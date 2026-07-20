Атакованные и ремонтируемые российские НПЗ мощностью более 45 млн тонн в год пока не вернулись к продаже топлива на бирже — «Коммерсантъ»

Российские нефтеперерабатывающие заводы совокупной мощностью более 45 млн тонн нефти в год пока не возобновили продажу топлива на Петербургской бирже. При этом к торгам после плановых и аварийных ремонтов уже вернулись НПЗ общей мощностью около 40 млн тонн, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на непубличный обзор аналитического агентства Platts, входящего в S&P Global. Названия предприятий, вошедших в обе группы, в публикации не приводятся.
20 июля Петербургская биржа изменила предельные границы колебания цен на некоторые виды топлива. Для бензина АИ-92 и АИ-95, а также дизельного топлива на условиях поставки «франко – резервуар» и «франко – пункт назначения» допустимый рост цены расширили с 0,01% до 5%, а снижение разрешили до 10%. Гендиректор Open Oil Market Сергей Терешкин объяснил «Коммерсанту», что изменение ценового коридора должно оживить торги, которые становятся всё менее показательным ценовым индикатором: основной объем топлива продается по внебиржевым каналам.
Стоимость АИ-92 по индексу европейской части России 20 июля выросла на 0,7% — до 72,29 тысячи рублей за тонну. АИ-95 подешевел на 2,3% — до 74,61 тысячи рублей, дизельное топливо — на 0,38% — до 74,42 тысячи рублей за тонну. Снижение части котировок может указывать на постепенное увеличение предложения.
Объем оптовых продаж бензина 17 июля вырос на 4,6% по сравнению с предыдущим торговым днем — до 13,74 тысячи тонн, следует из данных Национального биржевого ценового агентства, которые приводит «Коммерсантъ». При этом неудовлетворенными остались 81,9% заявок на покупку. Самая сложная ситуация сохранялась с АИ-98 и АИ-100: на торгах не удалось удовлетворить 92,9% спроса.
С 1 по 17 июля на бирже было продано 277,3 тысячи тонн бензина — на 47,8% меньше, чем за тот же период 2025 года. С начала 2026 года объем продаж составил 4,74 млн тонн, сократившись год к году на 16,7%. Недостаток российского топлива частично компенсируется поставками из Беларуси: за первые 17 дней июля на бирже продали 98,76 тысячи тонн белорусского бензина — на 8,7% больше, чем за весь июнь.
После атак в 2026 году полностью или частично останавливали переработку 16 российских НПЗ, подсчитал The Insider. У шести из них подтверждено прекращение биржевых продаж топлива, еще у одного — ЯНОС — резкое сокращение продаж.
Какие НПЗ прекращали биржевые продажи после атак
Из открытых данных известно как минимум о шести крупных НПЗ, которые после ударов беспилотников переставали выставлять топливо на Петербургской бирже:
- Волгоградский НПЗ. Предприятие «Лукойла» полностью остановило переработку после атаки 11 февраля: была повреждена установка АВТ-1, обеспечивающая около 40% мощности завода. После нового удара 29 мая НПЗ снова прекратил переработку. Повреждения получили три установки первичной переработки — АВТ-1, АВТ-6 и АВТ-5, — на которые суммарно приходится около 91% мощности предприятия, а также отдельные вторичные установки. 1 июня нефтепродукты Волгоградского НПЗ не выставлялись на Петербургской бирже, сообщал Reuters. В 2024 году завод переработал 13,5 млн тонн нефти, произведя 1,9 млн тонн бензина и 6 млн тонн дизельного топлива.
- Рязанская нефтеперерабатывающая компания. После атаки 15 мая и пожаров на территории предприятия Рязанская НПК полностью остановила переработку нефти. Один из источников Reuters тогда говорил, что завод предварительно будет простаивать до конца июня. Продажи автобензина и дизельного топлива Рязанской НПК на Петербургской бирже прекращены с 15 мая. В 2024 году предприятие переработало около 13,1 млн тонн нефти.
- Нижегородский НПЗ «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» (НОРСИ). После атаки 24 июня на заводе была повреждена установка первичной переработки АВТ-5, обеспечивающая около 25% мощности предприятия. НПЗ остановил переработку и прекратил продажу оптовых партий бензина и дизельного топлива на Петербургской бирже, сообщало Reuters. Источники агентства допускали поэтапный запуск производства без поврежденной установки. Однако 2 июля НОРСИ подвергся новой атаке, в результате которой была повреждена установка АВТ-6, обеспечивающая еще 53% мощности завода. После второго удара НПЗ вновь полностью остановил переработку и прекратил биржевые продажи топлива. Мощность предприятия превышает 15 млн тонн нефти в год. Сроки восстановления завода неизвестны.
- Омский НПЗ. Крупнейший российский НПЗ остановил работу после атаки 6 июля. Удар повредил установку первичной переработки, на которую приходилось около 38% мощности завода; еще одну установку, обеспечивавшую 37% мощности, отключили из-за повреждения необходимых для ее работы коммуникаций. С 7 июля Омский НПЗ перестал продавать на бирже бензин и дизельное топливо. В 2024 году завод переработал около 22 млн тонн нефти и произвел 5 млн тонн бензина и 8 млн тонн дизтоплива.
- Саратовский НПЗ. Завод остановил переработку после атаки 8 июля, повредившей его единственную установку первичной переработки мощностью 20 тысяч тонн в сутки. Согласно данным биржи, после удара топливо Саратовского НПЗ на торги не выставлялось. В 2024 году предприятие переработало 5,8 млн тонн нефти.
