Российские военные нанесли удар по Киеву. Пострадали более 50 человек

Накануне президент Украины Владимир Зеленский со ссылкой на данные западных разведок также написал, что Украину в эту ночь может ожидать массированный удар, в том числе с применением «Орешника»:

«Мы готовим ПВО настолько, насколько это возможно, и будем отвечать совершенно справедливо на каждый российский удар. Мы дали разрешение на парад, но разрешения на безумие у России нет», — написал он.

Позже удар «Орешника» подтвердили в ВСУ. По словам руководителя управления коммуникаций Военно-воздушных сил ВСУ Юрия Игната, целью стал Белая Церковь.

Обновлено 11:00. Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением после массированного удара российской армии по Украине этой ночью. По его словам, число пострадавших по всей стране достигло 83 человек. Основной целью атак стал Киев:

«Путин уже и слово "ура" не может нормально произнести – шамкает, – а все еще своими ракетами побеждает жилые дома.



Три российские ракеты против объекта водоснабжения, сжег рынок, десятки жилых домов повредил, несколько обычных школ. Запустил свой "Орешник" против Белой Церкви. Реально неадекваты».

Обновлено 11:30. В российском Минобороны ночной удар по украинским городам назвали «ударом возмездия». В ведомстве добавили, что применялись ракеты «Орешник», «Искандер», «Кинжал» и «Циркон».