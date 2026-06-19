Российские войска атакуют в сторону Краматорска, «нефтяные дожди» после налета БПЛА на Московский НПЗ. Что происходит на фронте

На Северском выступе подразделения ВС РФ атакуют с востока в сторону Краматорска.

В Минобороны РФ заявили о захвате Юрковки к востоку от Краматорска и опубликовали видео «флаговтыка» в населенном пункте. Согласно карте DeepState, Юрковка контролируется СОУ, однако отстоит всего на 500 м от «серой зоны».

Взаимные обстрелы и диверсии

Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 19 июня 90 беспилотников типа «Шахед», других типов и БПЛА-имитаторов (79 БПЛА — 88% — были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания девяти БПЛА в восьми локациях, а также падение обломков в восьми локациях.

Удары управляемыми авиабомбами были нанесены по Харькову, а также Дергачевской, Золочевской и Малоданиловской общинам области, сообщили в ГСЧС. Одно из попаданий пришлось на складское здание в Холодногорском районе Харькова. В результате других попаданий повреждены жилые дома, дворовые сооружения и легковые автомобили. Известно о 10 пострадавших, среди них четверо детей.

Утром атакована стоянка грузовиков в селе Монаши в Одесской области, сообщили в местной ОВА. Загорелись пустые бензовозы и газовозы. В результате атаки погиб один человек, еще четверо получили ранения. Спасатели оперативно ликвидировали пожар.

Также утром нанесен удар по Павлограду в Днепропетровской области. В результате погибла девочка восьми лет, ранена женщина, сообщил глава ОВА Александр Ганжа. Как видно на опубликованном снимке с места атаки, удар пришелся по частному дому, который был полностью разрушен, еще одно строение загорелось.

Три маршрутки атакованы утром в Херсоне, ранены восемь человек, сообщили (1, 2) местные власти.

В результате атаки российских беспилотников на гражданские суда в акватории Чёрного моря погиб член экипажа судна, шедшего под флагом Панамы, сообщил вице-премьер Украины Алексей Кулеба. Еще два моряка, по его сведениям, получили ранения, один из них — тяжелые. Также под удар попало судно под флагом Сент-Китс и Невис, на котором легкие ранения получили три члена экипажа, добавил Кулеба.

Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 18 июня 234 беспилотников над Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской, Ярославской областями, Московским регионом и Крымским полуостровом. В ночь на 19 июня были перехвачены 133 БПЛА над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Воронежской, Орловской, Смоленской, Тульской, Ростовской, Рязанской областями, Московским регионом, Крымским полуостровом и акваторией Чёрного моря.

OSINT-проект Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ опубликовал спутниковые снимки нефтеперекачивающей станции «Балахониха» в Нижегородской области, на которых зафиксированы повреждения двух зданий насосной станции в результате атаки.

На нефтебазе в Усть-Лабинске уничтожена основная часть резервуарного парка в результате атаки 6 июня, обратил внимание украинский OSINT-проект «КіберБорошно».

Восьмилетняя девочка погибла в результате сегодняшней атаки в подмосковном Раменском, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. По его словам, в момент удара она находилась дома вместе с бабушкой, женщина не пострадала. В результате атаки накануне в Подмосковье повреждены 18 многоквартирных домов: 13 — в Котельниках, два — в Люберцах, по одному — в Раменском, Жуковском и Балашихе, добавил Воробьёв.

В Московский НПЗ, вероятно, попала российская зенитная ракета, свидетельствует новое видео. На видео зафиксировано, как в сторону предприятия направляется дрон, но потом мимо него пролетает ракета, которая и попадает в резервуар либо рядом с ним. Версию с попаданием в резервуар российской ракеты подтвердил пророссийский Telegram-канал «Военный Осведомитель».