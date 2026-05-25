Украинские войска давят южнее Запорожья, третье применение «Орешника» по Украине, налет БПЛА на Новороссийск. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На лиманском направлении украинские военные провели неудачный механизированный штурм к северу от Лимана
- На южно-донецком направлении российские войска отметились «флаговтыком» в окрестностях Покровского
- На запорожском направлении подразделения ВСУ увеличивают давление на рубеже Степногорска и Приморского
- Третье за время войны применение ракеты «Орешник» — по неизвестной цели в районе Белой Церкви
- Завершены спасательные работы на месте удара в Старобельске — всего погиб 21 человек, еще 42 человека пострадали
- Налет БПЛА на Новороссийск — масштабный пожар возник в резервуарном парке «Грушовая балка»
- Проект Oryx исчерпал ресурсы для учета потерь вооружений и техники ВС РФ на странице платформы Blogger
- «Радио Свобода» — тяжелораненых российских военных массово признают «годными» к службе
Обстановка на фронте
На сумском направлении сообщается о боях на рубежах севернее и восточнее Сум.
«Военкор» Юрий Котенок утверждает, что ВС РФ ведут бои севернее Сум в Новой Сечи, Иволжанском и Кондратовке, а к востоку от города «зачищают» Запселье и Рясное.
На лиманском направлении украинские военные провели неудачный механизированный штурм к северу от Лимана (до 2016 года — Красный Лиман).
OSINT-исследователь под ником imi (m) выполнил привязку к местности видео ударов по механизированной колонне 3-го армейского корпуса ВСУ, атаковавшей по направлению на Новое на фланге российского выступа севернее Лимана. Сообщается, что в ходе атаки СОУ потеряли до 15 единиц техники.
Юрий Котенок пишет, что ВС РФ заняли большую часть Боровой и западную часть Шейковки на берегу Оскола, тогда как украинцы контратакуют во фланги российской группировки, действующей в районе Святогорска.
На южно-донецком направлении российские войска отметились «флаговтыком» в окрестностях Покровского.
В Минобороны РФ заявили о захвате села Добропасово (до 2016 года — Червоный Лиман) к юго-востоку от поселка Покровское в Днепропетровской области. Видео «флаговтыка» в населенном пункте опубликовано в Z-канале «Воин DV», близком к российской группировке войск «Восток». Оккупацию Добропасова подтверждает и Юрий Котенок, который в то же время отмечает, что на направлении идут встречные бои — СОУ пытаются закрепиться в Поддубном, а также в районе Берёзового, Вербового, Калиновского и Новониколаевки. Стоит отметить, что, согласно карте DeepState, Добропасово находится почти в 16 км от зоны уверенного контроля ВС РФ.
На запорожском направлении подразделения ВСУ увеличивают давление на рубеже Степногорска и Приморского.
Автор пророссийского канала «Позывной《OSETIN》» сообщает (1, 2), что украинцы пользуются численным преимуществом в районе Степногорска на берегу Днепра, пытаются прорваться на его окраины и атакуют российские позиции в районе соседнего Приморского к югу от Запорожья.
«Рыбарь» сообщает, что украинские бойцы удерживают опорные пункты к югу от Малой Токмачки, расположенной к юго-востоку от Орехова, а бóльшая часть самого села либо контролируется СОУ, либо представляет собой «серую зону».
Исследователь под ником Playfra утверждает, что СОУ уверенно контролируют Воздвижевку и Верхнюю Терсу к западу от Гуляйполя, а кадры с российскими «флаговтыками» объясняет глубоким «просачиванием» российских военных.
Украинский военный обозреватель Богдан Мирошников, в свою очередь, сообщает, что в этом районе успеха не имеют ни российские атаки, ни украинские контратаки, а СОУ несут неоправданно высокие потери в штурмах.
