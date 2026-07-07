Крупнейший в России Омский НПЗ прекратил работу после налета украинских дронов — Reuters

Омский нефтеперерабатывающий завод — крупнейший в России производитель бензина — приостановил переработку нефти после удара украинских беспилотников, сообщает Reuters со ссылкой на два источника в нефтяной отрасли.

По их данным, в ходе атаки в понедельник вспыхнула и получила повреждения установка первичной переработки нефти ЦДУ-10, обеспечивающая около 38% мощностей предприятия при суточной производительности 24 580 тонн. Параллельно была остановлена соседняя установка ЦДУ-11. Прямых повреждений она не получила, однако несколько технологических звеньев, необходимых для ее работы, вышли из строя. ЦДУ-11, введенная в эксплуатацию в 2023 году, по оценке источников, может возобновить работу в ближайшее время. Вместе две установки обеспечивают около 75% мощностей завода.

Полпред Владимира Путина по Сибири Анатолий Серышев подтвердил повреждения, уточнив, что пострадавших среди персонала нет. Он не уточнил при этом, как именно произошедшее сказалось на работе предприятия.

С 7 июля завод прекратил продажи бензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Как отмечается, остановка крупнейшего в России производителя бензина грозит усугубить острый топливный дефицит. По подсчетам The Insider, к концу июня нехватка топлива фиксировалась в 88 из 89 подконтрольных России регионов.

Удар по Омскому НПЗ стал одним из самых дальних за всю войну — завод расположен почти в 2 500 км от украинской границы. Генштаб ВСУ назвал его последним из 11 крупнейших российских производителей бензина, до сих пор не попадавшим под удар украинских военных.