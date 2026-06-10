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СК назвал «попыткой покушения на сотрудника научно-производственного предприятия» взрыв автомобиля в московском Коньково

The Insider
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Взрыв автомобиля 9 июня на улице Введенского в Москве был «попыткой покушения» на сотрудника одного из столичных научно-производственных предприятий. Об этом сообщили в Следственном комитете. 

По версии ведомства, подрыв готовили двое несовершеннолетних, юноша и девушка. Они делали это по заданию неких «кураторов». Девушка забрала в тайнике взрывное устройство, а молодой человек установил его и GPS-трекер на автомобиль. 

Обоих подозреваемых задержали на месте. На них завели уголовные дела по статьям о покушении на убийство и незаконном хранении взрывчатки. 

СК не называет личность предполагаемой жертвы планируемого покушения. В пресс-релизе ведомства его представляют лишь как «сотрудника одного из научно-производственных предприятий». Взрыв произошел накануне на парковке на пересечении улиц Введенского и Бутлерова. 

Близлежащее учреждение — это НИИ «Полюс» им. М. Ф. Стельмаха, специализирующийся на разработках в области лазерных технологий. Его разработки в том числе используются в военной сфере: это, например, лазерные целеуказатели-дальномеры для беспилотников «Орион» и навигационные системы и лазерные гироскопы для ракет «Искандер». 

Институт входит в холдинг «Швабе» Госкорпорации «Ростех».

Во вторник, 9 июня, в подмосковной Балашихе взорвался автомобиль BMW X3. Жертвой этого взрыва оказался генерал-лейтенант Дамир Давыдов — офицер, ответственный в российском Министерстве обороны за поставки ракет и артиллерийских боеприпасов на фронт.

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