Украинский военный обозреватель Константин Машовец дает оценку (1, 2, 3) Вооруженных сил Беларуси в связи с недавними заявлениями украинских властей об угрозах для киевского и черниговского направлений. По его информации, ВС Беларуси насчитывают до 65 тысяч человек, из них до 28 тысяч относятся к Сухопутным войскам и порядка 6 тысяч — к Силам специальных операций. В результате мобилизации первой очереди численность войск можно будет нарастить до 90 тысяч, а общий мобилизационный резерв составляет до 290 тысяч. В целом, по оценке Машовца, ВС Беларуси целиком эквивалентны одной общевойсковой армии.
Украинский военнослужащий, ведущий Telegram-канал «Офіцер», рассказывает, что артиллерия в российско-украинской войне переживает не лучшие времена — ее позиции достаточно быстро выявляют с помощью дронов, радиус действия снизился, а подвоз боеприпасов усложнился. Тем не менее артиллерия в СОУ до сих пор применяется для поражения, например, точек накопления личного состава или взлета-посадки дронов.
OSINT-исследователь под ником Clément Molin, анализируя применение дронов украинскими силами, выделяет ряд «эшелонов» поражения от сплошной «киллзоны» на глубину до 20 км до стратегических объектов на территории России. В зависимости от эшелона и задач применяются различные модели дронов, отмечает исследователь, который представил выделенные им эшелоны на карте.
В Deep State положительно оценили опыт строительства украинских ИФС в последние годы. После провалов украинской обороны в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях украинцы освоили строительство эффективных укреплений, способных останавливать противника в сочетании с работой дронов и артиллерии, и постоянно масштабируют этот опыт, сообщают аналитики.
Владимир Путин заявил, что ситуация для ВСУ становится «катастрофической», и вновь, как в начале полномасштабной войны, призвал украинских военных не выполнять приказы. Напомним, что на неделе с 11 по 17 мая ВС РФ впервые с февраля 2026 года потеряли больше территорий в Украине, чем захватили.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались об отражении следующих воздушных атак:
- в ночь на 23 мая было запущено 124 беспилотника типа «Шахед» (включая реактивные) и БПЛА-имитатора (102 БПЛА — 82,25% — были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания 12 БПЛА в девяти локациях, а также падение обломков в пяти локациях
- в ночь на 24 мая было запущено 690 средств воздушного нападения: 600 беспилотников типа «Шахед» и БПЛА-имитаторов (549 БПЛА — 91,5% — были сбиты или подавлены), одна баллистическая ракета средней дальности (о перехвате не сообщалось), 30 баллистических ракет «Искандер-М» / «С-400» (11 перехвачены), 54 крылатые ракеты Х-101 / «Искандер-К» / «Калибр» (44 были сбиты), две ракеты «Кинжал» (о перехвате не сообщалось) и три ракеты «Циркон» (о перехвате не сообщалось). По предварительной информации, 19 ракет не достигли целей, информация о них уточняется. Зафиксированы попадания 16 ракет и 51 БПЛА в 54 локациях, а также падение обломков в 23 локациях
- в ночь на 25 мая было запущено 262 беспилотника типа «Шахед» (включая реактивные) и БПЛА-имитатора (246 БПЛА — 93,4% — были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания 10 БПЛА в девяти локациях, а также падение обломков в семи локациях
Утром 23 мая глава ОВА Вадим Филашкин сообщил, что за минувшие сутки в результате атак были ранены семь жителей Донецкой области.
Один человек погиб, еще 20 получили ранения за те же сутки в Херсонской области, сообщил глава местной ОВА Александр Прокудин. Целями атак стали социальная инфраструктура и жилые кварталы населенных пунктов, в том числе были повреждены восемь частных домов, церковь и частные автомобили.
Технически согласованы условия возможной эвакуации мирных жителей из оккупированных Олешек и соседних населенных пунктов на левом берегу Днепра в Херсонской области, сообщил изданию «Суспільне Херсон» уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец 22 мая. По его словам, эвакуация затронет около 6 тысяч человек, включая примерно 200 детей. Украинская сторона ожидает от российской дату прекращения огня, необходимого для начала операции.
