Без топливных ограничений осталась только Чукотка, регионы обвиняют людей в ажиотаже, Москва договаривается об импорте. Сводка за 30 июня

Нехватка топлива, ограничения или перебои с его продажей к 30 июня зафиксированы уже в 88 из 89 подконтрольных России субъектов, подсчитал The Insider. Ничего не известно о ситуации в Чукотском автономном округе. В то же время довольно мало информации и по Калмыкии. Власти говорят, что нет ни дефицита, ни ажиотажа, но на ряде АЗС отпуск топлива остановлен.

Накануне Владимир Путин впервые публично признал дефицит топлива в России, заявив, что удары по энергетической инфраструктуре «создают проблемы», хотя и назвал ситуацию «не критической». Вслед за этим зампред комитета Госдумы по экономполитике Станислав Наумов рекомендовал россиянам не рассчитывать на возвращение прежней доступности бензина.

Тем временем российские власти подтвердили, что ведут переговоры с другими странами о поставках топлива на фоне дефицита. Уже три региона официально ввели режим повышенной готовности, а власти аннексированного Севастополя заявили, что перебои с бензином сохранятся еще как минимум месяц.

Новые регионы в статистике

Временные ограничения официально объявили власти Республики Алтай. Еще накануне этот регион оставался одним из последних, где не было известно о проблемах с топливом, однако 30 июня губернатор Андрей Турчак сообщил, что правительство региона решило ввести ограничения на розничную продажу топлива:

до 30 литров бензина и 50 литров дизеля — в Горно-Алтайске, Майминском и Чемальском районах;

до 50 литров бензина и 100 литров дизеля — в остальных районах;

не более 10 литров топлива в канистры.

Меры не распространяются на службы экстренного реагирования.

К вечеру 30 июня единственным регионом, об ограничениях в котором ничего не известно, остается Чукотский автономный округ. Это одновременно один из самых малонаселенных субъектов России: по данным Росстата, на начало 2025 года там проживали 47 778 человек. Крупнейший населенный пункт округа — Анадырь, где живут около 13 тысяч человек.

Обновление лимитов и новые ограничения

Пензенская область 30 июня объявила режим повышенной готовности. Меры объяснили необходимостью «стабилизировать внутренний рынок топливно-энергетических ресурсов». В регионе уже неделю — с 23 июня — действуют ограничения на продажу бензина.

Пензенская область стала третьим регионом, где введен режим повышенной готовности из-за ситуации на топливном рынке. Ранее аналогичные меры были введены в Иркутской области и Забайкальском крае.

В Башкортостане министр промышленности, энергетики и инноваций Александр Шельдяев сообщил о введении «кратковременного ограничения отпуска топлива». На АЗС установлен лимит — 30 литров бензина на один автомобиль, а также запрещена продажа топлива в канистры. По словам министра, мера носит временный характер.

В Брянской области власти, напротив, частично смягчили ограничения. Губернатор Егор Ковальчук разрешил продажу топлива в канистры жителям приграничных районов, где из-за атак украинских беспилотников регулярно возникают перебои с электроснабжением. Для генераторов теперь можно приобрести до 20 литров топлива в канистры и другие емкости, а на федеральных АЗС разрешили отпуск до 10 литров бензина в канистры для владельцев садовой техники.

При этом Ковальчук признал, что ситуация с топливом остается непростой: на отдельных АЗС сохраняются очереди и действуют ограничения на отпуск топлива. По его словам, в первую очередь горючим обеспечиваются экстренные службы, а власти ежедневно контролируют ситуацию и направили обращения в ФАС.

В Славянском районе Краснодарского края глава муниципалитета Роман Синяговский сообщил об ужесточении ограничений. На всех работающих АЗС топливо отпускают только в бак — не более 20 литров бензина или 60 литров дизельного топлива на автомобиль. На четырех автозаправочных станциях оплата возможна только по топливным картам. При этом в соцсетях также пишут о сложной ситуации с топливом непосредственно в Краснодаре. Бензина не хватает, а там, где он есть, стоимость топлива «зашкаливает», говорят водители.