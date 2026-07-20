Атакованные и ремонтируемые российские НПЗ мощностью более 45 млн тонн в год пока не вернулись к продаже топлива на бирже — «Коммерсантъ»

Российские нефтеперерабатывающие заводы совокупной мощностью более 45 млн тонн нефти в год пока не возобновили продажу топлива на Петербургской бирже. При этом к торгам после плановых и аварийных ремонтов уже вернулись НПЗ общей мощностью около 40 млн тонн, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на непубличный обзор аналитического агентства Platts, входящего в S&P Global. Названия предприятий, вошедших в обе группы, в публикации не приводятся.

20 июля Петербургская биржа изменила предельные границы колебания цен на некоторые виды топлива. Для бензина АИ-92 и АИ-95, а также дизельного топлива на условиях поставки «франко – резервуар» и «франко – пункт назначения» допустимый рост цены расширили с 0,01% до 5%, а снижение разрешили до 10%. Гендиректор Open Oil Market Сергей Терешкин объяснил «Коммерсанту», что изменение ценового коридора должно оживить торги, которые становятся всё менее показательным ценовым индикатором: основной объем топлива продается по внебиржевым каналам.

Стоимость АИ-92 по индексу европейской части России 20 июля выросла на 0,7% — до 72,29 тысячи рублей за тонну. АИ-95 подешевел на 2,3% — до 74,61 тысячи рублей, дизельное топливо — на 0,38% — до 74,42 тысячи рублей за тонну. Снижение части котировок может указывать на постепенное увеличение предложения.

Объем оптовых продаж бензина 17 июля вырос на 4,6% по сравнению с предыдущим торговым днем — до 13,74 тысячи тонн, следует из данных Национального биржевого ценового агентства, которые приводит «Коммерсантъ». При этом неудовлетворенными остались 81,9% заявок на покупку. Самая сложная ситуация сохранялась с АИ-98 и АИ-100: на торгах не удалось удовлетворить 92,9% спроса.

С 1 по 17 июля на бирже было продано 277,3 тысячи тонн бензина — на 47,8% меньше, чем за тот же период 2025 года. С начала 2026 года объем продаж составил 4,74 млн тонн, сократившись год к году на 16,7%. Недостаток российского топлива частично компенсируется поставками из Беларуси: за первые 17 дней июля на бирже продали 98,76 тысячи тонн белорусского бензина — на 8,7% больше, чем за весь июнь.

После атак в 2026 году полностью или частично останавливали переработку 16 российских НПЗ, подсчитал The Insider. У шести из них подтверждено прекращение биржевых продаж топлива, еще у одного — ЯНОС — резкое сокращение продаж.

Какие НПЗ прекращали биржевые продажи после атак

Из открытых данных известно как минимум о шести крупных НПЗ, которые после ударов беспилотников переставали выставлять топливо на Петербургской бирже:

Волгоградский НПЗ. Предприятие «Лукойла» полностью остановило переработку после атаки 11 февраля: была повреждена установка АВТ-1, обеспечивающая около 40% мощности завода. После нового удара 29 мая НПЗ снова прекратил переработку. Повреждения получили три установки первичной переработки — АВТ-1, АВТ-6 и АВТ-5, — на которые суммарно приходится около 91% мощности предприятия, а также отдельные вторичные установки. 1 июня нефтепродукты Волгоградского НПЗ не выставлялись на Петербургской бирже, сообщал Reuters. В 2024 году завод переработал 13,5 млн тонн нефти, произведя 1,9 млн тонн бензина и 6 млн тонн дизельного топлива.

Предприятие «Лукойла» полностью остановило переработку после атаки 11 февраля: была повреждена установка АВТ-1, обеспечивающая около 40% мощности завода. После нового удара 29 мая НПЗ снова прекратил переработку. Повреждения получили три установки первичной переработки — АВТ-1, АВТ-6 и АВТ-5, — на которые суммарно приходится около 91% мощности предприятия, а также отдельные вторичные установки. 1 июня нефтепродукты Волгоградского НПЗ не выставлялись на Петербургской бирже, сообщал Reuters. В 2024 году завод переработал 13,5 млн тонн нефти, произведя 1,9 млн тонн бензина и 6 млн тонн дизельного топлива. Рязанская нефтеперерабатывающая компания. После атаки 15 мая и пожаров на территории предприятия Рязанская НПК полностью остановила переработку нефти. Один из источников Reuters тогда говорил, что завод предварительно будет простаивать до конца июня. Продажи автобензина и дизельного топлива Рязанской НПК на Петербургской бирже прекращены с 15 мая. В 2024 году предприятие переработало около 13,1 млн тонн нефти.

