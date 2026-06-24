Проблемы с набором добровольцев в ВС РФ, российские войска перешли к активной обороне на южно-донецком направлении. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На купянском направлении продолжает сокращаться украинский плацдарм на левом берегу реки Оскол
- На Северском выступе российские военные ведут бои на окраинах Рай-Александровки к востоку от Славянска
- На южно-донецком направлении российские войска перешли к активной обороне на стыке Донецкой и Запорожской областей
- Налет на Оренбургский газоперерабатывающий завод — на территории предприятия зафиксирован пожар
- Украинский беспилотник Bayraktar TB2 уничтожил несколько российских безэкипажных катеров в Чёрном море
- Reuters — объемы производства бензина в России после налетов БПЛА сократились на 25%
- «Вёрстка» — темпы притока новобранцев в ВС РФ весной 2026 года упали на треть
- Появилось видео с первым заявленным применением планирующих авиабомб украинского производства
Обстановка на фронте
На сумском направлении сообщается о продвижении ВС РФ с севера в сторону города Сумы.
Минобороны РФ заявило, что группировка войск «Север» захватила село Иволжанское в Сумской области, в 15 км к северу от Сум, и опубликовало видео «флаговтыка» в населенном пункте. Согласно карте DeepState, Иволжанское контролируется СОУ и отстоит от зоны российского контроля более чем на 5 км.
На купянском направлении продолжает сокращаться украинский плацдарм на левом берегу реки Оскол.
Украинский военный обозреватель Богдан Мирошников пишет, что украинский плацдарм на левом берегу Оскола продолжает сокращаться, и его площадь недостаточна для нормальной обороны: в частности ВС РФ накапливаются на окраинах Ковшаровки, а Петропавловка и Песчаное находятся в «серой зоне». Обозреватель прогнозирует, что в будущем российские войска смогут окончательно выдавить СОУ с плацдарма.
На Северском выступе российские военные ведут бои на окраинах Рай-Александровки к востоку от Славянска.
Российский военблогер Анатолий Радов отрицает заявления коллег о захвате российскими войсками Рай-Александровки к востоку от Славянска. По его оценке, на самом деле ВС РФ присутствуют только в северо-восточной и юго-восточной части села, где также сохраняются украинские позиции.
На покровском направлении появились кадры практически полностью разрушенного поселка Водянское под Добропольем.
В беспилотном подразделении Госпогранслужбы Украины «Фенікс» показали кадры разрушенного в результате российских ударов поселка Водянское под Добропольем.
На южно-донецком направлении российские войска перешли к активной обороне на стыке Донецкой и Запорожской областей.
Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщает (1, 2), что ВС РФ перешли к активной обороне на стыке Донецкой и Запорожской областей и пытаются не допустить дальнейшего продвижения украинских сил, а также оттеснить их, в частности, из района Новопавловки и Филии. Попытки СОУ пробиться на Поддубное и форсировать реку Мокрые Ялы, по сведениям обозревателя, закончились безуспешно. Также российским военным удалось удержать Воскресенку и Малеевку и остановить украинское продвижение между Александроградом и Сичневым (до 2024 года — Январское). Машовец приходит к выводу, что российскому командованию удалось в целом стабилизировать ситуацию, и прогнозирует, что в дальнейшем часть развернутых здесь российских сил будет переброшена на другие направления.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 24 июня 101 беспилотника типа «Шахед» (включая реактивные), других типов и БПЛА-имитаторов (95 БПЛА — 94% — были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания шести дронов в пяти локациях, а также падение обломков в шести локациях.
Специалист по разминированию из гуманитарной организации «Норвежская народная помощь» (Norwegian People’s Aid, NPA) погиб, еще трое пострадали в результате обстрела Новопетровки Высокопольской общины в Херсонской области, сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Один человек погиб, еще один пострадал в Балаклее в Харьковской области в результате ночной атаки, сообщили местные власти. Под огнем оказались частные жилые постройки города. При атаке дрона на автомобиль в районе села Писаревка погибла женщина и пострадал мужчина.
