Россия потеряла в Украине 4390 танков и 6429 БМП — список Oryx стал слишком большим для платформы Blogger

Россия потеряла в Украине 4390 танков, 6429 боевых машин пехоты и 184 самолета — это только визуально подтвержденные потери, собранные проектом Oryx. Список российской техники стал настолько большим, что достиг максимального размера статьи на платформе Blogger, где он публикуется.

Один из авторов проекта Якуб Яновский сообщил на своей странице в Twitter, что проблему временно решили сокращением метаданных гиперссылок, ведущих на фотографии и видео уничтоженной, поврежденной, оставленной или захваченной российской техники. По его словам, из-за этого исследователям, которые перепроверяют старые записи Oryx или используют ссылки на них, может стать сложнее работать с архивом, но добавление новых потерь продолжится.

Согласно актуальным данным Oryx, общие подтвержденные потери России составляют более 23 тысяч единиц техники. В их числе 4390 танков, 6429 боевых машин пехоты, 730 бронетранспортеров, 2399 других боевых бронированных машин, 416 систем ПВО, 130 радиолокационных станций, 184 самолета, 175 вертолетов и 33 корабля и подлодки.

Oryx учитывает только те потери, которые подтверждены фото- или видеоматериалами. Авторы проекта отдельно подчеркивают, что реальные потери выше, поскольку в список не попадает техника без визуального подтверждения, а команда старается избегать дублей и отдельно проверяет статус каждой единицы — уничтожена она, повреждена, оставлена или захвачена.