С января по март 2026 года Россия выпустила по Украине 19 044 ракет и беспилотников, говорится в новом докладе специального инспектора Operation Atlantic Resolve для Конгресса США (доклад подготовили генеральные инспекторы Пентагона, Госдепартамента США и Агентства по международному развитию). При этом украинская ПВО смогла существенно повысить эффективность перехвата воздушных целей. Если в предыдущем квартале ВСУ подавляли около 81,2% российских атак, то в начале 2026 года этот показатель вырос до 88,1%.
Авторы доклада отмечают, что интенсивность российских ударов по украинским военным объектам, энергетической инфраструктуре и гражданским целям в течение квартала оставалась примерно на уровне конца 2025 года (последних трех месяцев).
В документе также говорится, что Россия во второй раз применила новую баллистическую ракету средней дальности «Орешник». По данным американской стороны, удар был нанесен по энергетической инфраструктуре Львова.
Несмотря на улучшение работы украинской ПВО, Разведывательное управление Минобороны США (DIA) считает, что Украине по-прежнему не хватает систем противовоздушной обороны и истребителей F-16 для полноценной защиты Киева и другой критической инфраструктуры. По оценке DIA, российские удары по энергетике продолжали вызывать масштабные и продолжительные отключения электричества. При этом американская разведка утверждает, что российские атаки не привели к существенному снижению боеспособности украинской армии.
В докладе также отмечается, что, несмотря на постоянные удары и потери среди мирного населения, украинское общество продолжает поддерживать ВСУ и выступает против смягчения позиции Киева на переговорах с Россией.