В результате ракетного удара по Одессе 23 мая были ранены девять человек, в том числе трое детей, сообщили местные власти.
В тот же день в Сумах дрон атаковал траурную колонну. По словам главы ОВА Олега Григорова, несколько человек пострадали, один находится в тяжелом состоянии. Всего за сутки в области от атак пострадали 12 человек.
В ночь на 24 мая был нанесен массированный удар по Киеву и другим регионам Украины.
В Киеве погибли два человека, сообщил мэр Виталий Кличко. Еще 91 человек пострадал, в том числе трое детей. Разрушения зафиксированы в Шевченковском, Дарницком, Оболонском, Днепровском, Святошинском, Голосеевском, Деснянском, Соломенском и Печерском районах города.
Министр культуры Украины Татьяна Бережная сообщила, что в ходе атаки на Киев повреждения получили многие культурные учреждения столицы, в том числе Национальный художественный музей Украины, Национальный музей «Чернобыль», Национальная филармония, Национальная музыкальная академия, Национальная библиотека Украины имени Ярослава Мудрого и Киевская опера. В МВД Украины заявили, что около 40% музейных предметов из экспозиции музея «Чернобыль» в Киеве безвозвратно утрачены. Также повреждены здания МИД Украины, Киевской школы экономики и Главного управления Государственной налоговой службы.
Z-канал «Военный Осведомитель» на основе данных спутникового сервиса мониторинга пожаров NASA FIRMS отметил, что очаги возгорания фиксировались в районе сразу нескольких важных объектов Киева и его окрестностей: вблизи цехов оборонного предприятия «Артём», специализирующегося на производстве ракет, в промышленной зоне Дарницкого района, рядом с цехами завода «Аналітприлад», выпускающего аналитическое и измерительное оборудование, и территории бывшего завода «Реле и автоматика». Также пожар отмечен в районе склада компании «АТБ» на западной окраине Киева и вблизи здания СБУ в Подольском районе столицы.
В Киевской области в результате массированной атаки той же ночью погибли два человека. Не менее девяти жителей региона получили ранения.
Украинские военные утверждают, что в районе Белой Церкви под Киевом был нанесен удар баллистической ракетой средней дальности «Орешник». Накануне о возможном ударе «Орешником» предупреждал Владимир Зеленский. Позже Минобороны РФ подтвердило применение ракет «Орешник», «Искандер», «Кинжал» и «Циркон» по территории Украины. Украинский OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» отмечает, что «Орешник» был опять без боевой части. Предыдущие удары «Орешником» наносились 21 ноября 2024 года и 8 января 2026 года.
В сети появилось видео предположительного падения блоков еще одной ракеты «Орешника», попавшее на одну из камер наблюдения в Донецке, как сообщается, за несколько минут до удара по Белой Церкви. Геопривязку подтвердил украинский OSINT-проект «Кіберборошно».
Той же ночью 11 человек, в том числе двое детей, пострадали в результате атаки беспилотников на Черкассы.
Город Богодухов в Харьковской области утром 24 мая был атакован беспилотниками, ранения получили 13 человек. На месте взрыва повреждены 15 автомобилей и многоквартирный дом, сообщили в областной прокуратуре.
Один человек погиб, еще 16 ранены (1, 2) в результате ударов авиабомбами по Краматорску и Дружковке в Донецкой области 24 мая и под утро 25 мая.
Десять человек, в том числе один ребенок, пострадали в результате удара по Павлограду 25 мая, сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа. Трое из них госпитализированы в состоянии средней тяжести. Повреждено многоэтажное здание, возник пожар.
В результате ракетного удара по городу Дергачи в Харьковской области утром 25 мая погиб мужчина, 19 человек пострадали, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.
