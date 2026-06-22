Российские военные «просачиваются» в Константиновку, удары по паромам в Керченском проливе, налет на Воронеж. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На константиновском направлении в Константиновке фиксируется уже несколько сотен «просочившихся» бойцов ВС РФ
- На покровском направлении темпы российского продвижения к Доброполью существенно снизились
- На южно-донецком направлении украинские атаки расширяют «серую зону» в сторону реки Мокрые Ялы
- Налет на портовую и транспортную инфраструктуру в районе Керченского пролива — поражены три автомобильных парома
- В Крыму и Севастополе прекращена свободная продажа топлива и ограничено энергопотребление
- С начала мая 2026 года и по 18 июня украинские силы нанесли более 500 ударов по российскому автотранспорту на тыловых дорогах
- «Вот Так» — с июня ограничения в аэропортах Москвы стали вводиться практически каждый день
- Financial Times — российский ВПК работает практически на пределе своих возможностей
Обстановка на фронте
На харьковском направлении сообщается о продвижении российских военных на северо-востоке Харьковской области.
«Военкор» Юрий Котенок утверждает, что ВС РФ взяли Нововасильевку и вошли в северную часть Петро-Ивановки на северо-востоке Харьковской области. Согласно карте DeepState, оба села остаются под контролем СОУ.
На Северском выступе российские военные проникают в тылы ВСУ в районе Рай-Александровки.
По сообщению Юрия Котенка, российские силы взяли Юрковку, зачищают северную часть Рай-Александровки и ведут бои в Малиновке и Тихоновке, продвигаясь на Славянск и Краматорск с востока. В DeepState считают, что Юрковка полностью подконтрольна Украине, тогда как восточные окраины Малиновки, Тихоновки и Рай-Александровки в проекте относят к «серой зоне».
Украинский военный обозреватель Богдан Мирошников рассказывает, что российские бойцы продолжают атаковать и «просачиваться» в украинские тылы на направлении, несмотря на «бешеные» потери, причем основное внимание уделяют Рай-Александровке. Ситуацию в Кривой Луке у берега Северского Донца обозреватель описывает как «ад».
На константиновском направлении в Константиновке фиксируется уже несколько сотен «просочившихся» бойцов ВС РФ.
Военнослужащий украинской 93-й ОМБр Андрей Бабичев рассказывал в видео от 19 июня, что ситуация в Константиновке несколько стабилизировалось, в городе идут позиционные бои, украинская логистика и ротации плохо, но работают, а российские военные, снимавшие «флаговтыки», отступили из города. В то же время он признавал, что украинская пехота в Константиновке действует неорганизованно и часто не имеет ситуационной осведомленности.
Исследователь под ником Playfra писал 21 июня, что украинской стороне вряд ли удастся переломить ситуацию в Константиновке, поскольку в город уже «просочились» несколько сотен российских военных, а решение украинского командования ввести в город штурмовые подразделения было принято слишком поздно. Сейчас, по его оценке, ситуация напоминает обстановку в Покровске (до 2016 года — Красноармейск) в конце 2025 года, когда в город каждый день пробиралось больше российских военных, чем украинцы успевали выявлять и уничтожать. По мнению исследователя, чтобы удержать Константиновку, командованию ВСУ придется снимать с других участков фронта слишком много подразделений, что чревато созданием кризисных ситуаций уже там, поэтому имеет смысл сосредоточиться на том, чтобы наносить противнику максимальные потери и тем временем готовить оборону Дружковки.
Богдан Мирошников, в свою очередь, пишет, что хотя ситуация в городе улучшилась после отхода с некоторых позиций и ввода резервов, она всё равно остается критической, а ВС РФ одновременно пытаются продвигаться на Осыково в обход Константиновки, чтобы взять город в оперативное окружение и полностью отрезать его от логистики.
На покровском направлении темпы российского продвижения к Доброполью существенно снизились.
Украинский военнослужащий, ведущий Telegram-канал «Офіцер», сообщает, что российские заявления о захвате Нового Донбасса на Добропольском выступе не соответствуют действительности, поскольку большинство российских солдат, которые пытаются дойти до села, гибнут еще по дороге в «посадках».
