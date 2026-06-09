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Новости

В Москве произошел второй взрыв за день. Взорвался автомобиль в районе Коньково

The Insider
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На парковке, расположенной на улице Введенского в московском районе Коньково, взорвался автомобиль. Это уже второй за день взрыв автомобиля в Московском регионе. 

Как написал Telegram-канал «Осторожно, Москва», пересечение улиц Введенского и Бутлерова оцепили сотрудники полиции и Росгвардии, приехала бригада скорой помощи. Пророссийский Telegram-канал Shot написал, что причиной инцидента стало возгорание под капотом электромобиля Zeekr, его уже потушили спасатели, никто не пострадал. Официальной версии пока не поступало. 

Сегодня около 5:30 возле жилого дома на улице Колдунова в микрорайоне Авиаторов, построенном специально для военных, в подмосковной Балашихе взорвался автомобиль BMW X3. В результате погиб водитель. Примечательно, что взрыв произошел примерно в 350–400 метрах от дома на улице Нестерова, рядом с которым в апреле 2025 года был подорван автомобиль заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба Ярослава Москалика.

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