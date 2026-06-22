Российские военные «просачиваются» в Константиновку, удары по паромам в Керченском проливе, налет на Воронеж. Что происходит на фронте

Сергей «Флеш» Бескрестнов пишет, что в российских тыловых районах пытаются организовать патрулирование маршрутов движения транспорта с помощью зенитных перехватчиков в сочетании с работой радаров.

С июня ограничения в аэропортах Москвы — Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский — стали вводиться практически каждый день. С 8 по 19 июня Росавиация сообщала об ограничениях ежедневно. В целом с 1 января до 19 июня ограничения в московских аэропортах вводились минимум 214 раз, подсчитало издание «Вот Так». С весны количество ограничений заметно увеличилось. В январе их было 23, в феврале — 15, в марте — 43, в апреле — 13, а в мае число ограничений достигло рекордных 67 раз. К 19 июня аэропорты уже приостанавливали работу 53 раза.

По всей России продолжаются перебои с топливом, в регионах скапливаются очереди на АЗС, на некоторых станциях вовсе нет бензина или он продается по завышенной цене.

По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 18 июня по 20:00 19 июня стало известно (1, 2) как минимум о 21 погибшем мирном жителе и 108 пострадавших в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. В минувшие выходные 28 мирных жителей погибли (1, 2), еще 229 получили ранения. Также CIT публикует (1, 2) сводки ударов по энергетической инфраструктуре за тот же период.

Потери

На войне погиб бывший заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Алексей Золотухин, сообщил мэр Нягани Иван Ямашев. В ХМАО Золотухин курировал деятельность департамента региональной безопасности и занимался вопросами гражданской защиты. На фронт он ушел в 2025 году и погиб 13 июня 2026 года в возрасте 48 лет.

Вооружения и военная техника

OSINT-аналитик Фабиан Хинц проанализировал имеющуюся публичную информацию о российской ракете 3М22 «Циркон», в частности кадры обломков, найденных в Украине, и пришел к выводу, что вопреки российским заявлениям, эта ракета является не гиперзвуковой, а квазибаллистической, которая при этом не обеспечивает достаточно высокой маневренности на гиперзвуковых скоростях, однако всё равно может быть крайне сложной для перехвата.

Германия, по сведениям проекта German Aid to Ukraine, профинансировала поставку Украине норвежских систем ПВО ближнего действия NOMADS. Кроме того, немецкая компания Quantum Systems заявила, что в течение 12 месяцев изготовит совместно с украинской Tencore 2000 НРК TerMIT для СОУ по заказу правительства Германии.

Российский ВПК работает практически на пределе своих возможностей, сообщает Financial Times со ссылкой на данные западных разведок. По этим оценкам, для дальнейшего наращивания производства потребуются годы и крупные инвестиции.

В концерне «Калашников» отчитались, что отгрузили по госзаказу очередную партию автоматов АК-12 обр. 2023 года, модернизированных с учетом опыта боевого применения в ходе российско-украинской войны.

О главных событиях войны 19 июня 2026 года — в предыдущей сводке: Российские войска атакуют в сторону Краматорска, «нефтяные дожди» после налета БПЛА на Московский НПЗ. Что происходит на фронте

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