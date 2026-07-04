В Петербурге после атаки беспилотников вспыхнул пожар у нефтяного терминала. Белгород почти полностью остался без электричества

Петербург и Ленинградская область в ночь на 4 июля подверглись массированной атаке беспилотников. Губернатор Петербурга Александр Беглов подтвердил сам факт атаки, предупредил о возможных перебоях с мобильным интернетом и призвал жителей не выходить на улицу. О последствиях ударов он пока не сообщал.
В Петербурге были слышны взрывы, а в городе видны столбы дыма, пишет местное издание «Бумага». По его данным, горит Петербургский нефтяной терминал в Кировском районе. Как отмечает издание Astra, огонь охватил железнодорожную цистерну. Над Ленинградской областью сбили более 70 беспилотников, отчитался губернатор Александр Дрозденко.
На момент публикации заметки система спутникового мониторинга пожаров NASA Firms не фиксировала тепловых аномалий в районе нефтяного терминала. Сервис может фиксировать возгорания с задержкой, результат зависит от времени пролета спутников и погодных условий.
Петербургский нефтяной терминал находится рядом с Большим портом Петербурга. Через него переваливают нефть и нефтепродукты между железной дорогой, трубопроводами и морским транспортом. Он уже подвергался атакам, в том числе в начале июня: тогда на территории терминала вспыхнул пожар в день открытия Петербургского международного экономического форума.
Обновлено: Генштаб ВСУ подтвердил удар по нефтяному терминалу в порту Петербурга. Кроме того, украинские военные сообщили об атаке на военную базу Кронштадт.
Налету беспилотников также подвергся Белгород. Местные власти сообщили о повреждении инфраструктурных объектов, не уточнив, о каких именно объектах идет речь. В городе начались перебои с электричеством и водоснабжением. Пострадавших, по официальным данным, нет. Местное издание «Пепел» пишет, что город почти полностью обесточен, ракетные удары нанесены по всем основным подстанциям в городе, пожар вспыхнул на ТЭЦ «Луч». Свет также пропал в ближайших населенных пунктах.
Всего за ночь средства ПВО перехватили 389 украинских беспилотников над 18 регионами России, аннексированным Крымом, а также над Азовским и Черным морями, отчитались в Минобороны РФ.