Украинский военный обозреватель Константин Машовец рассказывает (1, 2, 3, 4), что ВС РФ стремятся выйти к городу Доброполье с юга и юго-востока, однако темпы их продвижения в последние две недели существенно замедлились. В частности, по сведениям обозревателя, не имели успеха российские штурмовые действия и «просачивания» в направлении Торецкого, Вольного, Кучерова Яра и Нового Донбасса, а попытка закрепиться в Белицком закончилась уничтожением российской штурмовой группы.
По оценке Машовца, в полосе российских 2-й и 51-й армий наблюдается перемещение сил и средств к переднему краю, и в ближайшее время они попытаются выйти к рубежу от села Доброполье до Водянского. По мнению обозревателя, продвижение в район Доброполья может способствовать глубокому охвату Славянско-Краматорской агломерации с юга. В то же время он не исключает возможного перенацеливания усилий российской 51-й армии с Доброполья на Дружковку и Краматорск.
На южно-донецком направлении украинские атаки расширяют «серую зону» в сторону реки Мокрые Ялы.
OSINT-исследователь под ником imi (m) выполнил геопривязку российского видео артобстрела украинской позиции к северо-западу от Сладкого. Согласно карте DeepState, этот участок местности контролируется ВС РФ, хотя и примыкает к «серой зоне».
Исследователь под ником Clément Molin, со своей стороны, отмечает на спутниковых снимках следы свежих российских авиаударов по участку местности, который ранее считался подконтрольным ВС РФ, и делает вывод, что «серая зона» в Донецкой области расширилась по направлению к реке Мокрые Ялы. Он также отмечает, что продвижение СОУ сложнее фиксировать, чем российские «просачивания», поскольку украинские бойцы не снимают «флаговтыков». Playfra пишет, что российские войска на этом участке, а также на соседнем александровском участке в Днепропетровской области испытывают нехватку личного состава, более характерную для украинцев с 2024 года, в том числе потому, что значительное число людей задействованы в работе мобильных огневых групп ПВО.
На запорожском направлении заявляется о сохранении украинского контроля над дугой от Терноватого до Верхней Терсы.
Playfra сообщает, что Терноватое, Риздвянка, Воздвижевка и Верхняя Терса остаются под украинским контролем — в частности, по его сведениям, как минимум в первых двух населенных пунктах до сих пор размещаются украинские тыловые службы. Также исследователь рассказывает, что россияне перевели с этого участка отряд центра «Рубикон» на другое направление, и в результате снизились потери украинских НРК. В то же время он признает, что ситуация в Верхней Терсе остается критической, так как туда продолжают пытаться проникнуть российские ДРГ.
Владимир Зеленский пригрозил 19 июня, что если Александр Лукашенко в течение недели не уберет с приграничной территории Беларуси ретрансляторы для управления российскими дронами, то Украина сделает это самостоятельно.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались об отражении следующих воздушных атак:
- в ночь на 20 июня было запущено 99 беспилотников типа «Шахед» (включая реактивные), других типов и БПЛА-имитаторов (92 БПЛА — 93% — были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания семи БПЛА в трех локациях, а также падение обломков в трех локациях
- в ночь на 21 июня было запущено 109 средств воздушного нападения: 105 беспилотников типа «Шахед» (включая реактивные), других типов и БПЛА-имитаторов (96 БПЛА — 91% — были сбиты или подавлены), а также две баллистические ракеты «Искандер-М» / С-400 и две ракеты «Кинжал». Зафиксированы попадания баллистических ракет и шести БПЛА в шести локациях, а также падение обломков в пяти локациях
- в ночь на 22 июня было запущено 89 средств воздушного нападения: 88 беспилотников типа «Шахед» (включая реактивные), других типов и БПЛА-имитаторов (79 БПЛА — 90% — были сбиты или подавлены), а также одна ракета «Искандер-М». Зафиксированы попадания ракеты и пяти БПЛА в шести локациях, а также падение обломков в девяти локациях.
