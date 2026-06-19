Российские войска атакуют в сторону Краматорска, «нефтяные дожди» после налета БПЛА на Московский НПЗ. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На купянском направлении фиксируются российские попытки устанавливать флаги для отчетов перед командованием
- На Северском выступе подразделения ВС РФ атакуют с востока в сторону Краматорска
- В Херсоне российские беспилотники поразили три маршрутки — ранения получили восемь человек
- К подрыву топливного резервуара на Московском НПЗ могло привести попадание российской зенитной ракеты
- После налета на Московский НПЗ в нескольких городах Подмосковья прошли «нефтяные дожди»
- Рядом с поврежденными украинскими ударами мостами на Крымский полуостров возводятся насыпные переправы
- В Пензенской области сообщается об «облавах» на мужчин с целью принудить их к заключению контракта с Минобороны РФ
- По итогам «Рамштайна» западные союзники выделили Украине пакетов военной помощи на сумму $4 млрд
Обстановка на фронте
На купянском направлении фиксируются российские попытки устанавливать флаги для отчетов перед командованием.
В 14-й ОМБр, которая удерживает оборону на украинском плацдарме на левом берегу реки Оскол, показали кадры удара FPV-дроном по российскому военному, который имел при себе российский флаг и, как утверждают в канале бригады, был отправлен снять «флаговтык».
На Северском выступе подразделения ВС РФ атакуют с востока в сторону Краматорска.
В Минобороны РФ заявили о захвате Юрковки к востоку от Краматорска и опубликовали видео «флаговтыка» в населенном пункте. Согласно карте DeepState, Юрковка контролируется СОУ, однако отстоит всего на 500 м от «серой зоны».
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 19 июня 90 беспилотников типа «Шахед», других типов и БПЛА-имитаторов (79 БПЛА — 88% — были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания девяти БПЛА в восьми локациях, а также падение обломков в восьми локациях.
Удары управляемыми авиабомбами были нанесены по Харькову, а также Дергачевской, Золочевской и Малоданиловской общинам области, сообщили в ГСЧС. Одно из попаданий пришлось на складское здание в Холодногорском районе Харькова. В результате других попаданий повреждены жилые дома, дворовые сооружения и легковые автомобили. Известно о 10 пострадавших, среди них четверо детей.
Утром атакована стоянка грузовиков в селе Монаши в Одесской области, сообщили в местной ОВА. Загорелись пустые бензовозы и газовозы. В результате атаки погиб один человек, еще четверо получили ранения. Спасатели оперативно ликвидировали пожар.
Также утром нанесен удар по Павлограду в Днепропетровской области. В результате погибла девочка восьми лет, ранена женщина, сообщил глава ОВА Александр Ганжа. Как видно на опубликованном снимке с места атаки, удар пришелся по частному дому, который был полностью разрушен, еще одно строение загорелось.
Три маршрутки атакованы утром в Херсоне, ранены восемь человек, сообщили (1, 2) местные власти.
В результате атаки российских беспилотников на гражданские суда в акватории Чёрного моря погиб член экипажа судна, шедшего под флагом Панамы, сообщил вице-премьер Украины Алексей Кулеба. Еще два моряка, по его сведениям, получили ранения, один из них — тяжелые. Также под удар попало судно под флагом Сент-Китс и Невис, на котором легкие ранения получили три члена экипажа, добавил Кулеба.
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 18 июня 234 беспилотников над Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской, Ярославской областями, Московским регионом и Крымским полуостровом. В ночь на 19 июня были перехвачены 133 БПЛА над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Воронежской, Орловской, Смоленской, Тульской, Ростовской, Рязанской областями, Московским регионом, Крымским полуостровом и акваторией Чёрного моря.
OSINT-проект Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ опубликовал спутниковые снимки нефтеперекачивающей станции «Балахониха» в Нижегородской области, на которых зафиксированы повреждения двух зданий насосной станции в результате атаки.
На нефтебазе в Усть-Лабинске уничтожена основная часть резервуарного парка в результате атаки 6 июня, обратил внимание украинский OSINT-проект «КіберБорошно».
Восьмилетняя девочка погибла в результате сегодняшней атаки в подмосковном Раменском, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. По его словам, в момент удара она находилась дома вместе с бабушкой, женщина не пострадала. В результате атаки накануне в Подмосковье повреждены 18 многоквартирных домов: 13 — в Котельниках, два — в Люберцах, по одному — в Раменском, Жуковском и Балашихе, добавил Воробьёв.
