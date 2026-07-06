Минобороны РФ отчиталось о взятии Константиновки, украинские БПЛА долетели до крупнейшего в России Омского НПЗ. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На купянском направлении российские военные отметились серией «флаговтыков» рядом с Боровой
- На константиновском направлении Минобороны РФ отчиталось о полном захвате Константиновки
- Украинские военные и Z-деятели отрицают контроль ВС РФ над всей территорией Константиновки
- На запорожском направлении украинские подразделения добились существенных успехов на рубеже Приморского и Степногорска
- Black Bird Group — в июне 2026 года российские войска показали «чистую потерю» площади занятой территории Украины
- Украинские беспилотники впервые атаковали крупнейший в России Омский НПЗ — предприятие находится в 2,5 тысячи км от Украины
- Русская служба Би-би-си и издание «Медиазона»: в войне против Украины с российской стороны погибли 230 624 человека
- Издание Onet — польские истребители МиГ-29 не переданы Украине из-за неудовлетворительного технического состояния
Обстановка на фронте
На харьковском направлении сообщается о наступлении российских войск в полосе шириной до 23 км.
«Военкор» Юрий Котенок утверждает, что ВС РФ наступают на севере Харьковщины широким фронтом в 23 км от Волоховки до Верхней Писаревки, и, в частности, уже заняли Лосевку (до 2016 года — Пролетарское), Земляной Яр и вышли к Белому Колодезю. На карте DeepState все эти населенные пункты показаны как подконтрольные СОУ, а расстояние от Белого Колодезя до зоны уверенного контроля ВС РФ превышает 12 км.
На купянском направлении российские военные отметились серией «флаговтыков» рядом с Боровой.
Минобороны РФ отчиталось о захвате сёл Шийковка, Новый Мир, Чернещина и Дружелюбовка в Харьковской области рядом с Боровой и опубликовало (1, 2) видео «флаговтыков» в этих населенных пунктах. По оценке DeepState, все они остаются под контролем украинских войск. Юрий Котенок, напротив, подтверждает эту информацию и сообщает, что над украинским гарнизоном в районе Копанок и Новосергеевки нависла угроза окружения.
На Северском выступе российское командование пытается развивать наступление вдоль правого берега Северского Донца.
В DeepState пишут, что российские военные не могут закрепиться в Лимане (до 2016 года — Красный Лиман), поэтому стремятся продвинуться по правому берегу Северского Донца до Райгородка, чтобы перекрыть логистику лиманского плацдарма СОУ. Также ВС РФ атакуют Рай-Александровку, после взятия которой их будет отделять от Славянска только рубеж Николаевка — Ореховатка — Никаноровка.
На константиновском направлении Минобороны РФ отчиталось о полном захвате Константиновки.
Минобороны РФ заявило о полном захвате Константиновки и опубликовало видео ряда «флаговтыков». Издание «Агентство» отметило, что совещание с Путиным в штабе российской группировки войск «Южная», посвященное захвату Константиновки и другим успехам ВС РФ на фронте, было показано поздно вечером «в удобное для Вашингтона время».
В Генштабе ВСУ, в свою очередь, заявили, что СОУ контролируют Константиновку, а Зеленский пригласил Путина провести в городе переговоры, саркастически отметив, что если Константиновка контролируется Россией, то российскому президенту не составит труда туда приехать. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ответил отказом, вновь повторив предложение для Зеленского встретиться в Москве.
Минобороны РФ предложило украинской стороне прекратить обстрелы Константиновки, чтобы забрать оттуда тела украинских военных, а позже заявило, что украинская сторона отказалась от этого предложения. Против кратковременного прекращения огня выступили в DeepState, заявив, что российские военные воспользуются им, чтобы «просочиться» и закрепиться в Константиновке, которую, по информации аналитиков проекта, по-прежнему контролирует украинская сторона, нанося ВС РФ большие потери за счет ударов дронами.
