Взорванным в Балашихе генералом оказался начальник управления ГРАУ Дамир Давыдов, отвечавший за поставки боеприпасов на фронт

Жертвой взрыва в подмосковной Балашихе стал генерал-лейтенант Дамир Давыдов — офицер, ответственный в российском Министерстве обороны за поставки ракет и артиллерийских боеприпасов на фронт, выяснил The Insider. По свидетельству очевидцев, сразу после взрыва генерал был еще жив, но, по не подтвержденным пока данным, он скончался еще до прибытия медиков.
Взрыв произошел ранним утром 9 июня в микрорайоне Авиаторов. Взрывчатка была спрятана под днищем автомобиля BMW и сдетонировала, вскоре после того как водитель начал движение с парковки. Давыдов проживал в Балашихе по адресу: ул. Кожедуба (микрорайон Авиаторов), д. 6, кв. 21 — в нескольких сотнях метров от места взрыва. По данным The Insider, Давыдов пользовался автомобилем BMW X3 с номером У028ЕР750.
The Insider известно, что операция была проведена силами СБУ Украины.
Давыдов родился 4 февраля 1969 года в закрытом городе Пенза-19 (Заречный). Его отец работал на производственном объединении «Старт», выпускавшем ядерные ракеты до 2002 года. Давыдов получил профильное военно-техническое образование и зарегистрировал несколько патентов в области ракетных двигателей и артиллерийских боеприпасов.
В 2009 году он возглавлял Центральное испытательное техническое бюро (в/ч 63341) при 51-м арсенале. В 2017 году получил назначение на должность начальника управления поставки ракет и боеприпасов ГРАУ Минобороны России (в/ч 64176).
Для Украины генерал давно был мишенью как участник военных преступлений. Согласно украинской базе «Книга палачей», Давыдов принимал непосредственное участие в планировании и организации российского военного вторжения 24 февраля 2022 года. В обязанности генерала входило обеспечение армии боеприпасами.
Это уже второй подобный случай в микрорайоне Авиаторов. В апреле 2025 года на этой же территории при взрыве погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Место взрыва 9 июня расположено примерно в 350 метрах от дома, возле которого был подорван автомобиль Москалика.