В Московский НПЗ, вероятно, попала российская зенитная ракета, свидетельствует новое видео. На видео зафиксировано, как в сторону предприятия направляется дрон, но потом мимо него пролетает ракета, которая и попадает в резервуар либо рядом с ним. Версию с попаданием в резервуар российской ракеты подтвердил пророссийский Telegram-канал «Военный Осведомитель».
Помимо БПЛА «Лютий», в атаке на Москву накануне были использованы малоизвестные беспилотники «Січень», отмечает украинский OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика». На видео, опубликованном каналом Exilnova+, зафиксирован пролет пяти таких БПЛА. Проект также публикует фото типов БПЛА, принимавших участие в атаке: «Барс», «Січень», FP-1, «Лютий», «Морок».
Впервые «нефтяные дожди» прошли в Московской области после атаки накануне. О выпадении черных осадков сообщили жители подмосковных Железнодорожного, Балашихи и Люберец.
В Подмосковье продолжают выстраиваться очереди за бензином на АЗС, сообщила Astra читательница. Одна из очередей возникла на заправке «Газпром Нефть» в подмосковном Егорьевске, также были замечены пробки к другим АЗС. Цены на бензин растут, но не на всех заправках — на одних средняя цена за литр бензина не превышает 72 рублей, на других — превысила 85 рублей.
ССО ВСУ подтвердили удар по нефтебазе «Ростовнефтепродукт» и базе ГСМ в Гукове в Ростовской области в ночь на 18 июня при поддержке повстанческого движения «Чёрная искра».
«Военный Осведомитель» публикует кадры наведения насыпной переправы в районе моста через Геническ на Арабатскую стрелку, поврежденного 10 июня ударами дронов. Ранее аналогичные насыпи были сделаны возле поврежденных переправ в районе Армянска и села Ставки, отмечает канал. Из-за разрушения дамбы Каховской ГЭС в июне 2023 года подача воды из Днепра в Северо-Крымский канал прекращена, поэтому он заполнен лишь частично местными ресурсами, что облегчает строительство насыпных переправ.
В 413-м полку «Рейд» украинских Сил беспилотных систем показали кадры удара по локомотиву в районе поселка Жудилово в Брянской области на расстоянии более 50 км от границы с Украиной. Локомотив вез состав с топливом и, как утверждается, в результате удара был выведен из строя.
Государственный департамент США выпустил предупреждение 4-го уровня, в котором настоятельно рекомендует гражданам США воздержаться от поездок в Россию или немедленно покинуть страну.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 17 июня по 20:00 18 июня стало известно (1, 2) как минимум о 17 погибших и 103 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Потери
В Пензенской области в городах Пенза, Кузнецк и Каменск сообщают о масштабных облавах на мужчин для отправки на фронт. Жительница Пензы опубликовала видео, на котором женщины после одной из таких облав пытаются отбить мужчин, сидящих в микроавтобусе у ворот военкомата Октябрьского и Железнодорожного районов. В середине видео микроавтобус пытается уехать, однако его окружают женщины. По их словам, мужчин в автобусе принудили подписать контракт в том числе путем избиений. В комментариях под видео люди сообщают об облавах на мужчин в Пензе с указанием районов, где это происходит.
Telegram-канал «Говорит НеМосква» со ссылкой на своих подписчиков пишет, что работникам военкоматов в этом помогают «люди в балаклавах». Облавы происходили в разных концах города: силовики останавливают машины и общественный транспорт, забирают мужчин и увозят в военкомат, где заставляют подписывать контракт, утверждают жители. В микрорайоне Спутник полицейские устроили поквартирный обход. Горожане предупреждают друг друга о местах облав и жалуются, что «местные СМИ молчат». По словам пензенцев, ловить мужчин начали с января, но в последнее время облавы усилились и «ситуация с каждым днем всё хуже», а власти регионов «обменялись» для этой цели силовиками.
Вооружения и военная техника
Министр обороны Украины Михаил Фёдоров сообщил, что по итогам «Рамштайна» западные союзники выделили Украине $4 млрд военной помощи, в том числе $1 млрд дополнительного финансирования программы PURL. В частности, еще $108 млн в финансирование этой программы внесла Швеция, таким образом доведя свой общий вклад до $543 млн.
Германия передаст Украине «трехзначное» количество ракет класса «воздух — воздух» из собственных запасов, сообщил министр обороны страны Борис Писториус.
Президент США Дональд Трамп планирует попросить американские оборонные компании выдавать лицензии на производство в Европе своих вооружений, в частности противобаллистических ЗУР, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
О главных событиях войны 18 июня 2026 года — в предыдущей сводке: Крупнейший воздушный налет на Москву за всю войну, российские механизированные штурмы в сторону Славянска. Что происходит на фронте
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