Скончался водитель троллейбуса, получивший ранения при ударе ФАБ в Сумах накануне, сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров. Также, по его информации, три человека пострадали в результате утренней атаки беспилотника на АЗС в Сумах. Повреждены автомобили, другие последствия уточняются. В городе Глухов под удар попал хлебозавод. Четыре человека пострадали при атаке на гражданскую инфраструктуру в Конотопе.
Глава Запорожской ОВА Иван Фёдоров сообщил об ударе по автозаправочной станции в областном центре, обошлось без пострадавших. Пророссийский Telegram-канал «Военный Осведомитель» публикует кадры атак на АЗС.
Z-канал «ИЗНАНКА» опубликовал видео ударов по автостоянке грузовиков в Запорожье. А канал «Белорусский силовик 🇧🇾» показал уничтожение украинской фуры ударом FPV-дрона на оптоволокне на мосту в районе Харькова. На видео можно заметить антидроновый коридор, до которого грузовик не успел доехать.
При атаке на Никополь накануне вечером погибли три человека, еще шестеро получили ранения, сообщили в ГСЧС. Повреждения получили сельскохозяйственное предприятие, почтовое отделение, автозаправочная станция, магазины, многоквартирные и частные жилые дома.
Одна женщина погибла, еще две получили ранения в результате сброса трех управляемых авиабомб на Марьевку в Запорожской области накануне, сообщил глава ОВА. Повреждены магазин и жилые здания. Всего за сутки в регионе погибли два человека, пострадали еще 12.
Число погибших при ударе по Кривому Рогу накануне увеличилось до четырех человек, пострадавших — до 30, сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
Минобороны РФ отчиталось (1, 2) об уничтожении в течение дня 23 июня 78 беспилотников над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Тульской областями, Краснодарским краем, Ставропольским краем, Адыгеей, Абхазией, Крымским полуостровом и акваториями Азовского и Чёрного морей. В ночь на 24 июня были перехвачены 323 БПЛА над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымским полуостровом, Адыгеей и акваториями Азовского и Чёрного морей.
Рано утром беспилотники атаковали газоперерабатывающий завод в Оренбурге — спутниковый сервис мониторинга пожаров NASA FIRMS зафиксировал пожар на территории предприятия «Газпром переработка». Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев рассказал, что беспилотники были «сбиты над промышленным предприятием», но его название не уточнил. Информации о пострадавших нет. Ранее дроны атаковали это предприятие в октябре 2025 года. В Генштабе ВСУ подтвердили атаку на Оренбургский газоперерабатывающий завод и входящий в его комплекс единственный в России гелиевый завод. «На территории предприятий зафиксированы пожары. Масштабы ущерба уточняются», — говорится в сообщении. На долю предприятия приходится 80% российского этана, из которого производится этилен, используемый для создания пластмасс, резины и других продуктов.
Также в сообщении Генштаба сказано, что в Белгородской области повреждения получил склад FPV-дронов противника в районе Алексеевки. Вероятно, речь идет о ракетной атаке на недействующий «Мелзавод ЭГА» накануне.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил о гибели двух человек после налета дронов на регион. Повреждения получили один промышленный объект, несколько автомобилей и жилых домов. По его словам, критических повреждений инфраструктуры нет. Издание Astra сообщает, что после атаки в Кстовском районе Нижегородской области загорелся частный дом примерно в километре от завода «Электрокабель НН». По словам местных жителей, дроны летели в сторону НПЗ «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в Кстово, который ранее уже подвергался атаке.
