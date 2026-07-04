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Новости

В Петербурге после атаки беспилотников вспыхнул пожар у нефтяного терминала. Белгород почти полностью остался без электричества

The Insider
«Бумага»

«Бумага»

Петербург и Ленинградская область в ночь на 4 июля подверглись массированной атаке беспилотников. Губернатор Петербурга Александр Беглов подтвердил сам факт атаки, предупредил о возможных перебоях с мобильным интернетом и призвал жителей не выходить на улицу. О последствиях ударов он пока не сообщал.

«Бумага»

«Бумага»

В Петербурге были слышны взрывы, а в городе видны столбы дыма, пишет местное издание «Бумага». По его данным, горит Петербургский нефтяной терминал в Кировском районе. Как отмечает издание Astra, огонь охватил железнодорожную цистерну. Над Ленинградской областью сбили более 70 беспилотников, отчитался губернатор Александр Дрозденко.

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На момент публикации заметки система спутникового мониторинга пожаров NASA Firms не фиксировала тепловых аномалий в районе нефтяного терминала. Сервис может фиксировать возгорания с задержкой, результат зависит от времени пролета спутников и погодных условий.

NASA Firms

NASA Firms

Петербургский нефтяной терминал находится рядом с Большим портом Петербурга. Через него переваливают нефть и нефтепродукты между железной дорогой, трубопроводами и морским транспортом. Он уже подвергался атакам, в том числе в начале июня: тогда на территории терминала вспыхнул пожар в день открытия Петербургского международного экономического форума.

Обновлено: Генштаб ВСУ подтвердил удар по нефтяному терминалу в порту Петербурга. Кроме того, украинские военные сообщили об атаке на военную базу Кронштадт.

Налету беспилотников также подвергся Белгород. Местные власти сообщили о повреждении инфраструктурных объектов, не уточнив, о каких именно объектах идет речь. В городе начались перебои с электричеством и водоснабжением. Пострадавших, по официальным данным, нет. Местное издание «Пепел» пишет, что город почти полностью обесточен, ракетные удары нанесены по всем основным подстанциям в городе, пожар вспыхнул на ТЭЦ «Луч». Свет также пропал в ближайших населенных пунктах.

Telegramhttps://t.me/belpepel/22346

Всего за ночь средства ПВО перехватили 389 украинских беспилотников над 18 регионами России, аннексированным Крымом, а также над Азовским и Черным морями, отчитались в Минобороны РФ.

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