Взорванным в Балашихе генералом оказался начальник управления ГРАУ Дамир Давыдов, отвечавший за поставки боеприпасов на фронт

Жертвой взрыва в подмосковной Балашихе стал генерал-лейтенант Дамир Давыдов — офицер, ответственный в российском Министерстве обороны за поставки ракет и артиллерийских боеприпасов на фронт, выяснил The Insider. По свидетельству очевидцев, сразу после взрыва генерал был еще жив, но, по не подтвержденным пока данным, он скончался еще до прибытия медиков.

Взрыв произошел ранним утром 9 июня в микрорайоне Авиаторов. Взрывчатка была спрятана под днищем автомобиля BMW и сдетонировала, вскоре после того как водитель начал движение с парковки. Давыдов проживал в Балашихе по адресу: ул. Кожедуба (микрорайон Авиаторов), д. 6, кв. 21 — в нескольких сотнях метров от места взрыва. По данным The Insider, Давыдов пользовался автомобилем BMW X3 с номером У028ЕР750.