Исследователь Playfra, в свою очередь, написал, что украинские части сохраняют «сильное присутствие» на северо-западе Константиновки, однако российская стратегия ударов по позициям украинских операторов дронов в Алексеево-Дружковке приносит успехи, поскольку снижает эффективность огневого поражения российской пехоты в Константиновке. Он также возложил некоторую надежду на неназванные «ответные действия» украинской стороны.
В ответ на российские заявления бойцы 19-го армейского корпуса ВСУ записали видеообращения из центра Константиновки (геопривязка). Примечательно, что опубликованные видео записаны самими бойцами на земле, в отличие от российских видео, снятых с беспилотников.
«Военкор» Владимир Романов лаконично написал «Константиновка = Купянск», очевидно, имея в виду, что сообщения о взятии Константиновки относятся к категории «кредитных», как и прошлогодние сообщения о взятии Купянска.
Российский военблогер Анатолий Радов опубликовал свою версию ЛБС в Константиновке, согласно которой украинские военные сохраняют контроль только над северо-западной окраиной, признав в то же время, что в городе еще остаются разрозненные малые группы украинской пехоты.
На покровском направлении заявляется о российском продвижении в сторону Доброполья.
Минобороны РФ отчиталось о захвате Василевки к югу от Доброполья. Согласно карте DeepState, Василевка находится в «серой зоне». Юрий Котенок сообщает, что ВС РФ ведут бои в Анновке и в самом Доброполье. DeepState отображает оба населенных пункта как подконтрольные СОУ, «серая зона» на карте проекта начинается на расстоянии более 6 км от них.
На южно-донецком направлении отмечается расширение украинских «вклинений» на стыке Донецкой и Днепропетровской областей.
Анатолий Радов продемонстрировал карту боевых действий на стыке Донецкой и Днепропетровской областей, согласно которой СОУ как минимум присутствуют в Поддубном и Воскресенке. Чуть позже он сообщил, что украинские военные проникли уже и в Мирное по соседству с Поддубным. Стоит отметить, что ЛБС по версии DeepState на этом участке существенно отличается в пользу ВС РФ.
На запорожском направлении украинские подразделения добились существенных успехов на рубеже Приморского и Степногорска.
Украинский военный обозреватель Константин Машовец пишет (1, 2, 3), что ВС РФ одновременно пытаются не пропустить украинские войска на Каменское и создать условия для штурма Орехова. По сведениям обозревателя, украинским силам удалось зачистить Приморское и вернуть под контроль развязку между Приморским и Степногорском, а также закрепиться отдельными группами в Плавнях, тогда как ВС РФ удерживают южную окраину Степногорска. Кроме того, как сообщает Машовец, СОУ смогли выйти к Степовому и Лобковому и вынудить противника отойти из Щербаков и Малых Щербаков. В то же время российские военные «просачиваются» к западу от Орехова, тогда как попытки пробиться к городу с юга и юго-востока успеха не имеют, а от Малой Токмачки ВС РФ в очередной раз были вынуждены отойти.
Машовец прогнозирует, что в дальнейшем российская 58-я армия будет прилагать основные усилия к атакам на Орехов, а не к продвижению по всему фронту, а то и полностью перейдет к обороне из-за проблем с логистикой в результате украинских ударов по сухопутному коридору в Крым.
Независимый аналитик под ником Vitaly показал масштаб «закрасов» на картах, продемонстрированных Путину на уже упомянутом совещании, наложив их на карту ЛБС по версии DeepState. Исследователь imi (m) отметил, что, судя по российской карте, Орехов находится в окружении. В ISW отметили, что Путин на том же совещании заявил площадь территории, оккупированной российскими войсками с начала года, в пять раз большую, чем подтверждается оценкой экспертной группы (3000 кв. км против 621 кв. км).
