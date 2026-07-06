Минобороны РФ отчиталось о взятии Константиновки, украинские БПЛА долетели до крупнейшего в России Омского НПЗ. Что происходит на фронте

В результате налета на Крым один человек погиб, еще двое пострадали, сообщил «глава» региона Сергей Аксёнов. Также он сказал, что из-за ударов были повреждены объекты инфраструктуры, поэтому на полуострове будут отключать свет.

По информации «Крымэнерго», на всей территории Крыма утром 6 июля произошел блэкаут. «В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями, на высоковольтных сетях произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов Республики Крым», — говорится в сообщении. Ведутся аварийно-восстановительные работы.

Также сообщается, что ночью атаке подвергся завод «Азовкабель» в оккупированном Бердянске в Запорожской области.

Два человека пострадали в Ярославской области в результате атаки беспилотников той же ночью, сообщил глава региона Михаил Евраев. Издание Astra пишет, что дроны, вероятно, атаковали НПЗ «Славнефть-ЯНОС» в Ярославле. Позже в Генштабе ВСУ подтвердили атаку на этот НПЗ. В СБУ уточнили, что под удар попали Ярославский НПЗ и линейная производственно-диспетчерская станция «Ярославль».

В Ленинградской области утром 6 июля были атакованы Лужский полигон и порт Усть-Луга, сообщил губернатор Александр Дрозденко. По его словам, над регионом сбиты 56 БПЛА, «есть повреждения объектов инфраструктуры на Лужском полигоне, в районах портов Усть-Луга и Высоцк». В Генштабе ВСУ заявили, что под удар попали нефтеперерабатывающий завод «НОВАТЭК-Усть-Луга» в поселке Слободка и пункт постоянной дислокации 26-й ракетной бригады в районе поселка Луга. В СБУ добавили, что атаке подвергся нефтеналивной терминал морского порта Высоцк.

Украинские беспилотники впервые атаковали крупнейший в России Омский НПЗ, предприятие находится в 2,5 тысячи км от Украины. Установленная мощность завода составляет 21 млн тонн в год, он оставался последним из крупных российских НПЗ, до сих пор не затронутых налетами БПЛА.

По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 2 июля по 20:00 3 июля стало известно как минимум о 35 погибших мирных жителях и 232 пострадавших в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. В минувшие выходные 26 мирных жителей погибли (1, 2), еще 201 получили ранения. Также CIT публикует (1, 2) сводки ударов по энергетической инфраструктуре за тот же период. За июнь в результате обстрелов и ударов по гражданской инфраструктуре по обе стороны от линии фронта погибли как минимум 451 мирный житель, не менее 3 293 человек получили ранения различной степени тяжести.

Потери

Русской службе Би-би-си совместно с «Медиазоной» и командой волонтеров на основе сообщений в открытых источниках удалось установить имена 230 624 российских военных, погибших с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Пророссийский военблогер Кирилл Фёдоров сообщил о потере ВС РФ вертолета Ка-52 при отражении атак беспилотников. По его информации, штурману удалось катапультироваться, а командир борта погиб. Описание в целом совпадает с более ранним сообщением в канале Алексея «Воеводы» Земцова, однако из рассказа Фёдорова не ясно, стала ли причиной крушения работа российской ПВО или детонация украинского БПЛА.

Вооружения и военная техника

Польское издание Onet сообщило, что Польша до сих пор не передала Украине списанные истребители МиГ-29 не потому, что Украина якобы отказалась передавать в обмен беспилотные технологии, как утверждали польские официальные лица, а потому, что истребители оказались в неудовлетворительном состоянии и стороны не договорились о том, кто будет их восстанавливать.

Немецкая колесная САУ RCH155 прошла испытания в боевых условиях, сообщил советник германского подразделения компании KNDS Николас Драммонд. Подробностей он не привел, но, очевидно, речь идет о применении в боевых действиях в Украине.

О главных событиях войны 3 июля 2026 года — в предыдущей сводке: ВСУ удерживают северную часть Константиновки, до 30 человек выросло число погибших после атаки на Киев накануне. Что происходит на фронте

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