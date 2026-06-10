«Битва за Константиновку» подходит к концу, в Севастополе поражен музей-панорама обороны города в 1854–1855 годах. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На харьковском направлении сообщается о продвижении ВС РФ к востоку от Волчанска
- На константиновском направлении постепенно подходит к концу «Битва за Константиновку»
- На покровском направлении ВС РФ заменяют дальнобойную артиллерию массированным применением планирующих авиабомб
- Налет ракетами «Фламінго» на Чебоксары — одно из попаданий пришлось по корпусу завода «ВНИИР-Прогресс»
- Удар украинских беспилотников по порту Мариуполя — заявляется выход из строя ключевой портовой инфраструктуры
- В Севастополе поражено здание музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов»
- В результате подрыва автомобиля погиб начальник ГРАУ Минобороны РФ Дамир Давыдов
- Правительство Болгарии планирует прекратить поставки оружия Украине
Обстановка на фронте
На харьковском направлении сообщается о продвижении ВС РФ к востоку от Волчанска.
Российский военблогер Анатолий Радов утверждает, что российские военные зачистили село Волоховка в харьковском приграничье к востоку от Волчанска. В Минобороны РФ объявили об оккупации этого села еще 19 мая, а согласно карте DeepState, Волоховка остается под контролем СОУ, хотя и находится на расстоянии менее 3 км от «серой зоны».
На лиманском направлении не подтверждаются успехи российских войск на подступах и в самом Лимане (до 2016 года — Красный Лиман).
«Военкор» Юрий Котенок сообщает, что ВС РФ ведут боевые действия по всему Лиману, продвигаются южнее города и пытаются отрезать украинские позиции к северо-востоку от него. На карте DeepState Лиман показан как зона уверенного контроля СОУ, за исключением юго-восточной окраины, которая находится в «серой зоне».
На константиновском направлении постепенно подходит к концу «Битва за Константиновку».
OSINT-исследователь под ником Clément Molin считает, что битва за Константиновку, которая длится с ноября 2025 года, постепенно подходит к концу: российские военные начали «просачиваться» глубже в городскую черту, однако в то же время украинские бойцы сохраняют присутствие по всему городу, и позиции зачастую находятся в одних и тех же районах. По оценке исследователя, ВС РФ, которым не удалось перерезать логистику Константиновки, теперь пытаются занять позиции возле маршрутов снабжения в самом городе, чтобы принудить СОУ к эвакуации. Он отмечает, что если Константиновку и захватят летом этого года, то далее российские войска не будут готовы к боям за Дружковку.
Украинский военный обозреватель Константин Машовец, в свою очередь, пишет (1, 2, 3), что ВС РФ подошли «достаточно близко» к захвату Константиновки. По его оценке, им удалось закрепиться на востоке и юго-востоке города и совершить прорыв в западную (центральную) часть Константиновки со стороны Ильиновки (до 2016 года — Ильича), что дестабилизировало оборону СОУ. Машовец считает, что между российскими передовыми группами остается всего 2 км, преодолев которые они существенно ухудшат положение украинских сил в южной части Константиновки. По его мнению, после захвата Константиновки российское командование попытается срезать украинский выступ в районе Часова Яра и прорваться к Дружковке.
Анатолий Радов демонстрирует свою версию карты российского контроля в юго-западной и юго-восточной частях Константиновки. По его информации, ситуация севернее представляет собой «слоеный пирог», то есть расположенные вперемешку российские и украинские позиции. По версии DeepState, в Константиновке нет зон уверенного российского контроля, однако аналитики помещают значительную часть города в «серую зону».
На покровском направлении ВС РФ заменяют дальнобойную артиллерию массированным применением планирующих авиабомб.
Украинский военнослужащий, ведущий Telegram-канал «Офіцер», оценивает, что ВС РФ каждый месяц применяют по Доброполью 500–700 КАБ, фактически используя их как высокоточную дальнобойную артиллерию. Он добавляет, что СОУ не хватает собственных планирующих авиабомб для ударов по российским тактическим целям, а действия украинской авиации ограничены российской ПВО и истребителями.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 10 июня 207 беспилотников типа «Шахед» (включая реактивные), других типов и БПЛА-имитаторов (181 БПЛА — 87,44% — был сбит или подавлен). Зафиксированы попадания 21 БПЛА в 14 локациях, а также падение обломков в 13 локациях.
В результате атак на Харьков и 26 населенных пунктов Харьковской области за сутки один человек погиб, еще 15 получили ранения, сообщил глава местной ОВА Олег Синегубов. Из них в самом Харькове пострадали 14 человек, в том числе ребенок. Днем город вновь подвергся массированному налету дронов, пострадали восемь человек.