Вечером 19 июня был нанесен удар по терминалу почтового оператора «Нова Пошта» в Запорожье, ранения получили восемь человек, среди них один полицейский, сообщил глава местной ОВА Иван Фёдоров. Всего за сутки в регионе были ранены 19 человек.
Вечером 20 июня по Запорожью было нанесено девять ударов КАБ, погибли пять человек, еще 11 получили ранения. Разрушены и повреждены жилые и нежилые дома, в том числе здание социальной инфраструктуры, а также территория конно-спортивного клуба. По сведениям местного канала «Это Запорожье», целью атак были «ДнепроГЭС и мосты». Пророссийский канал «Осведомитель» подтверждает атаку на Днепровскую гидроэлектростанцию.
В Запорожье начали устанавливать антидроновые коридоры из-за регулярных ударов российских FPV-дронов по дорогам, пишут местные власти и пророссийский канал «Военный Осведомитель». Этот же канал приводит фотографии горящих грузовиков, попавших под удар БПЛА на трассе Днепропетровск — Никополь, а также в Запорожской и Сумской областях.
В Холодногорском районе Харькова в результате удара авиабомбами по жилой застройке в ночь на 20 июня один человек погиб, еще девять пострадали, сообщили в ГСЧС. Повреждения получил двухэтажный многоквартирный дом.
По сведениям канала «Военный Осведомитель», в поселке Коротич в Харьковской области был нанесен удар по складам почтового оператора «Нова Пошта».
Один человек погиб, еще двое были ранены при атаке БПЛА типа «Молния» на село Чайчино (до 2025 года — Чайкино) в Херсонской области днем 20 июня, сообщил глава местной ОВА Александр Прокудин. Еще пять человек пострадали при ударах по Зеленовке и Киселевке.
В тот же день при атаке на Киевскую область в одном из складских зданий Бориспольского района возник пожар, пострадал один человек. Еще три человека пострадали из-за попадания по автомобилю в Вышгородском районе области, сообщили в ГСЧС.
Два человека погибли, еще 14 получили ранения, в том числе шесть детей, в результате вечерней атаки на предприятия в Полтаве, сообщили (1, 2) местные власти. В Полтавской ОВА добавили, что повреждены здания предприятий, автомобили и близлежащие жилые дома. Кроме того, в результате атаки произошло аварийное отключение электроснабжения. На следующий день подачу электричества восстановили.
Один человек погиб, еще девять человек пострадали при атаках на пять районов Днепропетровской области. Также сообщается об ударе авиабомбами по окраинам Сум, где погиб один человек и пострадали пятеро. Глава местной ОВА Олег Григоров рассказал о еще пяти пострадавших в Сумской области в течение дня.
Утром 21 июня при обстреле Сумской общины пострадали шесть человек, повреждены по меньшей мере пять жилых домов.
В тот же день пять человек, включая ребенка, получили ранения из-за атак на два района Днепропетровской области, сообщил глава ОВА Александр Ганжа. Повреждены частные дома и автомобили.
В Запорожье беспилотником была атакована АЗС, пострадал один человек.
Три человека пострадали при обстреле Славянска из РСЗО, сообщил начальник городской военной администрации Вадим Лях.
В результате атаки на Одесскую область 21 июня один человек погиб, еще трое пострадали, сообщили в ГСЧС. Под удар попало сельскохозяйственное предприятие, где произошел крупный пожар: огонь охватил складское здание, автомобили и емкости с горючими материалами.
В ночь на 22 июня в результате атаки беспилотников были повреждены три гражданских торговых судна, направлявшиеся в украинские порты, сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба. На судне под флагом Панамы возник пожар, оно получило значительные повреждения. Погиб член экипажа — 58-летний повар, гражданин Египта. Восемь моряков, в том числе граждане Турции и Индии, эвакуированы. Как сообщает ВМС Украины, речь идет о сухогрузе Victress (IMO: 9030498). Также были атакованы суда под флагами Палау и Белиза. Обошлось без пострадавших, суда с повреждениями продолжили движение.
Под утро 22 июня в Сумской области беспилотник атаковал дом многодетной семьи в Знобь-Новгородской общине. Погибли 13-летний мальчик, его отец и бабушка. Ранения получили мать погибшего мальчика, его 10-летний брат и 13-летняя сестра, сообщили в областной прокуратуре.