ВС РФ всё чаще использует FPV-дроны не как средство ведения боя, а как инструмент целенаправленного террора против гражданского населения, сообщили в Офисе генерального прокурора Украины 22 мая. В 2024 году зафиксировано 2427 таких нападений, в 2025 году — 6771. Только за первые четыре месяца 2026 года зарегистрировано 2010 уголовных производств по факту применения беспилотников против мирного населения. Среди наиболее частых атак на гражданских в генпрокуратуре Украины назвали применение FPV-дронов против людей на открытой местности, на остановках общественного транспорта, возле жилых домов и объектов инфраструктуры, повторные удары по местам попаданий после прибытия экстренных служб, атаки на маршрутные такси, частные автомобили и другой гражданский транспорт, не имеющий военного назначения.
Сергей «Флеш» Бескрестнов считает, что украинские военные достигли таких успехов в перехватах «Шахедов», что командование ВС РФ должно задуматься о целесообразности применения классических дронов с бензиновым двигателем, процент перехвата которых составляет до 95%.
Минобороны РФ отчиталось об отражении следующих воздушных налетов:
- в течение дня 22 мая были перехвачены (1, 2) 106 беспилотников над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Рязанской, Смоленской, Тульской областями, Московским регионом и Крымским полуостровом
- в ночь на 23 мая были уничтожены 348 БПЛА над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областями, Краснодарским краем, Крымским полуостровом, Татарстаном, Московским регионом и акваториями Азовского и Чёрного морей
- в течение дня 23 мая были перехвачены (1, 2, 3) 70 беспилотников над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Нижегородской, Рязанской, Смоленской, Тульской областями, Московским регионом, Пермским и Краснодарскими краями и Крымским полуостровом
- в ночь на 24 мая были уничтожены 33 БПЛА над Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской областями, Московским регионом, Краснодарским краем и Крымским полуостровом
- в течение дня 24 мая были перехвачены 33 беспилотника над Белгородской, Брянской и Курской областями
- в ночь на 25 мая были уничтожены 173 БПЛА над Белгородской, Брянской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областями, Московским регионом и Крымским полуостровом
В оккупированной Волновахе, по информации источников Astra в МЧС, ФАБ «нештатно сошла» с российского самолета рядом с улицей Ленина у нежилого дома. Никто не пострадал. Это как минимум 25 российская авиабомба, упавшая в РФ или на оккупированных территориях в 2026 году.
Ресурс «Око Гора ✙ Новости и аналитика» проанализировал новые спутниковые снимки Рязанского НПЗ после удара 15 мая 2026 года и подтвердил дополнительные повреждения. Зафиксировано более четырех попаданий по установкам АВТ-4, а также дополнительные попадания по АВТ-3. Между двумя установками уничтожены еще три резервуара. На юге завода повреждена техническая эстакада между резервуарами. По оценке, из строя выведено 90–100% нефтеперерабатывающих мощностей НПЗ.
Тот же ресурс опубликовал спутниковые снимки, подтверждающие результаты атаки на филиал НТЦ «Радар» и завод «ЭТМ» в Ростове-на-Дону в ночь на 8 мая. В результате удара один из заводов был разрушен, второй — получил повреждения. Судя по актуальным спутниковым кадрам, последствия удара до сих пор не устранены.
Спасатели завершили поисковые работы на месте обрушения общежития в Старобельске в Луганской области в результате атаки 22 мая, извлечены тела 21 погибшего, сообщила пресс-служба МЧС РФ 23 мая. Пострадали 42 человека. Основатель CIT Руслан Левиев на основе фото и видео с места событий подтверждает, что удар ВСУ в ночь на 22 мая в Старобельске действительно пришелся по зданиям педагогического колледжа, в результате чего есть погибшие и пострадавшие студенты. Генштаб ВСУ подтвердил удар по Старобельску, но отрицает атаку на гражданский объект.
Беспилотник атаковал 22 мая частный дом вблизи слободы Подол в Суджанском районе Курской области. В результате удара дом загорелся, погибла местная жительница, сообщили местные власти.