Согласно подсчетам финского OSINT-сообщества Black Bird Group, по итогам июня площадь территории Украины, занятой ВС РФ, уменьшилась на 9 кв. км. Аналитики отмечают, что это уже второй месяц в 2026 году, когда, по их оценке, российские войска продемонстрировали «отрицательные успехи» на фронте.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались об отражении следующих воздушных атак:
- в ночь на 4 июля было запущено 88 средств воздушного нападения: 86 беспилотников типа «Шахед» (в том числе реактивных), других типов и БПЛА-имитаторов (69 БПЛА — 80% — были сбиты или подавлены) и двух авиационных ракет Х-59 / Х-69. Зафиксированы попадания двух ракет и 17 БПЛА в 16 локациях, а также падение обломков в пяти локациях
- в ночь на 5 июля было запущено 125 средств воздушного нападения: 125 беспилотников типа «Шахед» (в том числе реактивных), других типов и БПЛА-имитаторов (112 БПЛА — 90% — были сбиты или подавлены), одна ракета Х-31 (не достигла цели) и три авиационные ракеты Х-59 / Х-69 (все сбиты). Зафиксированы попадания четырех БПЛА в трех локациях, а также падение обломков в восьми локациях
- в ночь на 6 июля было запущено 419 средств воздушного нападения: 351 беспилотник типа «Шахед», других типов и БПЛА-имитаторов (326 БПЛА — 93% — были сбиты или подавлены), шесть противокорабельных ракет «Циркон» / «Оникс», 23 баллистические ракеты «Искандер-М» / С-400, 33 крылатые ракеты Х-101 (31 сбита) и шесть крылатых ракет «Калибр» (все сбиты). Зафиксированы попадания 29 баллистических ракет, в том числе противокорабельных, и 18 БПЛА в 34 локациях, а также падение обломков в 16 локациях
Число погибших в результате массированного удара по Киеву 2 июля возросло до 31 человека, сообщили в ГСЧС. Также известно о 102 пострадавших.
Три человека погибли, еще 12 пострадали, в том числе двое детей, из-за атак на населенные пункты Днепропетровской области в течение 3 июля, сообщили в ГСЧС.
В тот же день два человека погибли, еще 39 получили ранения в результате атак на Запорожье и Запорожский район, сообщил глава ОВА Иван Фёдоров. Шесть человек пострадали при ударе по АЗС в Полтавской области, сообщили в ОВА.
Четыре человека, в том числе ребенок, погибли, еще 33 человека, среди них семь детей, были ранены из-за авиаудара по жилому дому в Сумах поздно вечером 3 июля, сообщил (1, 2) глава Сумской ОВА Олег Григоров.
Госпитализированная десятилетняя девочка умерла от ран после атаки на город Лозовая в Харьковской области, совершенной 3 июля, сообщили в ОВА.
С начала года были уничтожены или повреждены более 200 украинских локомотивов, заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба. Последний на момент заявления удар пришелся по железнодорожной инфраструктуре в Днепропетровской области вечером 3 июля. Повреждения получили два локомотива, локомотивные бригады успели уйти в укрытие.
Семь человек получили ранения при ударе по Днепру (до 2016 года — Днепропетровск) днем 4 июня, сообщил мэр города Борис Филатов.
В тот же день семь человек, включая ребенка, были ранены в результате ударов управляемыми авиабомбами по Запорожью, сообщили в ГСЧС. Повреждения получили автомобили, частный жилой дом и здание памятника архитектуры.
Пророссийские каналы публикуют видео ударов, как заявляется, по логистическому центру в Запорожье и по нефтебазе «Канцеровка» в Запорожской области. Об ударе по нефтебазе реактивными БПЛА 4 июля сообщало также Минобороны РФ.
В результате удара по АЗС в Сумах днем 4 июля пострадали три человека, сообщил глава ОВА.
В Z-канале «Два Майора» отметили, что российские удары по украинским заправкам часто наносят лишь поверхностный ущерб: удары приходятся не по резервуарам с топливом, а по колонкам или административным зданиям, которые легко подлежат восстановлению.
Два дня подряд объекты добычи компании «Нафтогаз України» подвергались атакам, сообщили в компании 5 июля. Под ударом реактивных БПЛА находились объекты в Полтавской, Харьковской и Сумской областях. На нескольких объектах произошли крупные пожары, зафиксированы значительные разрушения. Работа части оборудования была остановлена. Обошлось без пострадавших.
