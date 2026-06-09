В подмосковной Балашихе взорвался автомобиль, водитель погиб. Это произошло в военном микрорайоне, где в 2025 году был убит генерал Москалик

Утром 9 июня в подмосковной Балашихе взорвался автомобиль BMW X3. В результате погиб водитель. Об этом сообщили в Следственном комитете России. По данным следствия, взрыв произошел около 5:30 возле жилого дома на улице Колдунова в микрорайоне Авиаторов. Водитель получил множественные ранения и скончался. Его личность официально не раскрывается.

По данным близкого к силовикам канала Mash, мужчина сел в автомобиль, завел двигатель, после чего произошел взрыв. Пострадавшего успели вытащить из горящей машины живым, однако позже он умер.

Основатель исследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев, проанализировав опубликованные видеозаписи, предположил, что взрывное устройство могло находиться в одной из припаркованных рядом машин и было приведено в действие дистанционно в тот момент, когда BMW проезжал мимо. В то же время Telegram-канал Mash утверждает, что бомба была заложена непосредственно в автомобиле погибшего — за водительским сиденьем.

Взрыв произошел в микрорайоне Авиаторов, который был построен на месте бывшей воинской части как жилой квартал для военнослужащих и их семей, отмечает «Агентство». По словам местных жителей, в районе проживает большое число действующих и бывших военнослужащих, а также участников войн в Сирии, Чечне, Афганистане и Украине.

Примечательно, что взрыв произошел примерно в 350–400 метрах от дома на улице Нестерова, рядом с которым в апреле 2025 года был подорван автомобиль заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба Ярослава Москалика. Тогда генерал погиб на месте. Москалик руководил группой, которая мониторила обстановку в зоне боевых действий в Украине, и отвечал за доклады Путину.