- Сызранский НПЗ. После атаки 12 июля завод полностью остановил переработку: одна из двух установок первичной переработки была повреждена, а вторая не работала после предыдущего удара. С 13 июля предприятие прекратило продавать нефтепродукты на Петербургской бирже. Проектная мощность завода составляет 8,5 млн тонн нефти в год.
- Ярославский НПЗ «Славнефть-ЯНОС». После атак завод снизил загрузку примерно до четверти номинальной мощности. С 8 мая ЯНОС почти полностью прекратил продажи автомобильного бензина на Петербургской бирже, а реализация дизельного топлива сократилась в 2,5 раза, сообщал Reuters. В 2024 году предприятие переработало 14,9 млн тонн нефтяного сырья, произвело 2,6 млн тонн бензина и 4 млн тонн дизельного топлива.
Какие еще НПЗ останавливали или сокращали переработку
Еще 9 российских НПЗ после украинских атак полностью прекращали работу или существенно сокращали переработку в этом году, подсчитал The Insider. Однако неизвестно, продолжали ли эти предприятия продавать на бирже топливо из запасов через другие базы поставки или через сбытовые структуры нефтяных компаний.
- Киришский НПЗ «Киришинефтеоргсинтез» (КИНЕФ). Один из крупнейших российских НПЗ полностью остановил переработку после атаки 26 марта и последовавшего пожара. 5 мая завод подвергся новой атаке и снова полностью прекратил переработку: были повреждены три установки первичной переработки и несколько вторичных установок. Мощность предприятия составляет около 20 млн тонн нефти в год.
- Ново-Уфимский НПЗ. В результате атаки 2 апреля и последовавшего пожара на заводе «Роснефти» аварийно остановили установку первичной переработки АВТ-5, обеспечивающую около 28% общей мощности предприятия. Сроки ее восстановления Reuters не называл. НПЗ располагает еще тремя установками первичной переработки, поэтому полностью завод работу не прекращал. В 2024 году предприятие переработало 3,8 млн тонн нефти, произведя 1,2 млн тонн бензина и 2,6 млн тонн дизельного топлива.
- Туапсинский НПЗ. Предприятие приостановило переработку после удара 16 апреля. Из-за пожаров на морском терминале и в резервуарном парке НПЗ не мог отгружать нефтепродукты. Завод, мощность которого составляет около 12 млн тонн в год, позднее подвергся новым атакам 20 и 28 апреля.
- Новокуйбышевский НПЗ. После атаки 18 апреля на заводе остановили обе установки первичной переработки: АВТ-11, обеспечивающую 80% мощности НПЗ, и АВТ-9, на которую приходились оставшиеся 20%. К 10 июня предприятие возобновило работу, но функционировало с пониженной загрузкой, однако снова было остановлено после новой атаки.
- Пермский НПЗ «Пермнефтеоргсинтез». Предприятие частично остановило работу после повреждения установки первичной переработки АВТ-4 30 апреля. После повторной атаки 7 мая завод полностью прекратил переработку нефти и выпуск нефтепродуктов: были аварийно остановлены еще три установки, обеспечивавшие около половины мощности НПЗ. Предприятие может перерабатывать более 12 млн тонн нефти в год.
- Московский НПЗ. Завод полностью прекратил переработку после атаки 17 мая. 16 июня предприятие снова было аварийно остановлено после повреждения установки АВТ-6, обеспечивающей около 53% его мощности. В результате повторной атаки 18 июня была повреждена вторая установка первичной переработки. По данным источников Reuters, восстановление завода может занять не менее шести месяцев.
- Куйбышевский НПЗ. Предприятие остановило переработку нефти после атаки беспилотников 10 июня. Были выведены из работы обе установки первичной переработки, каждая из которых способна принимать около 10 тысяч тонн сырья в сутки. В 2024 году завод переработал около 4,7 млн тонн нефти.
- НПЗ ТАНЕКО. Завод «Татнефти» полностью остановил переработку после атаки 12 июня и последовавших пожаров. Работу прекратили обе установки первичной переработки — АВТ-6 и АВТ-7. В 2024 году предприятие переработало около 17 млн тонн нефти, произведя 2,7 млн тонн бензина и 8,5 млн тонн дизельного топлива.
- НПЗ «Газпром нефтехим Салават». После атаки 14 июля завод полностью остановил переработку нефти и газового конденсата. Повреждения получили обе установки первичной переработки — АВТ-6 и АВТ-4, а также некоторые вторичные установки и межцеховые коммуникации. По оценке источников Reuters, на частичное восстановление производства может потребоваться от нескольких недель до нескольких месяцев. Мощность предприятия составляет около 7,5 млн тонн нефти в год. В 2024 году завод произвел 1,5 млн тонн бензина и 2,5 млн тонн дизельного топлива.
По подсчетам Reuters, к 10 июля выпуск бензина в России соответствовал примерно 65% сезонного спроса. Ежедневный недостаток топлива оценивался в 40–45 тысяч тонн при потреблении 115–120 тысяч тонн в сутки.
Управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов в комментарии «Коммерсанту» заявил, что не ожидает быстрого восстановления рынка. По его словам, в ближайшие два месяца сохранится высокий сезонный спрос, а заметно увеличить производство удастся только по мере возвращения поврежденных НПЗ в строй, вероятно, ближе к концу года (в случае отсутствия новых атак). Для устойчивой стабилизации также потребуется восстановить запасы бензина и сократить резкие колебания биржевых цен.