После атаки 15 мая и пожаров на территории предприятия Рязанская НПК полностью остановила переработку нефти. Один из источников Reuters тогда говорил, что завод предварительно будет простаивать до конца июня. Продажи автобензина и дизельного топлива Рязанской НПК на Петербургской бирже прекращены с 15 мая. В 2024 году предприятие переработало около 13,1 млн тонн нефти. Нижегородский НПЗ «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» (НОРСИ). После атаки 24 июня на заводе была повреждена установка первичной переработки АВТ-5, обеспечивающая около 25% мощности предприятия. НПЗ остановил переработку и прекратил продажу оптовых партий бензина и дизельного топлива на Петербургской бирже, сообщало Reuters. Источники агентства допускали поэтапный запуск производства без поврежденной установки. Однако 2 июля НОРСИ подвергся новой атаке, в результате которой была повреждена установка АВТ-6, обеспечивающая еще 53% мощности завода. После второго удара НПЗ вновь полностью остановил переработку и прекратил биржевые продажи топлива. Мощность предприятия превышает 15 млн тонн нефти в год. Сроки восстановления завода неизвестны.

После атаки 24 июня на заводе была повреждена установка первичной переработки АВТ-5, обеспечивающая около 25% мощности предприятия. НПЗ остановил переработку и прекратил продажу оптовых партий бензина и дизельного топлива на Петербургской бирже, сообщало Reuters. Источники агентства допускали поэтапный запуск производства без поврежденной установки. Однако 2 июля НОРСИ подвергся новой атаке, в результате которой была повреждена установка АВТ-6, обеспечивающая еще 53% мощности завода. После второго удара НПЗ вновь полностью остановил переработку и прекратил биржевые продажи топлива. Мощность предприятия превышает 15 млн тонн нефти в год. Сроки восстановления завода неизвестны. Омский НПЗ. Крупнейший российский НПЗ остановил работу после атаки 6 июля. Удар повредил установку первичной переработки, на которую приходилось около 38% мощности завода; еще одну установку, обеспечивавшую 37% мощности, отключили из-за повреждения необходимых для ее работы коммуникаций. С 7 июля Омский НПЗ перестал продавать на бирже бензин и дизельное топливо. В 2024 году завод переработал около 22 млн тонн нефти и произвел 5 млн тонн бензина и 8 млн тонн дизтоплива.

Крупнейший российский НПЗ остановил работу после атаки 6 июля. Удар повредил установку первичной переработки, на которую приходилось около 38% мощности завода; еще одну установку, обеспечивавшую 37% мощности, отключили из-за повреждения необходимых для ее работы коммуникаций. С 7 июля Омский НПЗ перестал продавать на бирже бензин и дизельное топливо. В 2024 году завод переработал около 22 млн тонн нефти и произвел 5 млн тонн бензина и 8 млн тонн дизтоплива. Саратовский НПЗ. Завод остановил переработку после атаки 8 июля, повредившей его единственную установку первичной переработки мощностью 20 тысяч тонн в сутки. Согласно данным биржи, после удара топливо Саратовского НПЗ на торги не выставлялось. В 2024 году предприятие переработало 5,8 млн тонн нефти.

Завод остановил переработку после атаки 8 июля, повредившей его единственную установку первичной переработки мощностью 20 тысяч тонн в сутки. Согласно данным биржи, после удара топливо Саратовского НПЗ на торги не выставлялось. В 2024 году предприятие переработало 5,8 млн тонн нефти. Сызранский НПЗ. После атаки 12 июля завод полностью остановил переработку: одна из двух установок первичной переработки была повреждена, а вторая не работала после предыдущего удара. С 13 июля предприятие прекратило продавать нефтепродукты на Петербургской бирже. Проектная мощность завода составляет 8,5 млн тонн нефти в год.

