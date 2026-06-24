Проблемы с набором добровольцев в ВС РФ, российские войска перешли к активной обороне на южно-донецком направлении. Что происходит на фронте

Z-канал «ИЗНАНКА» опубликовал видео ударов по автостоянке грузовиков в Запорожье. А канал «Белорусский силовик 🇧🇾» показал уничтожение украинской фуры ударом FPV-дрона на оптоволокне на мосту в районе Харькова. На видео можно заметить антидроновый коридор, до которого грузовик не успел доехать.

При атаке на Никополь накануне вечером погибли три человека, еще шестеро получили ранения, сообщили в ГСЧС. Повреждения получили сельскохозяйственное предприятие, почтовое отделение, автозаправочная станция, магазины, многоквартирные и частные жилые дома.

Одна женщина погибла, еще две получили ранения в результате сброса трех управляемых авиабомб на Марьевку в Запорожской области накануне, сообщил глава ОВА. Повреждены магазин и жилые здания. Всего за сутки в регионе погибли два человека, пострадали еще 12.

Число погибших при ударе по Кривому Рогу накануне увеличилось до четырех человек, пострадавших — до 30, сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Минобороны РФ отчиталось (1, 2) об уничтожении в течение дня 23 июня 78 беспилотников над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Тульской областями, Краснодарским краем, Ставропольским краем, Адыгеей, Абхазией, Крымским полуостровом и акваториями Азовского и Чёрного морей. В ночь на 24 июня были перехвачены 323 БПЛА над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымским полуостровом, Адыгеей и акваториями Азовского и Чёрного морей.

Рано утром беспилотники атаковали газоперерабатывающий завод в Оренбурге — спутниковый сервис мониторинга пожаров NASA FIRMS зафиксировал пожар на территории предприятия «Газпром переработка». Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев рассказал, что беспилотники были «сбиты над промышленным предприятием», но его название не уточнил. Информации о пострадавших нет. Ранее дроны атаковали это предприятие в октябре 2025 года. В Генштабе ВСУ подтвердили атаку на Оренбургский газоперерабатывающий завод и входящий в его комплекс единственный в России гелиевый завод. «На территории предприятий зафиксированы пожары. Масштабы ущерба уточняются», — говорится в сообщении. На долю предприятия приходится 80% российского этана, из которого производится этилен, используемый для создания пластмасс, резины и других продуктов.

Также в сообщении Генштаба сказано, что в Белгородской области повреждения получил склад FPV-дронов противника в районе Алексеевки. Вероятно, речь идет о ракетной атаке на недействующий «Мелзавод ЭГА» накануне.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил о гибели двух человек после налета дронов на регион. Повреждения получили один промышленный объект, несколько автомобилей и жилых домов. По его словам, критических повреждений инфраструктуры нет. Издание Astra сообщает, что после атаки в Кстовском районе Нижегородской области загорелся частный дом примерно в километре от завода «Электрокабель НН». По словам местных жителей, дроны летели в сторону НПЗ «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в Кстово, который ранее уже подвергался атаке.

После ночной атаки оккупированный Севастополь временно остался без электроснабжения, сообщил «глава» города Михаил Развожаев. Он заявил, что удар пришелся по энергетической инфраструктуре, пострадали два человека. За ночь силы ПВО и мобильные огневые группы сбили 70 беспилотников. В нескольких многоквартирных домах повреждены окна и балконы. Также повреждения получили семь частных домов. Из-за отсутствия напряжения в сети утром в Севастополе не вышли на линии троллейбусы. Детские сады в большинстве районов города переведены на работу в режиме дежурных групп, родителей попросили по возможности оставить детей дома. Telegram-канал «Крымский ветер» опубликовал фото густого дыма над городом и со ссылкой на подписчиков сообщил о пожаре на электроподстанции ПС 330/220/110/35 кВ «Севастополь». Украинский канал Exilenova+ также сообщил об атаке на одну из подстанций в Севастополе. Позже Развожаев написал, что энергетики «шаг за шагом» возвращают электричество в районы города.

Из-за ночной атаки на Симферополь в аннексированном Крыму произошел пожар на местной ТЭЦ, установила Astra.

«Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены», — сообщил рано утром «глава» оккупированной части региона Владимир Сальдо. Позже электроснабжение было восстановлено. Всего за сутки в результате атак на регион, по его словам, погиб один человек, еще шесть получили ранения.

В Генштабе ВСУ подтвердили уничтожение двух морских беспилотных катеров 23 июня 2026 года в северо-западной части акватории Чёрного моря, о чем сообщалось накануне. Между тем в ВМС ВСУ заявили об уничтожении трех таких катеров. Пользователь под ником Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 утверждает, что при атаке использовались беспилотники Bayraktar TB2. С ним согласен пророссийский Telegram-канал «Осведомитель». Его авторы пишут, что в момент удара российский катер, запечатленный на видео, находился в дрейфе, что, вероятно, указывает на потерю управления еще до момента его уничтожения.