Пророссийские каналы и Минобороны РФ опубликовали видео ударов, как утверждается, по газораспределительной станции в Газопроводном и локомотиву в Олешне в Черниговской области, а также по подстанции 110 кВ в Дьяковке в Сумской области.
По меньшей мере пять человек, в том числе ребенок, пострадали при авиаударе по Краматорску в Донецкой области, сообщили в спасательной службе. Под ударом оказалось торговое заведение, произошел масштабный пожар.
В результате удара по Запорожью в ночь на 5 июля была разрушена стена многоквартирного дома с первого по пятый этаж. Три человека получили ранения, среди них один ребенок, сообщил (1, 2) глава ОВА. Днем в Запорожье при ударе двумя авиабомбами по частным домам и многоквартирному дому один человек погиб, еще 13 получили ранения, сообщили (1, 2) в ОВА.
Два человека погибли, один пострадал при налете БПЛА на город Богодухов в Харьковской области утром 5 июня, сообщил глава ОВА Олег Синегубов. Повреждены супермаркет, мебельный магазин и два автомобиля. Еще пять человек пострадали (1, 2) из-за утренней атаки беспилотников на Киевский район Харькова. В результате удара по АЗС в Изюме один человек погиб, еще трое получили ранения.
Мониторинговые каналы публикуют схему массированной комбинированной атаки на территорию Украины в ночь на 6 июля.
В ходе этой атаки не было сбито ни одной баллистической ракеты или «Циркона», отметил канал «Николаевский Ванёк».В результате массированной комбинированной атаки на Киев 14 человек погибли, еще 60 пострадали, в том числе семь детей, сообщили местные власти. Повреждения получили 15 жилых домов. Частично разрушен девятиэтажный дом в Подольском районе города. Там же повреждения получил 21-этажный дом. Также последствия атаки зафиксированы в Дарницком, Голосеевском и Оболонском районах украинской столицы. Разбор завалов продолжается. В Киевской области известно о 40 пострадавших и восьми погибших, сообщил глава ОВА Николай Калашник. Самая сложная ситуация остается в городе Вишневое. Там значительные повреждения получили частный жилой сектор, гаражи, складское здание и промышленный объект, сообщили в ГСЧС. Городские власти предупреждают о загрязнении воздуха.
Между тем в Минобороны РФ утверждают, что в ходе массированной атаки поражены семь предприятий, связанных с ВСУ. В частности, удар пришелся по расположенному в Киеве заводу «Буревестник», где производят беспилотники, предприятию «Нептун-МД», выпускающему ракеты, и судостроительному заводу «Кузня на Рибальському». Пророссийский Telegram-канал «Осведомитель» публикует, как заявляется, кадры вторичной детонации на пораженном объекте в районе Жулянского машиностроительного завода «Визар» в Киеве. Предприятие специализировалось в том числе на производстве комплектующих, ремонте и обслуживании ЗУР. Спутниковый сервис мониторинга пожаров NASA FIRMS также фиксировал очаги возгорания в районе логистического комплекса, предприятия «Цукроавтомат-ИНЖ», бизнес-центра и завода «Кузня на Рибальському». В Вишневом под удар попал склад ГСМ.
Владимир Зеленский объяснил тот факт, что украинской ПВО не удалось перехватить ни одной баллистической ракеты, нехваткой ракет-перехватчиков, которые, по его данным, есть на складах западных партнеров Украины. Министр обороны Украины Михаил Фёдоров предложил партнерам передать Украине ЗУР для ЗРК Patriot, способные сбивать баллистические ракеты, а впоследствии получить взамен те, которые Украина законтрактовала на будущий год.
В Запорожье при атаках на АЗС утром 6 июля пострадали пять человек, в том числе ребенок, сообщил (1, 2) глава ОВА.
