«Битва за Константиновку» подходит к концу, в Севастополе поражен музей-панорама обороны города в 1854–1855 годах. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:

На харьковском направлении сообщается о продвижении ВС РФ к востоку от Волчанска

На константиновском направлении постепенно подходит к концу «Битва за Константиновку»

На покровском направлении ВС РФ заменяют дальнобойную артиллерию массированным применением планирующих авиабомб

Налет ракетами «Фламінго» на Чебоксары — одно из попаданий пришлось по корпусу завода «ВНИИР-Прогресс»

Удар украинских беспилотников по порту Мариуполя — заявляется выход из строя ключевой портовой инфраструктуры

В Севастополе поражено здание музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов»

В результате подрыва автомобиля погиб начальник ГРАУ Минобороны РФ Дамир Давыдов

Правительство Болгарии планирует прекратить поставки оружия Украине

Обстановка на фронте

На харьковском направлении сообщается о продвижении ВС РФ к востоку от Волчанска.

Российский военблогер Анатолий Радов утверждает, что российские военные зачистили село Волоховка в харьковском приграничье к востоку от Волчанска. В Минобороны РФ объявили об оккупации этого села еще 19 мая, а согласно карте DeepState, Волоховка остается под контролем СОУ, хотя и находится на расстоянии менее 3 км от «серой зоны».

На лиманском направлении не подтверждаются успехи российских войск на подступах и в самом Лимане (до 2016 года — Красный Лиман).

«Военкор» Юрий Котенок сообщает, что ВС РФ ведут боевые действия по всему Лиману, продвигаются южнее города и пытаются отрезать украинские позиции к северо-востоку от него. На карте DeepState Лиман показан как зона уверенного контроля СОУ, за исключением юго-восточной окраины, которая находится в «серой зоне».

На константиновском направлении постепенно подходит к концу «Битва за Константиновку».

OSINT-исследователь под ником Clément Molin считает, что битва за Константиновку, которая длится с ноября 2025 года, постепенно подходит к концу: российские военные начали «просачиваться» глубже в городскую черту, однако в то же время украинские бойцы сохраняют присутствие по всему городу, и позиции зачастую находятся в одних и тех же районах. По оценке исследователя, ВС РФ, которым не удалось перерезать логистику Константиновки, теперь пытаются занять позиции возле маршрутов снабжения в самом городе, чтобы принудить СОУ к эвакуации. Он отмечает, что если Константиновку и захватят летом этого года, то далее российские войска не будут готовы к боям за Дружковку.