В Запорожской области за сутки от атак на 46 населенных пунктов пострадали 10 человек, сообщил глава ОВА Иван Фёдоров.
При ночных атаках на Одессу были повреждены два многоэтажных жилых дома, в одном из них полностью сгорела квартира, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер. Пострадали три человека, среди них двое детей.
В Сумах два человека пострадали из-за удара по жилому сектору, сообщили в ГСЧС. По информации главы Сумской ОВА Олега Григорова, всего в регионе при атаках днем были ранены шесть человек.
В Минэнерго Украины сообщили, что в результате атак на энергообъекты страны часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Харьковской и Херсонской областях временно остались без электроснабжения.
Z-канал «Военный Осведомитель» публикует кадры, как утверждается, уничтожения ударами БПЛА «Ланцет» украинских битумовоза, автогудронатора и другой дорожно-строительной техники на трассе Т-22-07 в Бериславском районе Херсонской области.
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 9 июня 292 беспилотников над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымским полуостровом и акваторией Чёрного моря. В ночь на 10 июня были перехвачены 326 БПЛА над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Калужской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Орловской, Тверской, Тульской, Ульяновской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымским полуостровом и акваторией Чёрного моря.
Утром Чебоксары подверглись ракетной атаке, сообщил глава Чувашии Олег Николаев. По его словам, пострадали три человека. Telegram-канал «Сердитая Чувашия» отмечал, что в городе «произошло как минимум два прилета на фоне объявленной ракетной опасности». Глава Чебоксар Станислав Трофимов обратился к жителям с просьбой «воздержаться от привода детей в пришкольные лагеря и детские сады до особого распоряжения». Издание Astra, проанализировав опубликованные кадры, пришло к выводу, что под удар попал завод «ВНИИР-Прогресс».
Журналисты установили, что после предыдущей атаки административное здание завода защитили сетками, также сети натянули над всей территорией завода. Тем не менее в результате этой атаки административное здание «ВНИИР-Прогресс», вероятно, получило существенные повреждения, предполагает Astra. Предприятие производит радиоэлектронную технику, в том числе для нужд российской армии. Среди его продукции — антенны «Комета», используемые для защиты дронов типа «Шахед» от средств РЭБ, а также спутниковые приемники для ракет «Калибр» и «Искандер». Последний раз завод подвергался ракетному удару 5 мая 2026 года.
В результате массированной атаки на Самарскую область пострадали три человека, повреждения получили несколько промышленных предприятий, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев. Ночью Федорищев объявлял беспилотную и ракетную опасность в регионе. На территории области вводили план «Ковер». Astra выяснила, что атаке подвергся Куйбышевский НПЗ — один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Поволжья. В результате атаки на НПЗ возникло несколько очагов возгорания.
Режим ракетной опасности также вводили в Свердловской области, а в Казани звучали сирены воздушной тревоги. Впервые режим беспилотной опасности был объявлен в Омской области.
После налета БПЛА на Владимирскую область на двух объектах инфраструктуры в Камешковском и Александровском округах вспыхнули пожары, сообщил губернатор Александр Авдеев. Пострадавших нет. Украинские каналы Exilenova+ и Supernova+ пишут (1, 2), что в Камешковском районе атакована нефтеперекачивающая станция «Второво», в Александровском округе — НПС «Лобково», обе принадлежат «Транснефти». Ранее НПС «Второво» была атакована 24 мая 2026 года.
Владимир Зеленский подтвердил удары по «ВНИИР-Прогресс» в Чебоксарах, Куйбышевскому НПЗ в Самаре и НПС во Владимирской области. В Генштабе ВСУ также подтвердили атаку на «ВНИИР-Прогресс» крылатыми ракетами «Фламінго» и на Куйбышевский НПЗ. Во время утренней атаки на Чебоксары главный конструктор и совладелец украинской компании Fire Point Денис Штилерман опубликовал фото запуска «Фламінго».
Комментируя видео полета «Фламінго» в сторону цели, украинский OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» отметил, что ракета летит на высоте 27–30 м. Основатель CIT Руслан Левиев удивился, что скорость ракеты, по его оценкам, не выше скорости «Шахеда».
В Генштабе ВСУ также заявили об ударе по танкеру «теневого флота» России WEST Horizon в акватории Черного моря. Подтверждено поражение винто-рулевой группы судна, что может свидетельствовать о применении морских надводных дронов.
