 516 тысяч тонн, а в Китай — втрое, до 94 тысяч тонн. На фоне угрозы новых атак часть судовладельцев отказывается заходить в Чёрное море, а стоимость перевозки нефти из западных портов России в Индию с середины июля выросла примерно на 50%.