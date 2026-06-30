Без топливных ограничений осталась только Чукотка, регионы обвиняют людей в ажиотаже, Москва договаривается об импорте. Сводка за 30 июня

Нехватка топлива, ограничения или перебои с его продажей к 30 июня зафиксированы уже в 88 из 89 подконтрольных России субъектов, подсчитал The Insider. Ничего не известно о ситуации в Чукотском автономном округе. В то же время довольно мало информации и по Калмыкии. Власти говорят, что нет ни дефицита, ни ажиотажа, но на ряде АЗС отпуск топлива остановлен.
Накануне Владимир Путин впервые публично признал дефицит топлива в России, заявив, что удары по энергетической инфраструктуре «создают проблемы», хотя и назвал ситуацию «не критической». Вслед за этим зампред комитета Госдумы по экономполитике Станислав Наумов рекомендовал россиянам не рассчитывать на возвращение прежней доступности бензина.
Тем временем российские власти подтвердили, что ведут переговоры с другими странами о поставках топлива на фоне дефицита. Уже три региона официально ввели режим повышенной готовности, а власти аннексированного Севастополя заявили, что перебои с бензином сохранятся еще как минимум месяц.
Новые регионы в статистике
Временные ограничения официально объявили власти Республики Алтай. Еще накануне этот регион оставался одним из последних, где не было известно о проблемах с топливом, однако 30 июня губернатор Андрей Турчак сообщил, что правительство региона решило ввести ограничения на розничную продажу топлива:
- до 30 литров бензина и 50 литров дизеля — в Горно-Алтайске, Майминском и Чемальском районах;
- до 50 литров бензина и 100 литров дизеля — в остальных районах;
- не более 10 литров топлива в канистры.
Меры не распространяются на службы экстренного реагирования.
К вечеру 30 июня единственным регионом, об ограничениях в котором ничего не известно, остается Чукотский автономный округ. Это одновременно один из самых малонаселенных субъектов России: по данным Росстата, на начало 2025 года там проживали 47 778 человек. Крупнейший населенный пункт округа — Анадырь, где живут около 13 тысяч человек.
Обновление лимитов и новые ограничения
Пензенская область 30 июня объявила режим повышенной готовности. Меры объяснили необходимостью «стабилизировать внутренний рынок топливно-энергетических ресурсов». В регионе уже неделю — с 23 июня — действуют ограничения на продажу бензина.
Пензенская область стала третьим регионом, где введен режим повышенной готовности из-за ситуации на топливном рынке. Ранее аналогичные меры были введены в Иркутской области и Забайкальском крае.
В Башкортостане министр промышленности, энергетики и инноваций Александр Шельдяев сообщил о введении «кратковременного ограничения отпуска топлива». На АЗС установлен лимит — 30 литров бензина на один автомобиль, а также запрещена продажа топлива в канистры. По словам министра, мера носит временный характер.
В Брянской области власти, напротив, частично смягчили ограничения. Губернатор Егор Ковальчук разрешил продажу топлива в канистры жителям приграничных районов, где из-за атак украинских беспилотников регулярно возникают перебои с электроснабжением. Для генераторов теперь можно приобрести до 20 литров топлива в канистры и другие емкости, а на федеральных АЗС разрешили отпуск до 10 литров бензина в канистры для владельцев садовой техники.
При этом Ковальчук признал, что ситуация с топливом остается непростой: на отдельных АЗС сохраняются очереди и действуют ограничения на отпуск топлива. По его словам, в первую очередь горючим обеспечиваются экстренные службы, а власти ежедневно контролируют ситуацию и направили обращения в ФАС.
В Славянском районе Краснодарского края глава муниципалитета Роман Синяговский сообщил об ужесточении ограничений. На всех работающих АЗС топливо отпускают только в бак — не более 20 литров бензина или 60 литров дизельного топлива на автомобиль. На четырех автозаправочных станциях оплата возможна только по топливным картам. При этом в соцсетях также пишут о сложной ситуации с топливом непосредственно в Краснодаре. Бензина не хватает, а там, где он есть, стоимость топлива «зашкаливает», говорят водители.
Тем временем назначенный Россией губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что ограничения на отпуск топлива в городе «продлятся еще около месяца». Сейчас в городе можно заправить не более 20 литров в одну машину по QR-коду. «Глава» аннексированного Крыма Сергей Аксёнов также заявил, что «в ближайшее время больших объемов топлива в продаже не будет».
Как власти объясняют ограничения
Несмотря на то, что топливный кризис охватил практически всю страну, большинство региональных властей по-прежнему избегают прямо связывать его с ударами украинских беспилотников по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре.
Лишь немногие чиновники открыто признали такую связь. Губернаторы Иркутской и Кемеровской областей Игорь Кобзев и Илья Середюк прямо говорили, что ограничения стали следствием атак на нефтеперерабатывающие заводы (позднее Кобзев удалил упоминание об этом). Министр энергетики Кабардино-Балкарии Шамиль Ахубеков также объяснил последствиями ударов по НПЗ рост цен на топливо.
В Марий Эл, Коми, Хабаровском крае и Чувашии перебои объясняют ремонтом нефтеперерабатывающих заводов и технологическими сбоями. В большинстве регионов причиной ограничений власти называют самих автомобилистов, которые якобы скупают бензин «про запас» и создают искусственный дефицит. В Нижегородской, Томской и Новосибирской областях утверждают, что топливо активно приобретают жители соседних регионов, а ограничения вводятся, чтобы предотвратить спекулятивный спрос.
В Карелии, Рязанской, Волгоградской и Оренбургской областях, а также в Удмуртии дефицит связывают с сезонным ростом потребления в период отпусков.
При этом ситуация в Калмыкии остается неоднозначной. Первый заместитель министра экономики и торговли республики Наталия Ганжигаева еще 23 июня утверждала, что дефицита топлива и ажиотажного спроса в регионе нет. Однако, по ее же словам, из 72 действующих АЗС на восьми отпуск топлива остановлен, а бензин в канистры не продают (из новости «Интерфакса», который ее цитирует, непонятно — из-за запретов или из-за отсутствия интереса у людей к покупке запасов горючего). Власти объясняют эти обстоятельства не нехваткой топлива, а техническим переоснащением, ремонтами и другими причинами.
Импорт топлива из-за границы и закрытая статистика
На фоне продолжающегося топливного кризиса российские власти одновременно обсуждают импорт нефтепродуктов из-за рубежа и ограничивают объем публикуемой статистики о росте цен на бензин.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Россия ведет переговоры с другими странами о возможных поставках топлива. По его словам, импорт возможен, если будут достигнуты «договоренности по приемлемым ценам». С какими именно странами Москва ведет переговоры, он не уточнил.
Одновременно стало известно, что Росстат прекратит публикацию еженедельных бюллетеней о динамике цен на бензин и дизельное топливо, обратило внимание издание The Bell. Это следует из изменений, внесенных правительством в Федеральный план статистических работ. Именно эти данные позволяли оперативно отслеживать масштабы топливной инфляции. Так, бюллетени Росстата показали, что за неделю с 16 по 22 июня средние цены на бензин в России выросли на 3% — это стало самым резким недельным скачком за последние двадцать лет, отмечало агентство Bloomberg.
Кроме того, по данным «Коммерсанта», правительство обсуждает возможность временно разрешить продажу топлива стандарта «Евро-2», запрещенного в России с 2013 года. Такой бензин считается более вредным для окружающей среды и современных автомобилей.