После атаки 12 июля завод полностью остановил переработку: одна из двух установок первичной переработки была повреждена, а вторая не работала после предыдущего удара. С 13 июля предприятие прекратило продавать нефтепродукты на Петербургской бирже. Проектная мощность завода составляет 8,5 млн тонн нефти в год. Ярославский НПЗ «Славнефть-ЯНОС». После атак завод снизил загрузку примерно до четверти номинальной мощности. С 8 мая ЯНОС почти полностью прекратил продажи автомобильного бензина на Петербургской бирже, а реализация дизельного топлива сократилась в 2,5 раза, сообщал Reuters. В 2024 году предприятие переработало 14,9 млн тонн нефтяного сырья, произвело 2,6 млн тонн бензина и 4 млн тонн дизельного топлива.

Какие еще НПЗ останавливали или сокращали переработку

Еще 9 российских НПЗ после украинских атак полностью прекращали работу или существенно сокращали переработку в этом году, подсчитал The Insider. Однако неизвестно, продолжали ли эти предприятия продавать на бирже топливо из запасов через другие базы поставки или через сбытовые структуры нефтяных компаний.

Киришский НПЗ «Киришинефтеоргсинтез» (КИНЕФ). Один из крупнейших российских НПЗ полностью остановил переработку после атаки 26 марта и последовавшего пожара. 5 мая завод подвергся новой атаке и снова полностью прекратил переработку: были повреждены три установки первичной переработки и несколько вторичных установок. Мощность предприятия составляет около 20 млн тонн нефти в год.

Один из крупнейших российских НПЗ полностью остановил переработку после атаки 26 марта и последовавшего пожара. 5 мая завод подвергся новой атаке и снова полностью прекратил переработку: были повреждены три установки первичной переработки и несколько вторичных установок. Мощность предприятия составляет около 20 млн тонн нефти в год. Ново-Уфимский НПЗ. В результате атаки 2 апреля и последовавшего пожара на заводе «Роснефти» аварийно остановили установку первичной переработки АВТ-5, обеспечивающую около 28% общей мощности предприятия. Сроки ее восстановления Reuters не называл. НПЗ располагает еще тремя установками первичной переработки, поэтому полностью завод работу не прекращал. В 2024 году предприятие переработало 3,8 млн тонн нефти, произведя 1,2 млн тонн бензина и 2,6 млн тонн дизельного топлива.

В результате атаки 2 апреля и последовавшего пожара на заводе «Роснефти» аварийно остановили установку первичной переработки АВТ-5, обеспечивающую около 28% общей мощности предприятия. Сроки ее восстановления Reuters не называл. НПЗ располагает еще тремя установками первичной переработки, поэтому полностью завод работу не прекращал. В 2024 году предприятие переработало 3,8 млн тонн нефти, произведя 1,2 млн тонн бензина и 2,6 млн тонн дизельного топлива. Туапсинский НПЗ. Предприятие приостановило переработку после удара 16 апреля. Из-за пожаров на морском терминале и в резервуарном парке НПЗ не мог отгружать нефтепродукты. Завод, мощность которого составляет около 12 млн тонн в год, позднее подвергся новым атакам 20 и 28 апреля.

Предприятие приостановило переработку после удара 16 апреля. Из-за пожаров на морском терминале и в резервуарном парке НПЗ не мог отгружать нефтепродукты. Завод, мощность которого составляет около 12 млн тонн в год, позднее подвергся новым атакам 20 и 28 апреля. Новокуйбышевский НПЗ. После атаки 18 апреля на заводе остановили обе установки первичной переработки: АВТ-11, обеспечивающую 80% мощности НПЗ, и АВТ-9, на которую приходились оставшиеся 20%. К 10 июня предприятие возобновило работу, но функционировало с пониженной загрузкой, однако снова было остановлено после новой атаки.