22 июня в украинской компании-производителе дронов «Генерал Черешня» сообщили, что ВС РФ нанесли удар по одному из их производств. Как утверждают в компании, никто из сотрудников не пострадал, а производство не остановлено.
Минобороны РФ отчиталось об отражении следующих воздушных налетов:
- в течение дня 19 июня были перехвачены (1, 2) 266 беспилотников над Белгородской, Брянской, Курской, Смоленской, Воронежской, Тульской, Калужской, Орловской, Тверской, Липецкой, Рязанской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымским полуостровом и акваторией Чёрного моря
- в ночь на 20 июня были уничтожены 187 БПЛА над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Липецкой, Ростовской, Воронежской, Астраханской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымским полуостровом и акваториями Азовского и Чёрного морей
- в течение дня 20 июня был перехвачен (1, 2) 81 беспилотник над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тюменской областями, Московским регионом, Пермским краем, Крымским полуостровом, Татарстаном, Краснодарским краем и акваториями Азовского и Чёрного морей
- в ночь на 21 июня были уничтожены 239 БПЛА над Астраханской, Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Ростовской областями, Краснодарским краем, Адыгеей и акваториями Азовского и Чёрного морей
- в течение дня 21 июня были перехвачены 168 беспилотников над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Тверской, Тульской, Смоленской областями, Московским регионом, Крымским полуостровом, Краснодарским краем и акваториями Азовского и Чёрного морей
- в ночь на 22 июня был уничтожен 301 БПЛА над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Смоленской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымским полуостровом и акваториями Азовского и Чёрного морей
В Тюменской области в ночь на 20 июня беспилотники атаковали местный нефтеперерабатывающий завод, сообщил губернатор Александр Моор. «Отражена атака БПЛА на Тюменский НПЗ. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. По предварительной информации завод не пострадал, сотрудники эвакуированы», — написал он. Региональное управление МЧС доложило о ликвидации пожара на площади 100 м². Местные жители сообщали о нескольких взрывах, на видео, опубликованных в Telegram-каналах (1, 2), виден поднимающийся со стороны завода столб дыма. Позже удар по Тюменскому НПЗ подтвердил Владимир Зеленский. По его словам, для удара использовались новые модернизированные дроны компании Fire Point, которые скоро будут летать на расстояние до 3 тысяч км. Также атаку подтвердили в Генштабе ВСУ. В украинских ССО отметили, что до цели беспилотники успешно преодолели около 2,5 тысяч км. Впервые завод был атакован 6 октября 2025 года.
Два человека погибли при детонации взрывоопасных устройств, сброшенных с БПЛА на трассу в «ЛНР», сообщил «глава» региона Леонид Пасечник.
Операторы 426-го полка беспилотных систем с помощью дальнобойного FPV-дрона поразили УАЗ «Патриот» российской военной полиции в оперативном тылу, на въезде в Скадовск в Херсонской области (геопривязка).
В Силах беспилотных систем ВСУ показали удары по бензовозам дронами целого ряда подразделений СБС в Запорожской, Донецкой и Луганской областях. Украинский журналист Юрий Бутусов, в свою очередь, поделился видео очевидца с Мариупольской трассы Н-20 с уничтоженной российской военной и логистической техникой на обочинах.
В соцсетях распространилось еще одно зрелищное видео, на котором бензовоз в последний момент уворачивается от летящего на него БПЛА Hornet. Российский военный эксперт Максим Климов обратил внимание на комментарий, согласно которому видео было снято на территории Ростовской области по дороге на погранпункт Изварино на границе с оккупированной Луганской областью. Позднее в канале 422-го отдельного полка беспилотных систем Luftwaffe 17-го армейского корпуса опубликовали видео того же инцидента с точки зрения дрона, сопровождающееся разочарованным комментарием украинского оператора. В полку заверили, что следующий бензовоз удалось успешно поразить.
Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди сообщил, что в ночь на 20 июня вверенные ему подразделения нанесли удары по целому ряду целей на оккупированных территориях. Среди атакованных упоминаются автомобильный мост через Генический пролив в Херсонской области, рейдовый буксир и топливозаправщик. Также были атакованы газовые компрессорные станции в пяти населенных пунктах аннексированного Крыма (в Журавлёвке, Ароматном, Ключах, Лоховке — геопривязка) и целый ряд объектов в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. В результате этих атак было частично нарушено электроснабжение в восьми округах оккупированной части Херсонской области, сообщил «губернатор» Владимир Сальдо.
В Москве очевидцы сняли на видео вертолет, который доставлял на крышу ЖК «Авеню 77» в Чертаново крупный объект, предположительно, платформу для размещения комплекса ПВО типа ЗРПК «Панцирь». Ролик опубликовал местный Telegram-канал, однако через четыре минуты удалил его. ЖК «Авеню 77» — самое высокое здание района Чертаново, высотой до 155 м, расположенное примерно в 13 км от Кремля и недалеко от Московского НПЗ, который ранее неоднократно подвергался атакам беспилотников, пишет издание Astra. Еще один вертолет, устанавливающий, предположительно, платформу для размещения комплекса ПВО, заметили в подмосковном Реутове.
В Кронштадте устанавливают бетонные укрытия от дронов, сообщили в местном Telegram-канале.
В Суземском районе Брянской области один человек погиб, еще один пострадал в результате атаки FPV-дронов утром 20 июня, сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.
В ночь на 21 июня были атакованы портовые и нефтяные объекты у Керченского пролива. «Глава» аннексированного Крыма Сергей Аксёнов сообщил о четырех погибших и 28 пострадавших. По сведениям издания Astra, в Керчи загорелась нефтебаза в порту на Таманской улице, рядом с Крымским мостом. Также в городе был поврежден многоэтажный дом на улице Кирова. В нескольких частях полуострова, включая районы Симферополя, начались перебои со светом. Пожар начался также в порту «Кавказ», который расположен напротив Керчи. Украинский канал Exilenova+ сообщил, что зафиксированы еще два пожара: в поселке Курортное, где расположен объект ПВО, и на территории воинской части № 98546 в Керчи. Президент Владимир Зеленский позже написал об ударах по комплексам ПВО С-400 и ЗРПК «Панцирь».
Один человек погиб и еще один пострадал из-за удара дрона по парому «Панагия» на Керченской паромной переправе, сообщил оперштаб Краснодарского края. Также поражен автомобильно-пассажирский паром «Лаврентий». Telegram-канал Exilenova+ опубликовал видео, на котором, как утверждается, запечатлены последствия массированной атаки дронов на переправу. На кадрах видны три горящих автомобильных парома (из пяти), от них валит густой дым.
Паромные перевозки через Керченскую переправу временно были остановлены. Рядом в Таманском заливе загорелся нефтяной терминал на косе Чушка. В еще двух районах из-за падения обломков дронов были повреждены частные дома.
На выезде из Крыма перед Крымским мостом к 18:00 мск скопилось около 700 автомобилей. Время ожидания в очереди достигало двух часов.
Из-за атаки все АЗС в Крыму с 21 июня полностью прекращают продажу топлива, сообщил Аксёнов. «Топливо будет отпускаться только государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым», — сказано в сообщении. «Власти» аннексированного Севастополя сообщили о прекращении продажи топлива населению 22 и 23 июня, а также о введении масштабных ограничений, которые затронут транспорт, торговлю, работу предприятий общепита и городскую инфраструктуру.
В Севастополе и в других населенных пунктах Крыма — Алуште, Армянске, Красноперекопске — пропало электричество. «В связи с повреждениями в электрических сетях произошло частичное отключение потребителей Северо-западного, Центрального и Южнобережного энергорайонов», — сообщило «Крымэнерго». Также обесточены большинство насосных станций — в части населенных пунктов прекращена подача воды. Позже «власти» Крыма ввели графики отключений электричества. Кроме того, в Севастополе отменили массовые мероприятия, ограничили работу транспорта, магазинов и кафе.