В ночь на 23 мая обломки беспилотника упали на территории нефтебазы в Новороссийске — загорелись несколько технических и административных зданий. Также фрагменты упали на территории топливного терминала, сообщил оперативный штаб Краснодарского края. Известно о двух пострадавших. Astra установила, что пожар начался в крупнейшем на юге России резервуарном парке «Грушовая балка». После атаки дым также поднимался из нефтеналивного терминала «Шесхарис», расположенного на побережье Новороссийска. Позже в Генштабе ВСУ подтвердили удары по терминалу «Шесхарис» и нефтебазе «Грушовая балка», а также сообщили об ударах по танкеру Chrysalis российского «теневого флота» в акватории Чёрного моря.
Той же ночью атаке подвергся Пермский край. Глава региона Дмитрий Махонин сообщил, что дроны атаковали одно из промышленных предприятий. По его словам, пострадавших нет. Других деталей Махонин не привел. Украинский Telegram-канал Exilenova+ утверждает, что дрон поразил территорию химического комплекса «АКМ» компании «Метафракс» в Губахе. Предприятие специализируется на производстве аммиака, карбамида и меламина. Владимир Зеленский подтвердил удар по предприятию.
Беспилотник упал в озеро Дридзис в Краславском крае на юго-востоке Латвии, недалеко от границы с Беларусью, и сдетонировал при соприкосновении с водой, сообщила 23 мая госполиция Латвии. В результате инцидента никто не пострадал. Национальные вооруженные силы сообщили агентству LETA, что сенсоры не зафиксировали полет беспилотника над территорией Латвии. SMS-оповещение системы массового оповещения не сработало.
Беспилотники атаковали станцию перекачки нефти «Второво» под Владимиром 24 мая. По словам главы Владимирской области Александра Авдеева, на станции начался пожар, который быстро локализовали. Площадь горения — около 800 м². НПС «Второво» — промежуточная продуктоперекачивающая станция, относящаяся к инфраструктуре ПАО «Транснефть». В сентябре 2025 года она уже была атакована — тогда были повреждены два нефтяных резервуара и магистрально-насосная станция.
Генеральный штаб ВСУ заявил 24 мая о поражении нефтеналивного причала нефтяного терминала «Таманьнефтегаз» в поселке Волна в Краснодарском крае. По предварительной информации, поврежден нефтеналивной стендер — его мощности обеспечивают перевалку до 20 млн тонн нефти и нефтепродуктов в год. Также украинский штаб сообщил о поражении склада боеприпасов в Межгорье в аннексированном Крыму и трех складов в районе Белолуцка в Луганской области. Кроме того, Генштаб утверждает, что поражены российские пункты управления БПЛА в районах Борисовки в Белгородской области, Воскресенки в оккупированной части Донецкой области и Тёткина в Курской области. Также заявляется, что 23 мая на военно-морской базе «Новороссийск» в Краснодарском крае были поражены сторожевой корабль «Пытливый» и ракетный катер на воздушной подушке. Степень повреждений уточняется. Местные власти Краснодарского края об этой атаке не сообщали.
«Военный Осведомитель» 23 мая опубликовал кадры последствий удара по центру поселка Борисовка в Белгородской области. Пять человек получили ранения. Еще один человек пострадал в Борисовке при ударе дрона по автомобилю.
24 мая в Льговском районе в Курской области беспилотники атаковали состав с цистернами пропана — на месте удара произошел взрыв газа и пожар. По сведениям канала «Пепел ➜ Курск», грузовой поезд атаковали два беспилотника. Власти начали эвакуацию населения близлежащих улиц из-за угрозы взрыва оставшихся цистерн.
В Белгородской области за сутки один человек погиб, еще шестеро пострадали, написал врио губернатора Александр Шуваев утром 24 мая.
В результате атаки на Горловку 25 мая погибли четыре человека, в том числе двое детей, сообщил «мэр» оккупированного города Иван Приходько. Ранее утром того же дня Приходько писал, что в Калининском районе города в результате удара были повреждены несколько домов, шесть мирных жителей получили ранения.
