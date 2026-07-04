В Петербурге после атаки беспилотников вспыхнул пожар у нефтяного терминала. Белгород почти полностью остался без электричества

Петербургский нефтяной терминал находится рядом с Большим портом Петербурга. Через него переваливают нефть и нефтепродукты между железной дорогой, трубопроводами и морским транспортом. Он уже подвергался атакам, в том числе в начале июня: тогда на территории терминала вспыхнул пожар в день открытия Петербургского международного экономического форума.

Обновлено: Генштаб ВСУ подтвердил удар по нефтяному терминалу в порту Петербурга. Кроме того, украинские военные сообщили об атаке на военную базу Кронштадт.

Налету беспилотников также подвергся Белгород. Местные власти сообщили о повреждении инфраструктурных объектов, не уточнив, о каких именно объектах идет речь. В городе начались перебои с электричеством и водоснабжением. Пострадавших, по официальным данным, нет. Местное издание «Пепел» пишет, что город почти полностью обесточен, ракетные удары нанесены по всем основным подстанциям в городе, пожар вспыхнул на ТЭЦ «Луч». Свет также пропал в ближайших населенных пунктах.