В Генштабе ВСУ отчитались о ночной атаке на Крым и сообщили, что под удар попал нефтяной терминал «ТЭС-Терминал-1», на его территории был зафиксирован пожар. «Радио Свобода» пишет, что огонь охватил четыре или пять емкостей с топливом из семи. Также был поражен порт «Кавказ» и другие объекты на территории России.
Украинский OSINT-проект «КіберБорошно» подвел итоги ночной атаки на Крым и выполнил геопривязку. Итого: под ударом оказались резервуарный парк терминала «ТЭС-Терминал-1» в Керчи, нефтебаза порта «Кавказ», стоянки автомобильной техники на паромных переправах портов «Крым» и «Кавказ», а также позиции РЛС / ПВО в районе населенных пунктов Курортное (на мысе Зюк) и Багерово.
Роберт «Мадяр» Бровди опубликовал видео поражения нефтебазы Керченского торгового порта, российских РЛС, газовых компрессорных станций в Крыму и бензовозов на оккупированных территориях.
В Генштабе ВСУ заявили о поражении трех железнодорожных мостов на оккупированных территориях: моста через Северо-Крымский канал в районе Раздольного, железнодорожного моста в районе села Петерсхаген (до 2024 года — Кутузовка) в Запорожской области и железнодорожного моста через Сиваш в Чонгаре.
Все поезда в Крым и обратно с 20 июня будут ходить только до Керчи, сообщил железнодорожный перевозчик «Гранд сервис экспресс». Изменения связаны с временным закрытием движения на одном из участков Крымской железной дороги. Для пассажиров организуют автобусный трансфер от станции Керчь до конечных пунктов назначения и в обратном направлении.
К середине июня 2026 года три ключевых маршрута между Крымом и оккупированной частью Херсонской области — через Армянск, Геническ и Чонгар — оказались серьезно повреждены. Мост через Северо-Крымский канал в районе Армянска, вероятно, получил критические повреждения (в полотне моста зафиксировано четыре «пробития»), из-за чего российская сторона организовала временную насыпную переправу. Мосты в Геническе и Чонгаре также неоднократно подвергались ударам: движение по ним ограничено, часть полос закрыта на ремонт, а основная грузовая логистика уже переведена на понтоны. Одновременно рядом с этими мостами также строятся дополнительные насыпные переправы. Генический автомобильный мост через Арабатский пролив получил три «пробития», возведенная рядом понтонная переправа, вероятно, также была повреждена. Генический автомобильный мост через реку Великое Гирло получил два «пробития».
Два человека погибли, еще девять получили ранения при атаках на оккупированные районы Херсонской области за сутки с 20 по 21 июня, сообщил Сальдо.
Украинский OSINT-проект WarArchive приводит видео удара по мосту через реку Карачекрак в оккупированной Васильевке в Запорожской области. Отмечается, что этот мост имеет ключевое значение для логистики ВС РФ на Запорожском направлении.
В результате атаки на Воронеж 22 июня пострадали три человека, сообщает губернатор Александр Гусев. Чиновник пишет о «повреждении производственных объектов одного из предприятий», а также фасадов соседних многоэтажек и машин. В Генштабе ВСУ сообщили о ракетном ударе по «заводу по производству электроники для российских ракет ОТРК „Искандер“ и Х-101» в Воронеже. Издание Astra установило, что речь идет о «Воронежском заводе полупроводниковых приборов-Сборка» (АО «ВЗПП-Сборка»). После удара на месте начался пожар. OSINT-проект Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ показал четыре места попадания ракет в главный корпус завода. Военный аналитик Ян Матвеев считает, что разрушения, скорее, вызваны украинской ракетой «Фламінго» или ERAM, чем Storm Shadow (СОУ заявили об ударе ракетой воздушного базирования).
Также Генштаб ВСУ заявил об ударе по центру космической связи в подмосковной Дубне в ночь с 21 на 22 июня. На объекте наблюдается масштабное задымление, ущерб уточняется.
Как минимум один резервуар Московского НПЗ в Капотне был серьезно поврежден после массированной атаки на российскую столицу 18 июня. Это видно на спутниковых снимках (1, 2, 3). На них также можно заметить крышку, которая отлетела от этого резервуара. Судя по кадрам, всего повреждения получили шесть резервуаров. Также были повреждены установки первичной переработки нефти АВТ-6 и технические эстакады.