Один человек погиб при атаке дрона на автомобиль в городе Грайворон в Белгородской области, сообщил региональный оперштаб 25 мая. Минувшей ночью Белгород и Белгородский округ дважды подверглись массированному ракетному обстрелу. По предварительной информации оперштаба, пострадавших нет. В результате первого обстрела нанесены повреждения объектам энергетической инфраструктуры, зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. В Белгороде поврежден фасад административного здания.
OSINT-исследователь под ником Clément Molin нанес на карту удары БПЛА по логистике на трассах М14 и Н20 в оккупированной части Украины за последние два месяца. Всего на карте обозначены около 45 ударов с привязкой к местности.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 21 мая по 20:00 22 мая стало известно (1, 2) как минимум об 11 погибших мирных жителях и 123 пострадавших в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. В минувшие выходные 39 мирных жителей погибли (1, 2), еще 283 получили ранения. Также CIT публикует (1, 2) сводки ударов по энергетической инфраструктуре за тот же период.
Потери
Командующий СБС ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди сообщил, что в ночь на 23 мая вверенные ему подразделения поразили ракетный корабль на воздушной подушке проекта 1239 и фрегат «Адмирал Эссен» на военно-морской базе в Новороссийске, однако признает, что в обоих случаях степень поражения неизвестна. Также, по сведениям «Мадяра», СБС той же ночью уничтожили в Донецке ЗРК «Оса» и таким образом довели число пораженных в мае российских средств ПВО до 21 единицы.
Боец «Азова» Александр Крохмалюк умер в российском плену после переломов, сообщил экс-заместитель командира полка «Азов» Святослав «Калина» Паламар. В сентябре 2025 года Крохмалюка вернули в рамках очередного этапа репатриации тел. Судебно-медицинская экспертиза во Львове зафиксировала причину смерти: перелом ребер и тупая травма грудной клетки.
В Сумской области два российских солдата сдались беспилотнику, который сопроводил их на украинские позиции, где им оказали медицинскую помощь. На следующий день при эвакуации этих солдат в тыл с помощью НРК российские операторы БПЛА дважды атаковали их FPV-дронами. Оба получили ранения различной степени тяжести. Их дальнейшая судьба неизвестна, поскольку российские беспилотники, вероятно, нанесли последующие удары.
Список визуально подтвержденных потерь техники ВС РФ, составленный волонтерами проекта Oryx, перестал помещаться в статью на платформе Blogger, где он публикуется, сообщил волонтер проекта Якуб Яновский. Проблему решили временным сокращением метаданных ссылок, что затруднит работу с архивом, но позволит продолжить обновлять список. Сейчас в списке содержится 23 439 единиц техники, в том числе 4 390 танков и 6 429 БМП.
По сведениям «Радио Свобода», правозащитники и родственники российских военных заявляют о новой жесткой тенденции: солдат, получивших тяжелейшие ранения и категорию «Г» (временно не годен), массово признают «здоровыми» на повторных липовых комиссиях. На войну возвращают людей, потерявших зрение, слух или конечности.
Вооружения и военная техника
Расследовательский проект UnderYourNoZ рассказал о деятельности российского ООО «Сильвер», который, согласно опубликованным документам, занимается закупкой в Китае комплектующих для «Шахедов». Компания не присутствует в социальных сетях, однако зарегистрирована в технопарке «Алабуга» в Татарстане, где расположено основное производство этих дронов, а ее акционеры, по данным расследователей, все обучались в колледже «Алабуга Политех» — более того, один из них, 20-летний Булат Вахитов, указал в социальных сетях, что работает в особой экономической зоне «Алабуга».
О главных событиях войны 22 мая 2026 года — в предыдущей сводке: ВС РФ атакуют к северо-западу от Гуляйполя, из-за налетов украинских БПЛА ограничено движение по трассе в Крым. Что происходит на фронте
Все военные сводки The Insider можно прочитать тут