После ночной атаки оккупированный Севастополь временно остался без электроснабжения, сообщил «глава» города Михаил Развожаев. Он заявил, что удар пришелся по энергетической инфраструктуре, пострадали два человека. За ночь силы ПВО и мобильные огневые группы сбили 70 беспилотников. В нескольких многоквартирных домах повреждены окна и балконы. Также повреждения получили семь частных домов. Из-за отсутствия напряжения в сети утром в Севастополе не вышли на линии троллейбусы. Детские сады в большинстве районов города переведены на работу в режиме дежурных групп, родителей попросили по возможности оставить детей дома. Telegram-канал «Крымский ветер» опубликовал фото густого дыма над городом и со ссылкой на подписчиков сообщил о пожаре на электроподстанции ПС 330/220/110/35 кВ «Севастополь». Украинский канал Exilenova+ также сообщил об атаке на одну из подстанций в Севастополе. Позже Развожаев написал, что энергетики «шаг за шагом» возвращают электричество в районы города.
Из-за ночной атаки на Симферополь в аннексированном Крыму произошел пожар на местной ТЭЦ, установила Astra.
«Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены», — сообщил рано утром «глава» оккупированной части региона Владимир Сальдо. Позже электроснабжение было восстановлено. Всего за сутки в результате атак на регион, по его словам, погиб один человек, еще шесть получили ранения.
В Генштабе ВСУ подтвердили уничтожение двух морских беспилотных катеров 23 июня 2026 года в северо-западной части акватории Чёрного моря, о чем сообщалось накануне. Между тем в ВМС ВСУ заявили об уничтожении трех таких катеров. Пользователь под ником Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 утверждает, что при атаке использовались беспилотники Bayraktar TB2. С ним согласен пророссийский Telegram-канал «Осведомитель». Его авторы пишут, что в момент удара российский катер, запечатленный на видео, находился в дрейфе, что, вероятно, указывает на потерю управления еще до момента его уничтожения.
Генштаб ВСУ публикует результаты атаки на Центр космической связи «Дубна» в Подмосковье в ночь на 22 июня 2026 года. Согласно этой информации, подтверждено попадание по аппаратно-модульному комплексу 32-метровой антенны MARK-IV, используемой для спутниковой связи, а также по техническому зданию рядом с антенной. Кроме того, подтверждено поражение главного производственно-административного (аппаратного и программного) корпуса с частичным разрушением одной из стен. В этом корпусе находится центральная аппаратная линия связи, оборудование наземного комплекса управления и центральный пульт управления спутниковой сетью.
Также, по информации украинского Генштаба, был атакован Центр космической связи «Владимир» во Владимирской области. В результате удара на территории центра были повреждены два здания.
Проект «Схемы» опубликовал спутниковые снимки АО «Воронежский завод полупроводниковых приборов — Сборка» после атаки. По меньшей мере два здания предприятия были повреждены. Также проект публикует снимки разрушенного моста через Северо-Крымский канал в районе Раздольного в Крыму. OSINT-проект Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ отмечает, что на снимке, сделанном до последней атаки 23 июня, уже были видны значительные повреждения этого моста. Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 утверждает, что без него российская железнодорожная логистика дальше Керченского полуострова невозможна. Снимок железнодорожного моста в районе села Петерсхаген (до 2024 года — Кутузовка) в Запорожской области после атаки показывает, что мост был разрушен. Мост через Северо-Крымский канал в Ставках получил шесть «пробитий» и стал непригодным для эксплуатации — на его месте возведена насыпная переправа.
Украинский OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» подсчитал, что за последние 17 дней беспилотники нанесли 21 удар по 11 автомобильным и железнодорожным мостам между Крымским полуостровом и Херсонской областью и в самом Крыму, в том числе семь ударов по трем ж/д-мостам и 14 ударов по восьми автомобильным.
На спутниковом снимке последствий налета БПЛА на нефтеналивной морской терминал в Керчи видно, что из семи резервуаров уничтожены пять, поврежден один. На другом снимке зафиксированы поврежденные паромы, доставленные на Керченский судоремонтный завод.