В Минэнерго Украины заявили, что результате массированной атаки часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях временно остались без электроснабжения.
Пророссийский Telegram-канал «Осведомитель» публикует видео украинского тепловоза, окрашенного в «деформирующий» камуфляж наподобие российских «зебровозов».
В июне 2026 года ВКС РФ сбросили на территорию Украины рекордные 8 266 корректируемых авиабомб, подсчитали в проекте «Око Гора ✙ Новости и аналитика» на основе статистики Генштаба ВСУ. Это на 10% больше, чем в мае.
OSINT-исследователь под ником Cyrus отмечает снижение количества дронов типа «Шахед», запускаемых по территории Украины. Он также указывает, что промежутки между масштабными атаками из сотен беспилотников становятся больше. В то же время коэффициент перехвата «Шахедов» падает. Исследователь связывает это с увеличением числа пусков реактивных БПЛА.
Сергей «Флеш» Бескрестнов рассказывает, что украинские операторы дронов-перехватчиков уже неделю замечают БПЛА-приманки «Гербера», оснащенные камерами и MESH-модемами, которые позволяют себя сбить, вероятно, для изучения возможностей и тактики украинской ПВО. Также он отметил, что ВС РФ в последнее время применяют больше реактивных «Шахедов» по тыловым областям Украины, тогда как «Шахеды» с бензиновыми двигателями чаще бьют по приграничным областям, что позволяет использовать радиоуправление. Наблюдаемое сокращение общего количества пусков «Шахедов», по мнению «Флеша», может объясняться тем, что часть производства переоборудуют под реактивные БПЛА из-за резко выросшего процента перехватов дронов с бензиновыми двигателями.
Минобороны РФ отчиталось об отражении следующих воздушных налетов:
- в течение дня 3 июля были перехвачены 188 беспилотников над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом и Крымским полуостровом
- в ночь на 4 июля были уничтожены 389 БПЛА над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Крымским полуостровом, Краснодарским краем и акваториями Азовского и Чёрного морей
- ночью и утром 4 июля были перехвачены 10 ракет «Фламінго» и девять реактивных снарядов HIMARS
- в течение дня 4 июля были перехвачены 92 беспилотника над Белгородской, Курской, Ленинградской, Псковской, Смоленской, Тверской областями, Крымским полуостровом и акваторией Азовского моря
- в ночь на 5 июля был уничтожен 71 БПЛА над Белгородской, Брянской, Ростовской областями, Крымским полуостровом и акваторией Чёрного моря
- в течение дня 5 июля были перехвачены 116 беспилотников над Белгородской, Брянской, Тульской, Курской, Воронежской, Калужской, Орловской, Тверской областями, Московским регионом и Крымским полуостровом
- в ночь на 6 июля были уничтожены 519 БПЛА над Белгородской, Псковской, Новгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Тверской, Ярославской, Воронежской, Смоленской, Калужской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Самарской, Саратовской, Волгоградской, Ленинградской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымским полуостровом и над акваторией Азовского моря
В ГУР заявили, что в ночь с 25 на 26 июня 2026 года беспилотниками был уничтожен российский истребитель МиГ-29 на аэродроме Бельбек в аннексированном Крыму. Еще одним ударом была поражена аэродромная пусковая установка.
Инсайдерский канал «Досье Шпиона» опубликовал фото результатов удара 12 БПЛА по Центру спутниковой связи 14-го Главного центра связи Генштаба ВС РФ в поселке Белоомут в Московской области, который был нанесен 26 июня. OSINT-проект Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ на основе спутниковых снимков насчитал от четырех до шести попаданий по ключевым антеннам и зданию комплекса.
Украинский канал Supernova+ опубликовал спутниковые снимки последствий удара по НПЗ в Славянске-на-Кубани в ночь на 28 июня. По снимкам подтверждено уничтожение не менее 17 резервуаров, еще несколько были повреждены. Критические повреждения получили две установки атмосферно-вакуумной перегонки нефти — ключевые узлы, без которых полноценная работа НПЗ невозможна. Кроме того, выгорели участки трубопроводов, повреждены резервуары с нефтепродуктами и другое оборудование.
