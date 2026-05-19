С января по март 2026 года Россия выпустила по Украине 19 044 ракет и беспилотников, говорится в новом докладе специального инспектора Operation Atlantic Resolve для Конгресса США (доклад подготовили генеральные инспекторы Пентагона, Госдепартамента США и Агентства по международному развитию). При этом украинская ПВО смогла существенно повысить эффективность перехвата воздушных целей. Если в предыдущем квартале ВСУ подавляли около 81,2% российских атак, то в начале 2026 года этот показатель вырос до 88,1%.

Авторы доклада отмечают, что интенсивность российских ударов по украинским военным объектам, энергетической инфраструктуре и гражданским целям в течение квартала оставалась примерно на уровне конца 2025 года (последних трех месяцев).