Беспилотники 1-го корпуса Нацгвардии «Азов», СБУ и Силы беспилотных систем ВСУ поразили ключевую инфраструктуру морского торгового порта в оккупированном Мариуполе в Донецкой области. Целями ударов стали электроподстанции, радиолокационное оборудование, ремонтные мощности, башня управления и емкости с ГСМ. Кроме того, под удар попал находящийся под санкциями сухогруз российского «теневого флота» Lady Augusta.
В оккупированной части Херсонской области был поврежден мост, связывающий Геническ с Арабатской стрелкой, после чего движение по нему перекрыли, сообщил «глава» региона Владимир Сальдо. Позднее, после обследования моста, было принято решение организовать движение транспорта «в реверсном режиме».
Оккупационные «власти» Запорожской области сообщили о повреждении объектов энергетической инфраструктуры — 300 тысяч домохозяйств остались без электричества. От атак пострадали два человека.
Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди заявил, что за 40 дней вверенные ему подразделения поразили 25 НПЗ и крупных нефтяных терминалов, а в период с 5 по 10 июня — 10 нефтебаз и нефтеперекачивающих станций.
В оккупированном Севастополе в результате удара беспилотника серьезно пострадало здание музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов», сообщил «губернатор» Михаил Развожаев. По его словам, после атаки начался крупный пожар и был «практически уничтожен» один из главных экспонатов музея — панорамное полотно художника Франца Рубо, посвященное обороне Севастополя во время Крымской войны.
«Власти» аннексированного Крыма ввели запрет на движение пассажирских поездов в ночное время. По прибытии на станцию Керчь-Южная пассажиры будут теперь пересаживаться на автобусы, предоставленные местными «властями».
Число пострадавших от взрыва на складе боеприпасов 8 июня в селе Беловское в Белгородской области выросло до 11 человек — еще шесть человек обратились за медицинской помощью после инцидента, сообщили в региональном оперштабе. На месте взрыва, в лесу у села Беловское Белгородского округа, образовалась воронка диаметром примерно 200 метров, пишет Telegram-канал «Пепел ➜ Белгород» и публикует спутниковый снимок.
В Генштабе ВСУ уточнили результаты атаки на арсенал ракетного вооружения и боеприпасов в Большой Ижоре 6 июня. Заявляется о разрушении 18 наземных хранилищ и трех открытых площадок.
Следственный комитет назвал произошедший накануне взрыв автомобиля в московском Коньково «попыткой покушения на сотрудника научно-производственного предприятия».
Z-канал «От Мариуполя до Карпат» опубликовал 8 июня видео, на котором российский беспилотник сбрасывает боеприпасы на мирного жителя в Корабельном районе Херсона.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 8 июня по 20:00 9 июня стало известно (1, 2) как минимум о 14 погибших и 115 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Потери
В результате подрыва автомобиля накануне в Балашихе погиб начальник ГРАУ Минобороны РФ Дамир Давыдов. Как выяснил The Insider, операция была проведена силами СБУ.
Инсайдерский Telegram-канал «Досье Шпиона» утверждает, что 5 июня 2026 года удару 25 беспилотников подвергся пункт дислокации 90-го саперного полка (в/ч 56602) в районе села Пионерское в Донецкой области. По сведениям канала, погибли капитан Андрей Юшков, сержант Виктор Якубенко и младший сержант Андрей Осипов, еще пять военнослужащих получили ранения, а майор Александр Константиновский числится пропавшим без вести. Также сообщается о потерях инженерного оборудования, боеприпасов и нескольких единиц автомобильной техники.
Вооружения и военная техника
Правительство Болгарии планирует прекратить поставки оружия Украине. Об этом, как сообщает Bloomberg, заявил новый министр обороны страны Димитар Стоянов. Издание напоминает, что Болгария производит боеприпасы советских калибров, которые попадают в Украину через экспорт в страны ЕС, а с 2022 года направила непосредственно Украине 12 пакетов военной помощи.
Ресурс German Aid to Ukraine выяснил, что контракт, подписанный в прошлом году поставщиком коммерческих спутниковых снимков Planet Labs с правительством Германии, был заключен в интересах Украины. Автор ресурса добавляет, что этот контракт на сумму €240 млн — второе такое соглашение при посредничестве немецких властей — предыдущий, с Rheinmetall и ICEYE, был заключен правительством Олафа Шольца в 2024 году.
О главных событиях войны 9 июня 2026 года — в предыдущей сводке: Российские военные снова «просачиваются» в Купянск, трафик грузовиков по «сухопутному коридору» в Крым упал на 71%. Что происходит на фронте
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