Днем 3 июля СБУ второй раз за неделю отчиталась о поражении истребителей на аэродроме Саки и ангаров на аэродроме Гвардейское в Крыму. Заявлено о поражении на аэродроме Саки семи ангаров для хранения авиационной техники, в которых находились истребители Су-30СМ, Су-30 и фронтовые бомбардировщики Су-24. По предварительной информации, были уничтожены или повреждены по меньшей мере семь самолетов. В Гвардейском поражены два ангара, в которых хранились БПЛА «Шахед» и авиационное оборудование.
Проект Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ опубликовал анализ спутниковых снимков аэродрома Гвардейское за период с 15 по 27 июня, а также снимка от 2 июля. На изображениях от 15 июня исследователи зафиксировали значительное количество беспилотников типа «Шахед», размещенных рядом с ангарами. На снимках от 27 июня в одном из ангаров заметно отверстие, предположительно, образовавшееся в результате попадания, а у второго ангара, вероятно, повреждена задняя стена. Кроме того, на территории аэродрома видны многочисленные следы пожаров, несколько воронок и другие повреждения, которые могут быть следствием ударов беспилотников.
В Генштабе ВСУ 3 июля отчитались о поражении моста через Красногвардейский канал в районе поселка Красногвардейское в Крыму. Также сообщается об ударах по станции РЭБ в районе села Артёмовка в Крыму и подразделения РЭР ВС РФ в Севастополе.
Белорусское издание «Флагшток» установило, что провластные СМИ выдумали удар дрона ВСУ по туристическому автобусу «Минск — Анапа» в Брянской области 2 июля. Фото последствий удара было сгенерировано искусственным интеллектом, а самого удара по автобусу не было. На самом деле беспилотник ударил по группе из трех припаркованных на стоянке грузовых автомобилей с полуприцепами, расположенными в 12 м от автобуса. Тот факт, что целенаправленного удара по автобусу не было, признал и секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович, который заявил, что автобус был задет осколками непреднамеренно.
Нефтеперерабатывающий завод Нижегороднефтеоргсинтез в Кстово в Нижегородской области остановил переработку нефти после налета беспилотников 2 июля, сообщили источники Reuters в отрасли.
Украинские БПЛА вывели из строя 42,7% мощностей российской нефтепереработки, сообщили в Генштабе ВСУ. Только за последний месяц СОУ поразили восемь российских НПЗ и уничтожили или серьезно повредили более 60 резервуаров с нефтью и нефтепродуктами.
Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ публикует фотографии со спутника очередей за бензином в оккупированных Крыму и Мелитополе. По подсчетам аналитиков, в ряде мест длина очереди превышает 500 м.
С апреля по июнь 2026 года российское правительство выплатило из бюджета нефтяным компаниям рекордные 1,029 трлн рублей субсидий вследствие остановок нефтеперерабатывающих заводов после атак БПЛА, следует из опубликованных 3 июля данных Минфина.
С начала 2026 года украинские беспилотники как минимум 194 раза успешно атаковали российские НПЗ — это в 11 раз больше, чем за тот же период 2025 года. В мае число подтвержденных попаданий по НПЗ достигло рекордных 16 случаев, пишет Financial Times со ссылкой на данные польской аналитической группы Rochan Consulting.
Беспилотники атаковали Петербургский нефтяной терминал в Санкт-Петербурге в ночь на 4 июля. О масштабной атаке БПЛА на город рассказал губернатор Александр Беглов. Местным жителям рекомендовали не выходить на улицу, их также предупредили о возможных проблемах с мобильным интернетом. Как выяснило издание Astra, под ударом оказался нефтяной терминал в Угольной гавани. На одном из роликов с последствиями налета дронов показано, как горит цистерна на территории терминала. Позднее информацию об атаке на терминал подтвердили местные власти. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что при отражении атаки на регион пострадала женщина. Инцидент произошел в Бегуницком сельском поселении.