После атаки 18 апреля на заводе остановили обе установки первичной переработки: АВТ-11, обеспечивающую 80% мощности НПЗ, и АВТ-9, на которую приходились оставшиеся 20%. К 10 июня предприятие возобновило работу, но функционировало с пониженной загрузкой, однако снова было остановлено после новой атаки. Пермский НПЗ «Пермнефтеоргсинтез». Предприятие частично остановило работу после повреждения установки первичной переработки АВТ-4 30 апреля. После повторной атаки 7 мая завод полностью прекратил переработку нефти и выпуск нефтепродуктов: были аварийно остановлены еще три установки, обеспечивавшие около половины мощности НПЗ. Предприятие может перерабатывать более 12 млн тонн нефти в год.

Предприятие частично остановило работу после повреждения установки первичной переработки АВТ-4 30 апреля. После повторной атаки 7 мая завод полностью прекратил переработку нефти и выпуск нефтепродуктов: были аварийно остановлены еще три установки, обеспечивавшие около половины мощности НПЗ. Предприятие может перерабатывать более 12 млн тонн нефти в год. Московский НПЗ. Завод полностью прекратил переработку после атаки 17 мая. 16 июня предприятие снова было аварийно остановлено после повреждения установки АВТ-6, обеспечивающей около 53% его мощности. В результате повторной атаки 18 июня была повреждена вторая установка первичной переработки. По данным источников Reuters, восстановление завода может занять не менее шести месяцев.

Завод полностью прекратил переработку после атаки 17 мая. 16 июня предприятие снова было аварийно остановлено после повреждения установки АВТ-6, обеспечивающей около 53% его мощности. В результате повторной атаки 18 июня была повреждена вторая установка первичной переработки. По данным источников Reuters, восстановление завода может занять не менее шести месяцев. Куйбышевский НПЗ. Предприятие остановило переработку нефти после атаки беспилотников 10 июня. Были выведены из работы обе установки первичной переработки, каждая из которых способна принимать около 10 тысяч тонн сырья в сутки. В 2024 году завод переработал около 4,7 млн тонн нефти.

Предприятие остановило переработку нефти после атаки беспилотников 10 июня. Были выведены из работы обе установки первичной переработки, каждая из которых способна принимать около 10 тысяч тонн сырья в сутки. В 2024 году завод переработал около 4,7 млн тонн нефти. НПЗ ТАНЕКО. Завод «Татнефти» полностью остановил переработку после атаки 12 июня и последовавших пожаров. Работу прекратили обе установки первичной переработки — АВТ-6 и АВТ-7. В 2024 году предприятие переработало около 17 млн тонн нефти, произведя 2,7 млн тонн бензина и 8,5 млн тонн дизельного топлива.

Завод «Татнефти» полностью остановил переработку после атаки 12 июня и последовавших пожаров. Работу прекратили обе установки первичной переработки — АВТ-6 и АВТ-7. В 2024 году предприятие переработало около 17 млн тонн нефти, произведя 2,7 млн тонн бензина и 8,5 млн тонн дизельного топлива. НПЗ «Газпром нефтехим Салават». После атаки 14 июля завод полностью остановил переработку нефти и газового конденсата. Повреждения получили обе установки первичной переработки — АВТ-6 и АВТ-4, а также некоторые вторичные установки и межцеховые коммуникации. По оценке источников Reuters, на частичное восстановление производства может потребоваться от нескольких недель до нескольких месяцев. Мощность предприятия составляет около 7,5 млн тонн нефти в год. В 2024 году завод произвел 1,5 млн тонн бензина и 2,5 млн тонн дизельного топлива.

По подсчетам Reuters, к 10 июля выпуск бензина в России соответствовал примерно 65% сезонного спроса. Ежедневный недостаток топлива оценивался в 40–45 тысяч тонн при потреблении 115–120 тысяч тонн в сутки.

Управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов в комментарии «Коммерсанту» заявил, что не ожидает быстрого восстановления рынка. По его словам, в ближайшие два месяца сохранится высокий сезонный спрос, а заметно увеличить производство удастся только по мере возвращения поврежденных НПЗ в строй, вероятно, ближе к концу года (в случае отсутствия новых атак). Для устойчивой стабилизации также потребуется восстановить запасы бензина и сократить резкие колебания биржевых цен.