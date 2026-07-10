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Новости

Reuters: Производство бензина в РФ из-за ударов беспилотников снизилось. Сейчас оно покрывает около 65% спроса

The Insider
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Производство бензина в России после ударов украинских беспилотников по ключевым нефтеперерабатывающим предприятиям упало до уровня, который покрывает порядка двух третей спроса. Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные расчеты и источники в отрасли. 

По словам источников агентства, производство бензина в стране сейчас далеко не соответствует потребностям этого времени года — летняя погода увеличивает спрос на автомобили и, соответственно, на бензин для них. 

В пик летнего сезона суточная потребность в бензине в России составляет около 115–120 тысяч тонн. Сейчас потребителям в России не хватает 40–45 тысяч тонн бензина в день — примерно 35% от средних значений. В прошлом месяце ежедневный уровень дефицита составлял 25%. 

Производство существенно упало после остановки крупнейших НПЗ: остановились Омский НПЗ, предприятие в Нижегородской области и Саратовский НПЗ. Источники агентства при этом уверены, что ситуация на топливном рынке должна улучшиться во второй половине июля, если предприятия не попадут под новые атаки беспилотников. 

Топливный кризис в России обострился в конце мая. Сейчас дефицит топлива фиксируют в 88 из 89 подконтрольных России субъектов, подсчитал The Insider. Он пока обошел стороной Чукотку. 

На этой неделе в правительстве впервые напрямую признали связь топливного кризиса с ударами по НПЗ. Вице-премьер Александр Новак объяснил его возникновение «понятными причинами»: «Нефтеперерабатывающие заводы выходят частично из строя в ремонт из-за прилетов». Раньше он объяснял перебои с топливой «логистикой», а если и упоминал влияние на кризис атак на НПЗ, то говорил лишь, что они привели к сокращению выпуска бензина и дизеля и что ситуация стала «непростой».

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