Между тем, в Генштабе ВСУ заявили, что на территории Московского НПЗ поражены комбинированная установка переработки нефти, три резервуара РВС-10000 и один резервуар РВС-30000. Предприятие приостановило переработку нефти на неопределенный срок.
С начала мая 2026 года и по 18 июня украинские силы нанесли более 500 ударов по российским грузовикам и другим транспортным средствам, подсчитал Clément Molin. Согласно его данным, за 19, 20 и 21 июня украинские беспилотники средней дальности уничтожили 90 российских грузовиков и другой техники, то есть по 30 единиц в сутки, а значит, заявления о том, что украинская кампания ударов по логистике выдыхается, не соответствуют действительности.
Для борьбы с дронами Hornet, поражающими российский грузовой транспорт при движении по «сухопутному коридору» в Крым, бензовозы теперь сопровождаются мобильными огневыми группами. Кроме того, позиции МОГ стали размещать по всему маршруту движения бензовозов.
Сергей «Флеш» Бескрестнов пишет, что в российских тыловых районах пытаются организовать патрулирование маршрутов движения транспорта с помощью зенитных перехватчиков в сочетании с работой радаров.
С июня ограничения в аэропортах Москвы — Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский — стали вводиться практически каждый день. С 8 по 19 июня Росавиация сообщала об ограничениях ежедневно. В целом с 1 января до 19 июня ограничения в московских аэропортах вводились минимум 214 раз, подсчитало издание «Вот Так». С весны количество ограничений заметно увеличилось. В январе их было 23, в феврале — 15, в марте — 43, в апреле — 13, а в мае число ограничений достигло рекордных 67 раз. К 19 июня аэропорты уже приостанавливали работу 53 раза.
По всей России продолжаются перебои с топливом, в регионах скапливаются очереди на АЗС, на некоторых станциях вовсе нет бензина или он продается по завышенной цене.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 18 июня по 20:00 19 июня стало известно (1, 2) как минимум о 21 погибшем мирном жителе и 108 пострадавших в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. В минувшие выходные 28 мирных жителей погибли (1, 2), еще 229 получили ранения. Также CIT публикует (1, 2) сводки ударов по энергетической инфраструктуре за тот же период.
Потери
На войне погиб бывший заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Алексей Золотухин, сообщил мэр Нягани Иван Ямашев. В ХМАО Золотухин курировал деятельность департамента региональной безопасности и занимался вопросами гражданской защиты. На фронт он ушел в 2025 году и погиб 13 июня 2026 года в возрасте 48 лет.
Вооружения и военная техника
OSINT-аналитик Фабиан Хинц проанализировал имеющуюся публичную информацию о российской ракете 3М22 «Циркон», в частности кадры обломков, найденных в Украине, и пришел к выводу, что вопреки российским заявлениям, эта ракета является не гиперзвуковой, а квазибаллистической, которая при этом не обеспечивает достаточно высокой маневренности на гиперзвуковых скоростях, однако всё равно может быть крайне сложной для перехвата.
Германия, по сведениям проекта German Aid to Ukraine, профинансировала поставку Украине норвежских систем ПВО ближнего действия NOMADS. Кроме того, немецкая компания Quantum Systems заявила, что в течение 12 месяцев изготовит совместно с украинской Tencore 2000 НРК TerMIT для СОУ по заказу правительства Германии.
Российский ВПК работает практически на пределе своих возможностей, сообщает Financial Times со ссылкой на данные западных разведок. По этим оценкам, для дальнейшего наращивания производства потребуются годы и крупные инвестиции.
В концерне «Калашников» отчитались, что отгрузили по госзаказу очередную партию автоматов АК-12 обр. 2023 года, модернизированных с учетом опыта боевого применения в ходе российско-украинской войны.
О главных событиях войны 19 июня 2026 года — в предыдущей сводке: Российские войска атакуют в сторону Краматорска, «нефтяные дожди» после налета БПЛА на Московский НПЗ. Что происходит на фронте
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