В СБУ заявили об успешных ударах по российским системам ПВО и военным аэродромам в Крыму. Речь идет об инфраструктуре военных аэродромов Саки и Гвардейское. Сообщается, что на аэродроме Саки были повреждены четыре ангара для хранения авиационной техники. В районе Керченского пролива были поражены «две единицы вооружения из состава зенитно-ракетного комплекса С-400, а также два зенитно-ракетно-пушечных комплекса „Панцирь-С1“». Отмечается, что это уже четвертый пораженный ЗРПК «Панцирь-С1» в этом районе.
OSINT-исследователь под ником Clément Molin сообщает, что только за последние пять дней украинские военные показали видео поражения 193 российских грузовиков и другой техники на ключевых дорогах, тогда как всего с начала мая — 800. По оценке исследователя, треть грузовиков выглядят гражданскими, остальные представляют собой топливозаправщики или армейские грузовики.
Российские меры противодействия исследователь считает неэффективными: на различных видео бойцы российских мобильных огневых групп разбегаются, дронов-перехватчиков у ВС РФ недостаточно, а средства РЭБ и РЛС продолжают попадать под украинские удары.
Объемы производства бензина в России в июне сократились на 25% по сравнению со среднесуточным показателем июня 2025 года, пишет Reuters со ссылкой на источники в отрасли. По информации агентства и финансовой компании LSEG, в первой половине июня в России также снизились объемы экспорта нефтепродуктов по морю — примерно на 15% по сравнению с аналогичным периодом мая.
Также Reuters сообщает, что Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне, который в июне дважды атаковали беспилотники, не сможет возобновить работу как минимум еще полгода.
Власти не менее 22 субъектов РФ ввели или признали действующие ограничения на продажу бензина, подсчитала (1, 2) Astra.
Авиакомпания «Азимут» заявила о серьезном кризисе на российском рынке авиационного топлива и обратилась к Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта с просьбой инициировать обращение в Минэнерго для срочного вмешательства, пишет Telegram-канал «Авиаторщина» со ссылкой на заявление компании.
Владимир Зеленский сообщил, что в распоряжении ГУР оказались внутренние российские документы, в которых оцениваются последствия украинских дальнобойных ударов и меры реагирования на них. Согласно этим данным, системы ПВО в России перебрасывают из других регионов в Москву и к Керченскому мосту. Также Зеленский заявил, что в результате недавних ударов в арсенале Балтийского флота в районе Большой Ижоры под Санкт-Петербургом было уничтожено более 60 тысяч тонн боеприпасов.
«Медуза» выпустила материал о том, как украинские военные научились не только прорывать ПВО вокруг Москвы, но и бить по тылу ВС РФ — в сотне километров от фронта.
Еще одна ФАБ-500 «нештатно сошла» на поселок Майский в Белгородской области, пишет издание Astra со ссылкой на источники в МЧС. Обошлось без пострадавших. Таким образом, уже известно как минимум о 26 авиабомбах, упавших на территории России и в оккупированных частях Украины с начала 2026 года.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 22 июня по 20:00 23 июня стало известно как минимум о 12 погибших и 98 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Потери
Издание «Вёрстка» пишет о резком падении набора новых контрактников в ВС РФ. В Москве весной 2026 года поток добровольцев обвалился на треть по сравнению с тем же периодом 2025 года. По словам источников, картина в Москве отражает ситуацию по всей стране и это повышает вероятность проведения новой волны мобилизации. Исследователь под ником Jompy анализирует, насколько новая мобилизация выглядит реалистичным сценарием.
Вооружения и военная техника
Украинский Telegram-канал «Соняшник», близкий к Воздушным силам ВСУ, поделился видео украинского авиаудара, который, по его данным, впервые был осуществлен с применением планирующих авиабомб украинского производства.
О главных событиях войны 23 июня 2026 года — в предыдущей сводке: ВС РФ атакуют восточные окраины Лимана, Константиновка перешла в «серую зону», удары по энергообъектам в Крыму. Что происходит на фронте
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