Украина ударила крылатыми ракетами FP-5 «Фламинго» по предприятию «ВНИИР-Прогресс» в Чебоксарах

В ночь на 5 мая Украина нанесла масштабный удар по российским регионам. Сразу в нескольких регионах была объявлена ракетная опасность, об этом сообщает Interfax.



Украинские мониторинговые каналы Exilenova+ и Supernova+ пишут, что в столице Республики Чувашии Чебоксарах ночью и утром было атаковано предприятие АО «ВНИИР-Прогресс», вспыхнул пожар.



По данным украинского OSINT-проекта Dnipro Osint, удары были нанесены крылатыми ракетами FP-5 «Фламинго». Telegram-канал «Сердитая Чувашия» сообщает, что загорелся фасад административного здания, была повреждена инфраструктура, включая троллейбусную контактную сеть. Также сообщается о повреждении здания колледжа и «МТВ-центра» в Чебоксарах.



Утром 5 мая Минздрав Чувашии сообщил о трех пострадавших во время ночной атаки на Чебоксары. Один житель в состоянии средней тяжести, двое — в легкой.

В аэропорту Чебоксар введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация.

«ВНИИР-Прогресс» входит в объединение «АБС Электро» и производит радиоэлектронную технику, в том числе для нужд российской армии. Среди ее продукции — антенны «Комета», используемые для защиты дронов «Шахед» и «Герань» от средств радиоэлектронной борьбы, а также спутниковые приемники для ракет «Калибр» и «Искандер».

Украинские беспилотники уже атаковали «ВНИИР-Прогресс» несколько раз. В первый раз это произошло в июне 2025 года. Тогда завод временно приостановил работу.

Министерство обороны России заявило, что с вечера понедельника до утра вторника российские военные уничтожили 289 украинских беспилотников над территорией РФ. По данным ведомства, БПЛА были уничтожены над Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Калужской, Смоленской, Орловской, Тверской, Тульской, Рязанской, Псковской, Новгородской, Ленинградской, Ростовской, Волгоградской областями, Московским регионом, Республикой Крым, Татарстаном, Краснодарским краем и Азовским морем.



Несколько губернаторов в ночь на 5 мая сообщили о пожарах в своих регионах. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что на территории промзоны в Киришах после атаки беспилотников в ночь на пятое мая произошел пожар. По его словам, целью украинской армии был нефтеперерабатывающий завод «Киришинефтеоргсинтез». Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинские военные атаковали дронами село Демьянки Стародубского муниципального округа, двое человек были ранены.