Владимир Зеленский подтвердил удар по нефтяной инфраструктуре в Петербурге. Ответственность за удар взяла на себя СБУ. Также Зеленский сообщил об ударе по Кронштадту. В Генштабе ВСУ заявили, что в Кронштадте был атакован пункт базирования Балтийского флота РФ.
Вооруженные силы Финляндии ранним утром ограничивали авиасообщение и движение судов в восточной части Финского залива на четыре часа в качестве превентивной меры для «обеспечения условий работы властей и безопасности посторонних» в связи с «военными действиями Украины против России».
В ночь на 4 июля налету беспилотников также подвергся Белгород. Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил о повреждении объектов инфраструктуры, не уточнив, о каких именно объектах идет речь. В городе начались перебои с электричеством и водоснабжением. Обошлось без пострадавших. Telegram-канал «Пепел» пишет, что город почти полностью обесточен, ракетные удары нанесены по всем основным подстанциям в городе, пожар вспыхнул на ТЭЦ «Луч». Свет также пропал в ближайших населенных пунктах.
В селе Головчино в Белгородской области при атаке беспилотника получил ранение глава Грайворонского округа Дмитрий Панков, сообщили в оперштабе региона. Это уже как минимум четвертое ранение Панкова, подсчитало издание Astra.
4 июля Минобороны РФ отчиталось о перехвате сразу 10 украинских крылатых ракет «Фламінго». В «КіберБорошно» утверждают, что на самом деле ракет было пять, причем для их обнаружения при пролете на низкой высоте, в частности, над руслами рек, ВС РФ подняли в воздух самолет ДРЛОиУ А-50У (наземные РЛС не могут обнаруживать низколетящие цели на значительном расстоянии в силу кривизны земной поверхности). «Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩» пишет, что большинство ракет были сбиты над Чувашией, а одна — над Воткинском в Удмуртии.
Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди сообщил утром 5 июля, что за 48 часов вверенные ему подразделения нанесли удары по 16 энергоузлам Крыма. С 1 июля суммарно на оккупированных территориях юга Украины из строя выведены 37 энергоузлов, утверждает Мадяр.
В частности, в ночь на 5 июля в Крыму были атакованы подстанции «Бахчисарай» 220 кВ в Бахчисарае и «Зимино» 10/35/10 кВ. При сравнении спутниковых снимков за июль 2025 года и июль 2026-го заметно значительное снижение ночной освещенности на полуострове, отметили в ISW.
После атак на подстанции сразу несколько городов Крыма, а также оккупированные районы Запорожской и Херсонской областей остались без электроэнергии. В Евпатории, Саках и Бахчисарае пропал свет, передает (1, 2, 3) Telegram-канал «Крымский ветер». Кроме того, в нескольких городах полуострова, в том числе в Симферополе, Керчи, Судаке и Феодосии, ограничили подачу воды «в связи с аварийно-ремонтными работами», сообщило предприятие «Вода Крыма». Днем 5 июля «глава» оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что все округа территории «полностью или частично обесточены». Мадяр, в свою очередь, отчитывался о повреждении подстанции в Геническе. «Губернатор» оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий также сообщал о частичном отключении света из-за «повреждения ряда энергетических объектов».
В ночь на 6 июля был атакован порт в Керчи, на его территории зафиксирован пожар, сообщают (1, 2) украинские каналы. Также сервис NASA FIRMS фиксирует пожар на электроподстанции ПС «Симферополь» 330 кВ и в районе мобильной газотурбинной электростанции. Кроме того, пожар зафиксирован на территории аэродрома Гвардейское.
В Генштабе ВСУ подтвердили удар по терминалу перевалки светлых нефтепродуктов «ТЭС-Терминал-1» в Керчи. Удар по подстанции «Симферополь» подтвердил Роберт «Мадяр» Бровди. Также он заявил о поражении двух танкеров с бензином в Азовском море. По словам Бровди, на каждом танкере находилось по 7 тысяч тонн топлива.
