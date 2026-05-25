Украинские войска давят южнее Запорожья, третье применение «Орешника» по Украине, налет БПЛА на Новороссийск. Что происходит на фронте

По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 21 мая по 20:00 22 мая стало известно (1, 2) как минимум об 11 погибших мирных жителях и 123 пострадавших в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. В минувшие выходные 39 мирных жителей погибли (1, 2), еще 283 получили ранения. Также CIT публикует (1, 2) сводки ударов по энергетической инфраструктуре за тот же период.

Потери

Командующий СБС ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди сообщил, что в ночь на 23 мая вверенные ему подразделения поразили ракетный корабль на воздушной подушке проекта 1239 и фрегат «Адмирал Эссен» на военно-морской базе в Новороссийске, однако признает, что в обоих случаях степень поражения неизвестна. Также, по сведениям «Мадяра», СБС той же ночью уничтожили в Донецке ЗРК «Оса» и таким образом довели число пораженных в мае российских средств ПВО до 21 единицы.

Боец «Азова» Александр Крохмалюк умер в российском плену после переломов, сообщил экс-заместитель командира полка «Азов» Святослав «Калина» Паламар. В сентябре 2025 года Крохмалюка вернули в рамках очередного этапа репатриации тел. Судебно-медицинская экспертиза во Львове зафиксировала причину смерти: перелом ребер и тупая травма грудной клетки.

В Сумской области два российских солдата сдались беспилотнику, который сопроводил их на украинские позиции, где им оказали медицинскую помощь. На следующий день при эвакуации этих солдат в тыл с помощью НРК российские операторы БПЛА дважды атаковали их FPV-дронами. Оба получили ранения различной степени тяжести. Их дальнейшая судьба неизвестна, поскольку российские беспилотники, вероятно, нанесли последующие удары.

Список визуально подтвержденных потерь техники ВС РФ, составленный волонтерами проекта Oryx, перестал помещаться в статью на платформе Blogger, где он публикуется, сообщил волонтер проекта Якуб Яновский. Проблему решили временным сокращением метаданных ссылок, что затруднит работу с архивом, но позволит продолжить обновлять список. Сейчас в списке содержится 23 439 единиц техники, в том числе 4 390 танков и 6 429 БМП.

По сведениям «Радио Свобода», правозащитники и родственники российских военных заявляют о новой жесткой тенденции: солдат, получивших тяжелейшие ранения и категорию «Г» (временно не годен), массово признают «здоровыми» на повторных липовых комиссиях. На войну возвращают людей, потерявших зрение, слух или конечности.

Вооружения и военная техника

Расследовательский проект UnderYourNoZ рассказал о деятельности российского ООО «Сильвер», который, согласно опубликованным документам, занимается закупкой в Китае комплектующих для «Шахедов». Компания не присутствует в социальных сетях, однако зарегистрирована в технопарке «Алабуга» в Татарстане, где расположено основное производство этих дронов, а ее акционеры, по данным расследователей, все обучались в колледже «Алабуга Политех» — более того, один из них, 20-летний Булат Вахитов, указал в социальных сетях, что работает в особой экономической зоне «Алабуга».

О главных событиях войны 22 мая 2026 года — в предыдущей сводке: ВС РФ атакуют к северо-западу от Гуляйполя, из-за налетов украинских БПЛА ограничено движение по трассе в Крым. Что происходит на фронте

Все военные сводки The Insider можно прочитать тут