В результате налета на Крым один человек погиб, еще двое пострадали, сообщил «глава» региона Сергей Аксёнов. Также он сказал, что из-за ударов были повреждены объекты инфраструктуры, поэтому на полуострове будут отключать свет.
По информации «Крымэнерго», на всей территории Крыма утром 6 июля произошел блэкаут. «В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями, на высоковольтных сетях произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов Республики Крым», — говорится в сообщении. Ведутся аварийно-восстановительные работы.
Также сообщается, что ночью атаке подвергся завод «Азовкабель» в оккупированном Бердянске в Запорожской области.
Два человека пострадали в Ярославской области в результате атаки беспилотников той же ночью, сообщил глава региона Михаил Евраев. Издание Astra пишет, что дроны, вероятно, атаковали НПЗ «Славнефть-ЯНОС» в Ярославле. Позже в Генштабе ВСУ подтвердили атаку на этот НПЗ. В СБУ уточнили, что под удар попали Ярославский НПЗ и линейная производственно-диспетчерская станция «Ярославль».
В Ленинградской области утром 6 июля были атакованы Лужский полигон и порт Усть-Луга, сообщил губернатор Александр Дрозденко. По его словам, над регионом сбиты 56 БПЛА, «есть повреждения объектов инфраструктуры на Лужском полигоне, в районах портов Усть-Луга и Высоцк». В Генштабе ВСУ заявили, что под удар попали нефтеперерабатывающий завод «НОВАТЭК-Усть-Луга» в поселке Слободка и пункт постоянной дислокации 26-й ракетной бригады в районе поселка Луга. В СБУ добавили, что атаке подвергся нефтеналивной терминал морского порта Высоцк.
Украинские беспилотники впервые атаковали крупнейший в России Омский НПЗ, предприятие находится в 2,5 тысячи км от Украины. Установленная мощность завода составляет 21 млн тонн в год, он оставался последним из крупных российских НПЗ, до сих пор не затронутых налетами БПЛА.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 2 июля по 20:00 3 июля стало известно как минимум о 35 погибших мирных жителях и 232 пострадавших в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. В минувшие выходные 26 мирных жителей погибли (1, 2), еще 201 получили ранения. Также CIT публикует (1, 2) сводки ударов по энергетической инфраструктуре за тот же период. За июнь в результате обстрелов и ударов по гражданской инфраструктуре по обе стороны от линии фронта погибли как минимум 451 мирный житель, не менее 3 293 человек получили ранения различной степени тяжести.
Потери
Русской службе Би-би-си совместно с «Медиазоной» и командой волонтеров на основе сообщений в открытых источниках удалось установить имена 230 624 российских военных, погибших с начала полномасштабного вторжения в Украину.
Пророссийский военблогер Кирилл Фёдоров сообщил о потере ВС РФ вертолета Ка-52 при отражении атак беспилотников. По его информации, штурману удалось катапультироваться, а командир борта погиб. Описание в целом совпадает с более ранним сообщением в канале Алексея «Воеводы» Земцова, однако из рассказа Фёдорова не ясно, стала ли причиной крушения работа российской ПВО или детонация украинского БПЛА.
Вооружения и военная техника
Польское издание Onet сообщило, что Польша до сих пор не передала Украине списанные истребители МиГ-29 не потому, что Украина якобы отказалась передавать в обмен беспилотные технологии, как утверждали польские официальные лица, а потому, что истребители оказались в неудовлетворительном состоянии и стороны не договорились о том, кто будет их восстанавливать.
Немецкая колесная САУ RCH155 прошла испытания в боевых условиях, сообщил советник германского подразделения компании KNDS Николас Драммонд. Подробностей он не привел, но, очевидно, речь идет о применении в боевых действиях в Украине.
О главных событиях войны 3 июля 2026 года — в предыдущей сводке: ВСУ удерживают северную часть Константиновки, до 30 человек выросло число погибших после атаки на Киев накануне. Что происходит на фронте
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